С предложением учредить Орден Гагарина выступали и оренбуржцы

27 мая Президент России Владимира Путина подписал учреждении высокой награды - ордена Гагарина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 27 мая, опубликован Указ Президента России Владимира Путина об учреждении ещё одной высокой награды Родины - ордена Гагарина.

Уже в ближайшее время эту награду получат граждане, добившиеся успехов в выполнении пилотируемого космического полета и реализации программ по исследованию и использованию космического пространства.

Орден Гагарина - также и для тех, кто добился выдающихся достижений в подготовке специалистов космической отрасли, в разработке, производстве и испытании ракетно-космической техники, внедрении новых технологий.

В числе инициаторов, выступавших с предложением учредить в России орден Гагарина, было и Землячество оренбуржцев в Москве.

- С такой идеей мы ещё в прошлом году обратились к руководству Роскосмоса, - рассказал «Комсомольской правде» президент этого общественного формирования, генерал-майор Вячеслав Рябов. - И вот месяц назад получили из Роскосмоса письмо, где говорилось о том, что наше предложение получило поддержку главы государства. Так что, этот Указ президента мы ждали с нетерпением.

Генерал-майор Вячеслав Рябов и политический обозреватель KP.RU Александр Гамов.

Вячеслав Семенович несколько раз встречался с Юрием Алексеевичем, когда он приезжал в Оренбург.

- Уже после того, как Гагарин окончил Оренбургское лётное училище, я был там секретарём организации ВЛКСМ, вручал космонавту Номер 1, когда он к нам приезжал на встречу с преподавателями и курсантами, символический комсомольский билет.

Кстати, оренбургское землячество в Москве поддерживало связь и с вдовой первого космонавта - Валентиной Гагариной, которая была родом из Оренбурга.

- Мы предлагаем и Всероссийское детское Движение первых назвать пионерской организацией имени Гагарина, - поделился Вячеслав Рябов. - С такой идеей от имени нашего Землячества я обратился в Совет ветеранов МВД (ныне Росгвардии), наше предложение там поддержали и уже направили письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой. Надеюсь, и на этот раз наша идея также получит поддержку.