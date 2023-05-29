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29 мая 2023 0:00

Незаживающие шрамы, изрезанные лица, слепота, перекошенные губы: Как липовые косметологи уродуют наших женщин

Лжекосметологи с липовыми дипломами и китайскими препаратами стали проклятием для женщин, гонящихся за молодостью
Дина КАРПИЦКАЯ
Дина КАРПИЦКАЯ
Оборот нелегальных косметологических препаратов в России уже больше, чем оборот наркотиков.

Оборот нелегальных косметологических препаратов в России уже больше, чем оборот наркотиков.

Фото: Shutterstock

Стареть нынче не модно. И женщины готовы на все, чтобы как можно дальше отодвинуть этот процесс. Речь даже не про кремчики и сыворотки. Тут уже в ходу уколы красоты, хитроумные косметологические препараты, операции, подтяжки, нити, филлеры, ролики… А салонов, готовых исполнить любые желания, едва ли не больше, чем продуктовых магазинов. Но, оказывается, половина из них подпольные.

Спецкор «Комсомолки» вместе с общественной организацией «Черный шприц» отправилась в рейд в один из кабинетов, где промышляют такие «специалисты», и пообщалась с девушками, которых они успели изуродовать.

КОНВЕЙЕР ДЛЯ ХИРУРГА

- Оборот нелегальных косметологических препаратов в России уже больше, чем оборот наркотиков, - начинает беседу Тамара Кормишина, основатель и идейный вдохновитель «Черного шприца». Мы встретились немного раньше нашей «записи» в очередной кабинет красоты. - Это мне в СК сказали. Мы с ними плотно сотрудничаем. Но с наркотиками борются, ловят дилеров, в свободной продаже их нет. А сыворотки красоты непонятно какого производства спокойно продаются в интернете.

Тамара открывает популярный маркет-плейс, а там… Я глазам своим не верю.

- Вот, например, всего за 2000 рублей можно купить аналог сертифицированного препарата ботокса, который стоит 15 000 руб. Чувствуете разницу?

- На сегодняшнюю процедуру по броулифту мы тоже записались по объявлению на Авито, - объясняет спутница Тамары, тоже член «Черного шприца» Татьяна Митина. Таня - пластический хирург по специальности. С кем, как не с ней, идти в такой рейд.

И нашей Дине (на фото - справа), и 29-летней Тане «менеджер» предлагала сделать сложнейшую операцию вот на этом самом столе.

И нашей Дине (на фото - справа), и 29-летней Тане «менеджер» предлагала сделать сложнейшую операцию вот на этом самом столе.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Что это за броулифт?

- Грубо говоря, над или под бровью отрезают кусок кожи и зашивают. Очень сложная и опасная операция - лобные мышцы очень сильные, они постоянно будут рвать шов. За такую операцию даже опытные хирурги берутся далеко не все. А здесь - без анализов, без консультаций… Все, что с нас попросили, - аванс в 5000 рублей из 36 000 (столько стоит операция).

- А это что за клиника?

- Это не клиника - коворкинг.

- Как коворкинг? Это же клиника должна быть. С операционной.

- По Москве таких сейчас пруд пруди: косметологи берут кабинет в почасовую аренду и принимают там клиентов. Самый крупный в столице - на Люсиновской. Там этажей 5, и на каждом куча кабинетов. Кто там был до тебя, обрабатывали ли помещение, знает только Господь Бог. Да ты и сама сейчас все увидишь.

Мы с девушками договорились, что Тамара, которую уже многие черные косметологи знают в лицо, будет ждать условного сигнала в кафе через дорогу, а я прикинусь подружкой, сопровождающей Таню.

Конкретно

Конкретно

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, Я САМА НЕДАВНО ДЕЛАЛА»

Я до последнего боялась, что нас раскусят и развернут. Наша Таня - молодая женщина, 29 лет, нигде у нее ничего не обвисло. Но нет. К нам прямо в кафе пришла дама, представилась Татьяной (в «Черном шприце» мне объяснили, что это так называемый косметологический сутенер), которая спокойно взирала на юношескую красоту пациентки и проводила предоперационную консультацию прямо за чашкой кофе!

- Вы, главное, поешьте перед операцией, чтобы плохо не стало, - посоветовала «мамка». - От обезболивания может потом трясти, особенно на голодный желудок.

- А что за наркоз?

- Смесь адреналина, лидокаина и еще чего-то там (видимо, речь о растворе Кляйна. - Ред.). Сначала вам сделают пробу, чтобы исключить аллергическую реакцию - введут немного препарата и посмотрят. А потом уже нормальную дозу.

В этот момент Таня - пластический хирург - пишет мне сообщение: «Аллергическая реакция чаще всего при повторном введении и происходит. Посмотрим, что у них там за анестезиолог, но звучит неубедительно».

