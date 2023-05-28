В Анталье с успехом прошла премьера российского фильма Vнук

Само название «Vнук» указывает на то, что главный зритель - это молодежь. Фото: афиша фильма

Русская культура – в частности, кинематограф, уверенно шагает по планете: в турецкой Анталье прошла премьера молодёжного военно-патриотического художественного фильма режиссера Тимура Гарафутдинова и продюсера Татьяны Чуриловой «Vнук» производства «Tesstimfilms».

По сюжету фильма дед главного героя Юрия попадает в больницу, узнав в телерепортаже своего врага времён Великой Отечественной войны. Юра решает устроить встречу деда с унтерштурмфюрером СС Альфредом Вебером.

- При создании фильма нам помогали руководства клуба «Российский парламентарий», снимались наши народные и всеми любимые артисты Ангелина Вовк, Юрий Назаров, Алексей Михайлов, байкеры из клуба «Ночные волки» с их президентом Александром Залдастановом (Хирург), - делится c корреспондентом KP.RU Татьяна Чурилова.

Афиша фильма "Внук" к премьере в Анталье Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

- Турция – первая страна, где вы показали ваш фильм?

- Третья! В начале мая у нас был показ в Греции. Несмотря на разгул русофобии в этой стране, нам бесплатно предоставили старинный кинотеатр в центре Афин. Очень поддержало русско-греческой сообщество «Эмигрант», которое смело распространяло информацию о фильме. Некоторые зрители в канун праздника Победы пришли на премьеру в советской военной форме. А после показа сразу никто не пошёл к выходу. Думаю, это и есть лучшее признание фильма и величайшее переживание для его создателей.

Чурилова добавляет, что само название «Vнук» указывает на то, кто главный зритель, - это молодежь.

- Мы сознательно избежали назидательного тона в фильме и показали главного героя таким, каким он мог быть в современных реалиях. Фильм не столько про войну, сколько про то, что в жизни всё взаимосвязано, и у всех народов одни и те же заботы, эмоции и переживания. Мы все так или иначе зависим друг от друга.

Чурилова рассказала, что, несмотря на санкции и «отмену» русской культуры, картина «Внук» была удостоена премии в номинации «За лучшую работу полнометражного кино» на фестивале IndieFest Film Awards в США.

- В это мне до сих пор трудно поверить. Это говорит о том, что международная русофобия не является тотальной, мы должны не пасовать, а идти вперёд несмотря ни на что и продвигать свои идеи, защищать нашу культуру, - уверена она.

Премьеру в Турции поддержала мэрия Антальи, большую помощь оказал также кандидат в депутаты парламента Турции от Народно-республиканской партии Рамиз Атахан. Кстати, чиновники городской администрации во главе с мэром Мюхиттином Бёджеком пришли на премьеру с семьями. С ними пришла и местная пресса – в итоге презентация российского фильма, который создатели перевели на турецкий язык, превратилась в значительное событие международного масштаба.

Режиссер фильма Тимур Гарафутдинов, мэр Антальи Мюхиттин Бюджек и депутат от НРП Рамиз Атахан на премьере фильма "Внук" в Анталье Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Перед показом картины мэр Анталии Бёджек обратился к жителям на русском языке.

- Значимость показа в Турции такого фильма, как «Vнук», в такое нелегкое время невозможно переоценить, - сказал он. - Он способствует поддержанию культурных связей между Россией и Турцией.

Режиссёр фильма Тимур Гарафутдинов не скрывает зашкаливающих эмоций от премьеры своего детища:

- Это праздник для меня и нашей команды. Зрителей было много. Турки очень тепло приняли фильм, после показа подходили и благодарили. Говорили, что СССР избавил человечество от фашизма и заплатил за это самую большую цену. Меня поразило, что практически все вспоминали о том, что Россия помогла молодой Турции выиграть войну за независимость в 20-х годах прошлого века, турецкий народ никогда это не забудет и всегда будет благодарен России за эту помощь.

По словам Гарафутдинова, создатели фильма уложились в крайне сжатые сроки, чтобы подготовить показ фильма в Анталье.

- Мы подготовили фильм к показу в Турции всего за семь дней, хотя такие мероприятия готовят минимум полгода и с большой командой профессионалов. Всё прошло на высшем уровне, пришло около тысячи зрителей, всё было очень тепло и по-семейному. Я почувствовал себя как в России на премьерном показе в московском кинотеатре «Октябрь». И в тот момент я отчётливо понял: Турция России друг! Наши страны сегодня во многом имеют схожие взгляды, и нужно взаимодействовать для укрепления отношений.

Создатели фильма провели отдельную встречу с руководством Антальи и договорились о новых совместных проектах в сфере культуры, которые ещё больше сблизят народы России и Турции.