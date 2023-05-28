Подготовку к выпускному вечеру нужно начинать за полгода до события. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В нашем классе о предстоящих тратах на выпускной мы подумали заблаговременно, еще в сентябре. Чтобы никто из родителей не загремел к концу учебного года с инфарктом в больницу, раскошеливаясь на кругленькую сумму, решили скидываться по тысяче каждый месяц. Это, конечно, нас спасло. Хотя и не очень. Потому что с учетом аренды зала для торжественной части и концерта, поездки за город, оплаты аниматоров, транспорта и питания для детей-родителей, подарков учителям и т.п. все равно получилось по 15 тысяч с носа. Так что пришлось скидываться дополнительно. Да, я, кажется, не сказал, что наша дочь заканчивает не 11-й класс, а только 4-й? Теперь ведь даже с детским садом принято расставаться с помпой, и с начальной школой, и с 9-м классом. А дорогостоящее торжество после 11-го – это само собой.

Впрочем, треть россиян, в семьях которых есть выпускники, все же рассчитывают в этом году отделаться суммой до 10 тысяч рублей. Каждый четвертый потратит до 30 тысяч. А есть ведь и те, кто заплатит больше 100 тысяч, представляете? Обратная сторона этой медали – растет и число ребят, которые вообще отказываются идти на выпускной (см. «Только цифры»).

Чем старше выпускник, тем выше траты. Так, агентство Superjob провело в мае исследование и выяснила среднюю сумму, которую собирают в школах на проведение выпускных вечеров в этом году в расчете на одного школьника. Получилось 16,5 тысяч рублей в 11-м классе и 10,5 тысяч рублей в 9-м. Праздничный наряд одиннадцатиклассников обойдется их родителям в 17 и 16,5 тысяч для юношей для девушек соответственно (да-да, мальчики обойдутся дороже).

Поэтому, уважаемые товарищи родители, послушайте доброго совета – начинайте копить деньги на выпускные с самого рождения своих малышей. Так надежнее.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Какую сумму вы рассчитываете потратить на выпускной своего ребенка в этом году? (Платье, костюм, торжество и т.п.)

До 10 тысяч рублей 36%

10-20 тысяч рублей 18%

20-30 тысяч рублей 9%

30-50 тысяч рублей 6%

50-70 тысяч рублей 2%

70-100 тысяч рублей 1%

Больше 100 тысяч рублей 3%

Мой ребенок не пойдет на выпускной 25%

Опрос проводился в соцсетях «Комсомольской правды», в опросе приняли участие 3,8 тысячи человек.

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