- А вы врач? - обращаюсь я к нашей собеседнице.

- Нет, я менеджер. Врач в кабинете, но она еще занята. Ее зовут Аруузат, она из Турции, там долго практиковала и приехала к нам сюда. Да вы не волнуйтесь, я сама такую операцию делала недавно. Кстати, вам бы я тоже порекомендовала, - повернулась «менеджер» уже ко мне. - Или хотя бы купите себе вот этот приборчик - он здорово подтягивает кожу вокруг глаз. Сначала, конечно, будут точки какое-то время. А потом все пройдет - и красота.

Еще одно сообщение от Тани: «О-о-о, это вообще привет. Дико опасная процедура. Точки эти могут не уйти никогда».

Те самые черные точки, которые уже никогда не уйдут. Фото: Предоставлено общественной организацией «Черный шприц»

Те самые черные точки, которые уже никогда не уйдут. Фото: Предоставлено общественной организацией «Черный шприц»

И ТУТ ВРАЧ ПРЕВРАТИЛАСЬ В МЕДСЕСТРУ

После всех предоперационных процедур в виде кофе с бутербродами Татьяна-сутенер повела нас в клинику.

Кодовый замок, ведро с бахилами, никаких стоек регистрации, договоров. Поднимаемся на второй этаж - длиннющий коридор с дверьми по разные стороны.

Наконец находим нашу. За ней скорее массажный кабинет, чем операционная: шторы на окнах, пыльный коврик у дверей, искусственные цветы. Вообще-то это все накопители микробов, строго запрещенные в стерильных операционных. Анестезиолога не было. Зато нас ждала та самая великая турчанка Аруузат. Видно было, что она только что переоделась в костюм медсестры, а свои уличные вещи сложила прямо на подоконник. На кушетке уже лежали шприцы, скальпели и прочие инструменты. Все было готово к операции.

В этот момент в кабинет из засады ворвалась наша Тамара:

- Так, показывайте документы! Что здесь вообще происходит? Кто вы все такие? Какое имеете право заниматься медицинской деятельностью?

Татьяна-сутенер тут же бросилась за дверь, а «врач» начала верещать, что «я просто должна была сделать укол. Я медсестра, домашняя медсестра». Выяснилось, что никакая она не турчанка, а обычный гастарбайтер из Киргизии.

«Светило турецкой пластической хирургии» доктор Аруузат, оказавшаяся домашней медсестрой из Киргизии (справа) и менеджер Татьяна (слева) знают, что им ничего не будет, поэтому даже на камеру ведут себя спокойно.

«Светило турецкой пластической хирургии» доктор Аруузат, оказавшаяся домашней медсестрой из Киргизии (справа) и менеджер Татьяна (слева) знают, что им ничего не будет, поэтому даже на камеру ведут себя спокойно.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ДА НИЧЕГО ИМ НЕ БУДЕТ

Таня быстро и профессионально осмотрела кабинет, нашла с десяток следов преступлений:

- Дин, видишь, вскрытая упаковка хирургической нити. Ей же и будут зашивать пациенток. Вот этой грязью. Смотри еще: пинцет, игла, шовный материал и препараты-филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Такие не сертифицированы в России.

- Я это купила на Вайлдберрис, - кричала экс-турецкий врач, а теперь киргизская домашняя медсестра. - Все законно!

- Надо вызвать полицию?

- Можно, но ждать мы будем часа 3. Не факт, что они приедут, а если и приедут, то ничего не сделают.

Похоже, прекрасно знали об этом и сотрудницы этого кабинета. Вернулась Татьяна-сутенер и начала нам угрожать, что напишет на нас заявление, потому что мы могли что-то украсть.

Картина ясна. Не ясно только, как женщины соглашаются в таких условиях проводить какие-либо манипуляции? Почему отдают деньги? Свои. Заработанные. О чем думают?

ДЕВОЧКИ ХОТЯТ ЭКОНОМИТЬ

- Экономят, верят подружкам, отзывам из интернета. В клинике же солидной и ценник соответствующий, - рассуждает Тамара, когда мы уже вышли из коворкинга.

- А врачи?

- Я тоже всякий раз поражаюсь их смелости. Не боятся ведь в таком подполье и подтяжки, и блефаропластику, и липосакции. Мы бывали в таких кабинетах… Все стены в кровище. Да что там, даже аборты…

- А ведь еще популярна аппаратная косметология. С ней что?

- Настоящий бич. Нормальный, сертифицированный аппарат стоит от 5 миллионов рублей, плюс обучение врача, плюс расходники. Ну как одна процедура может стоить 5000 рублей? Все, что предлагают за эти деньги, - подделка, последствия от которой самые непредсказуемые. Начиная от ожогов кончая келоидными рубцами, уродством. Мы такого насмотрелись, мама дорогая! Кривые носы с торчащими из кожи нитями, парезы (паралич мышцы) лица, гниения, слепота. Буквально две недели назад пациентка умерла от анафилактического шока.

