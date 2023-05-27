Тамара Глоба сделала важное заявление о событиях, которые произойдут летом 2023: Военные обострения, светские скандалы и семейное единение

Астролог Тамара Глоба. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Тамара Глоба составила новый астропрогноз Глоба рассказала, что в этому году июнь станет месяцем, когда надо уделить особое внимание здоровью и семье. Астролог сообщила о главном (с астрологической точки зрения) дне месяца, который поможет набраться энергии до самой осени.

Мы прослушали прогнозы астролога Тамары Глоба и публикуем 10 интересных фрагментов.

- В июне (после первой декады) Плутон вернется в знак Козерога и до начала следующего года будет пребывать в этом знаке: это и принесет, и вернет и проблемы, и переоценку событий прошлого года, а также конца этого года. В то же время Венера войдет в Лев и будет пребывать там 4 месяца: для людей творческих она принесет значительные успехи - внимание, популярность. Но в то же время в мире будет достаточно публичных скандалов, а также скандалов, которые коснутся власти и событий, связанных с военными проблемами.

- В первой половине года июнь - период наиболее острых событий, связанных с военными действиями, политическими скандалами. А также это период усиления пожаров и стихийных бедствий. Будьте очень внимательно ко всему, что происходит вокруг вас, чтобы не попасть в неприятные аварийные ситуации – особенно в третьей декаде июня и начале июля.

- Июнь – период скандалов светских и королевских. Услышите много историй о людях известных, возможно, что не все из них будут правдой. Особенно внимательно относитесь к получаемой информации во второй половине месяца.

- 21 июня Солнце переходит в Рак. Необходимо встретить Солнце и набирать энергию на период, последующий до осеннего равноденствия. Это время, которое может дать вам большую активность.

- В день летнего солнцестояния подумайте о своих близких – укрепляйте домашний очаг. Занимайтесь домом, детьми. Это время единения с семьей.

- Период июня вернет события, связанные с началом года. Также остро возникнут споры вокруг политики.

- Июнь – месяц Близнецов, это знак вечно юного Меркурия. Близнецы всегда стремятся к молодости, даже в зрелые годы. Работа со словом, интересы, которые касаются познания – главное направление их судьбы. Близнецам все время требуется общение, они стремятся узнавать новое - то, что движет сегодняшним днем. Есть прекрасные способности и возможности обучаться, хватать на лету все новое, интересное и идти ногу со временем. Ухватив идею «из воздуха» - Близнецы ее меняют, строят и создают из нее целую систему. Эти люди извлекают из всего какую-то прибыль.

- Во второй декаде июня проявится вся активность интеллекта Близнецов. Этот период важный для детей, молодежи - будут активно решаться вопросы обучения.

- В течении месяца проявите повышенное внимание к детям – берегите их. Особенно повышенное внимание к детям на отдыхе, к здоровью детей.

- Конец месяца может потребовать внимание ко всему что касается здоровья, острых заболеваний. Не перегружайтесь, постарайтесь быть менее активными. Люди, у которых есть сердечные проблемы в это время должны быть наиболее внимательны к своему здоровью, к своей жизни.

Дни повышенной аварийности в июне – 5, 9, 13, с 20 по 22, 26 (вторая половина), 27 (первая половина), 28 (первая половина дня).