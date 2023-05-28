"С этим шапито пора кончать": Виктор Бут резко отреагировал на слова сенатора США Грэма об "убийстве русских"

Виктор Бут Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Виктор Анатольевич, сегодня в топе новостей, все обсуждают заявление американского сенатора Линдси Грэм, который в гостях у Зеленского назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег.

- Вложением, как он сказал. Или - отдачей на те вложения, которые они сделали в режим Зеленского.

Громкое заявление американский сенатор Линдси Грэм сделал во время встречи с Владимиром Зеленским Фото: REUTERS

- Это если дословно - с английского.

- Ну, да, возврат на деньги, которые они вложили. Вы понимаете, Александр, что происходит? Надо понять эту реалию, что Запад ведет войну на наше с вами истребление.

И вот эта глобальная элита (а Линдси Грэм – один из ее, можно сказать, таких представителей или голос, который озвучивает ее политику) - говорит нам прямым текстом Что для них борьба с нами, с русскими, - это экзистенциальная проблема, и они ее хотят решить вот таким образом. Поэтому здесь очень важно…

- Что же?

- Надеюсь, что общество у нас консолидировано, все прекрасно понимают, что происходит.

Нужна операция по удалению не просто метастаз, которые разрослись по всему телу Украины, а именно - самой опухоли в головном мозге. То есть, необходимо провести (реализовать. - А.Г.) определенные меры (у нас много специалистов, которые могут эффективно это спланировать, я в этом не сомневаюсь), для того чтобы, во-первых, не было бы этого сатанинского центра, откуда выезжает передвижной цирк во главе с паном Зеленским, и «гастролирует» постоянно по Европе. И - куда приезжают другие деятели и артисты цирка - к нему туда, показывая, насколько они, видите ли, свободны в своих перемещениях.

Я думаю, пора показать, что еще раз поедете на Украину – обратно можете не вернуться.

Линдси Грэм (в центре) – один из представителей глобальной элиты Фото: REUTERS

- Зеленский, кстати, в свою очередь, выразил благодарность Грэму за «неколебимую позицию и вклад в усиление оборонных возможностей Украины».

- Ну, да, надо еще ему тоже «медаль» от всех погибших украинцев, и также от тех, которых теперь ведут на заклание ради элит Запада - как некую ритуальную жертву.

Поэтому, здесь решение может быть только одно. Мы должны добиться не просто полной денацификации и демилитаризации, но мы должны вернуть, в том числе, и Киево-Печерскую лавру. Это однозначно.