Таким на всю жизнь может остаться нос после рук дилетанта. Фото: Предоставлено общественной организацией «Черный шприц»

Таким на всю жизнь может остаться нос после рук дилетанта. Фото: Предоставлено общественной организацией «Черный шприц»

ДЕЛА НЕ ЗАВЕСТИ

Еще 2 года назад Тамара ни о какой правозащите и не думала. Как все мы, регулярно ходила к косметологу. Не вникая в тонкости, колола все, что предлагал специалист. В один из таких визитов врач предложила поднять скулы препаратом, который не выводится из организма никогда.

Проблема в цифрах

Проблема в цифрах

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Да, он сертифицирован, но оказалось, что колоть под глаза его категорически нельзя. Итог - изуродованное лицо, несколько месяцев температуры, косметолог, разводящий руками, и бездействие полиции. Тогда Тамара наткнулась в интернете на сотни таких же пострадавших.

- Выяснилось, что никто, даже суперадвокаты не понимают специфики и не знают правильных шагов. Завести уголовное дело удается единицам, - говорит Кормишина. - А если и удается, то, пока идут следствия и суды (может и два, и три года), последствия процедуры могут стать уже необратимыми. Так родилась идея создания «Черного шприца». Обращений вал. И это мы еще не беремся за перекошенные губы или упавшую после укола бровь. Только тяжелые, с реальным вредом здоровью.

Эта пациентка всего лишь мечтала убрать второй подбородок... Таким на всю жизнь может остаться нос после рук дилетанта.

Эта пациентка всего лишь мечтала убрать второй подбородок... Таким на всю жизнь может остаться нос после рук дилетанта.

БАБУШКА СТАРАЕТСЯ ДЛЯ ДЕДУШКИ

- Одна наша подопечная из Нальчика, - продолжает Тамара, - решилась на безоперационную ринопластику (хотела поднять кончик носа филлером). И вроде косметолог у нее была с образованием, но что за препарат колола - теперь загадка. А главное, одно неверное движение - и игла попала… в артерию, питающую глазной нерв. Очнулась наша девушка в реанимации через 19 дней. Один глаз полностью ослеп, чтобы спасти второй, нужна очень серьезная и дорогостоящая реабилитация. Я связывалась с врачом. Она мне сказала: «Я не сволочь, давайте я выплачу девушке 300 тысяч. Но года через два-три. Сейчас у меня нет».

- Удалось завести дело?

- Да, и то только потому, что был нанесен тяжкий вред здоровью. Но суд все еще идет, а по таким статьям («незаконное осуществление медицинской деятельности») очень короткий срок давности. И он вот-вот выйдет.

- Мало того что девушке платить за реабилитацию, так еще и юристам.

- Нашим юристам из регионов я разрешаю назначать себе гонорар в виде процентов от суммы компенсации. Но если речь про пенсионера или тяжелый случай, тут все готовы к альтруизму.

- Пенсионеры?

- Конечно! Их разводят постоянно. Навязывают кредиты. У меня сейчас в работе одна женщина из Москвы. Ей 79, и она тоже просто хотела быть красивой.

Последствия такой подтяжки век придется лечить еще долго. Фото: Предоставлено общественной организацией «Черный шприц»

Последствия такой подтяжки век придется лечить еще долго. Фото: Предоставлено общественной организацией «Черный шприц»

ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ НА КАРТЕ

- Откуда в основном ваши клиентки?

- Самые пострадавшие города - Новосибирск, Махачкала, Москва. В столице в основном обращаются по пластическим операциям. Здесь это прямо бич. Вот, например, у меня сейчас клиентка, - рассказывает Татьяна. - У нее выпала росгрудь.

А чем мы хуже?

А чем мы хуже?

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Что, простите, выпало?

- Росгрудь. Один пластический хирург придумала окрашивать импланты в цвета триколора. Такой маркетинговый ход.

- А в Дагестане работает несколько фабрик по производству серых препаратов, - добавляет Тамара. - Сейчас из-за санкций многие бренды ушли из России, и на продукцию таких цехов просто бум. Эти уколы сами по себе небезопасны, так еще и непонятными препаратами… Головные боли, шишки на лице. У нас есть история, как у женщины после инъекции развился ботулизм - страшная болезнь, когда человек стремительно умирает в муках. Едва ее спасли.

- Мы проводили несколько экспертиз этого препарата, и каждый раз оказывался разный состав. Однажды даже яд кобры нашли, - рассказывают девушки. - Так что прежде чем что-то себе колоть или отрезать, сто раз все обдумайте и проверьте.

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