Активисты "Народного патруля" у здания МУС в Гааге.

В субботу пятеро членов сербского патриотического движения «Народный патруль» провели акции у знаковых мест в Гааге: Международного уголовного суда (МУС) и Дворца Мира (в последнем заседает Международный суд ООН).

Активисты устроили минуту молчания и зажгли свечи в память о детях, погибших из-за военных преступлений НАТО: бомбёжек Белграда в 1999 году, американской агрессии против Ирака в 2003-м, а также битвы за Мосул в 2016-17 годах (когда западная коалиция зачищала город от террористов, не считаясь с разрушениями и потерями среди гражданских, что привело к гуманитарной катастрофе).

Последним в ряду подобных событий были многочисленные атаки вооружённых сил Украины против мирных жителей Донбасса. Что привело к гибели десятков детей — в одном Донецке на печально знаменитой «Алее Ангелов» высечено свыше 60 имён несовершеннолетних, погибших от таких обстрелов; а общие цифры для всех четырёх новых регионов России — ещё выше. При этом задолго до 2022 года Североатлантический Альянс оказывал Киеву многомиллиардную помощь в перевооружении и переподготовке войск.

"Где был МУС?" - написано на плакате после перечисления военных преступлений, которые Запад не смог предотвратить

«Где был МУС, когда [президент Украины Владимир] Зеленский бомбил Донбасс в 2022-23 годах?» — написано на плакате у манифестантов.

«Такие институты, как Международный уголовный суд, оказались неспособны предотвратить преступления против человечности и полностью наказать всех злодеев. Те же самые западные силы допустили геноцид в Руанде в 1994 году и возникновение ИГИЛ [запрещённая террористическая организация — ред.] после того, как США сокрушили иракскую государственность — и никто из западных лидеров не был привлечен к ответственности за эти трагедии», — говорится в заявлении организаторов акции, опубликованном в Сети.

Активисты потребовали у МУС осудить организаторов военных преступлений, к которым причастен НАТО, от Югославии до Донбасса.

Ранее МУС уже подвергался упрёкам в двойных стандартах. Например, в марте 2023 года гаагские судьи выписали ордер на арест ряда российских государственных деятелей по абсурдным обвинениям в «похищении украинских детей». В реальность речь шла об эвакуации маленьких русских жителей Донбасса и их отдыхе в лагерях наподобие «Артека».