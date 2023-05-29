Незаживающие шрамы, изрезанные лица, слепота, перекошенные губы: Как липовые косметологи уродуют наших женщин

Оборот нелегальных косметологических препаратов в России уже больше, чем оборот наркотиков. Фото: Shutterstock

Стареть нынче не модно. И женщины готовы на все, чтобы как можно дальше отодвинуть этот процесс. Речь даже не про кремчики и сыворотки. Тут уже в ходу уколы красоты, хитроумные косметологические препараты, операции, подтяжки, нити, филлеры, ролики… А салонов, готовых исполнить любые желания, едва ли не больше, чем продуктовых магазинов. Но, оказывается, половина из них подпольные.

Спецкор «Комсомолки» вместе с общественной организацией «Черный шприц» отправилась в рейд в один из кабинетов, где промышляют такие «специалисты», и пообщалась с девушками, которых они успели изуродовать.

КОНВЕЙЕР ДЛЯ ХИРУРГА

- Оборот нелегальных косметологических препаратов в России уже больше, чем оборот наркотиков, - начинает беседу Тамара Кормишина, основатель и идейный вдохновитель «Черного шприца». Мы встретились немного раньше нашей «записи» в очередной кабинет красоты. - Это мне в СК сказали. Мы с ними плотно сотрудничаем. Но с наркотиками борются, ловят дилеров, в свободной продаже их нет. А сыворотки красоты непонятно какого производства спокойно продаются в интернете.

Тамара открывает популярный маркет-плейс, а там… Я глазам своим не верю.

- Вот, например, всего за 2000 рублей можно купить аналог сертифицированного препарата ботокса, который стоит 15 000 руб. Чувствуете разницу?

- На сегодняшнюю процедуру по броулифту мы тоже записались по объявлению на Авито, - объясняет спутница Тамары, тоже член «Черного шприца» Татьяна Митина. Таня - пластический хирург по специальности. С кем, как не с ней, идти в такой рейд.

И нашей Дине (на фото - справа), и 29-летней Тане «менеджер» предлагала сделать сложнейшую операцию вот на этом самом столе. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Что это за броулифт?

- Грубо говоря, над или под бровью отрезают кусок кожи и зашивают. Очень сложная и опасная операция - лобные мышцы очень сильные, они постоянно будут рвать шов. За такую операцию даже опытные хирурги берутся далеко не все. А здесь - без анализов, без консультаций… Все, что с нас попросили, - аванс в 5000 рублей из 36 000 (столько стоит операция).

- А это что за клиника?

- Это не клиника - коворкинг.

- Как коворкинг? Это же клиника должна быть. С операционной.

- По Москве таких сейчас пруд пруди: косметологи берут кабинет в почасовую аренду и принимают там клиентов. Самый крупный в столице - на Люсиновской. Там этажей 5, и на каждом куча кабинетов. Кто там был до тебя, обрабатывали ли помещение, знает только Господь Бог. Да ты и сама сейчас все увидишь.

Мы с девушками договорились, что Тамара, которую уже многие черные косметологи знают в лицо, будет ждать условного сигнала в кафе через дорогу, а я прикинусь подружкой, сопровождающей Таню.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, Я САМА НЕДАВНО ДЕЛАЛА»

Я до последнего боялась, что нас раскусят и развернут. Наша Таня - молодая женщина, 29 лет, нигде у нее ничего не обвисло. Но нет. К нам прямо в кафе пришла дама, представилась Татьяной (в «Черном шприце» мне объяснили, что это так называемый косметологический сутенер), которая спокойно взирала на юношескую красоту пациентки и проводила предоперационную консультацию прямо за чашкой кофе!

- Вы, главное, поешьте перед операцией, чтобы плохо не стало, - посоветовала «мамка». - От обезболивания может потом трясти, особенно на голодный желудок.

- А что за наркоз?

- Смесь адреналина, лидокаина и еще чего-то там (видимо, речь о растворе Кляйна. - Ред.). Сначала вам сделают пробу, чтобы исключить аллергическую реакцию - введут немного препарата и посмотрят. А потом уже нормальную дозу.

В этот момент Таня - пластический хирург - пишет мне сообщение: «Аллергическая реакция чаще всего при повторном введении и происходит. Посмотрим, что у них там за анестезиолог, но звучит неубедительно».

- А вы врач? - обращаюсь я к нашей собеседнице.

- Нет, я менеджер. Врач в кабинете, но она еще занята. Ее зовут Аруузат, она из Турции, там долго практиковала и приехала к нам сюда. Да вы не волнуйтесь, я сама такую операцию делала недавно. Кстати, вам бы я тоже порекомендовала, - повернулась «менеджер» уже ко мне. - Или хотя бы купите себе вот этот приборчик - он здорово подтягивает кожу вокруг глаз. Сначала, конечно, будут точки какое-то время. А потом все пройдет - и красота.

Еще одно сообщение от Тани: «О-о-о, это вообще привет. Дико опасная процедура. Точки эти могут не уйти никогда».

Те самые черные точки, которые уже никогда не уйдут. Фото: Предоставлено общественной организацией «Черный шприц»

И ТУТ ВРАЧ ПРЕВРАТИЛАСЬ В МЕДСЕСТРУ

После всех предоперационных процедур в виде кофе с бутербродами Татьяна-сутенер повела нас в клинику.

Кодовый замок, ведро с бахилами, никаких стоек регистрации, договоров. Поднимаемся на второй этаж - длиннющий коридор с дверьми по разные стороны.

Наконец находим нашу. За ней скорее массажный кабинет, чем операционная: шторы на окнах, пыльный коврик у дверей, искусственные цветы. Вообще-то это все накопители микробов, строго запрещенные в стерильных операционных. Анестезиолога не было. Зато нас ждала та самая великая турчанка Аруузат. Видно было, что она только что переоделась в костюм медсестры, а свои уличные вещи сложила прямо на подоконник. На кушетке уже лежали шприцы, скальпели и прочие инструменты. Все было готово к операции.

В этот момент в кабинет из засады ворвалась наша Тамара:

- Так, показывайте документы! Что здесь вообще происходит? Кто вы все такие? Какое имеете право заниматься медицинской деятельностью?

Татьяна-сутенер тут же бросилась за дверь, а «врач» начала верещать, что «я просто должна была сделать укол. Я медсестра, домашняя медсестра». Выяснилось, что никакая она не турчанка, а обычный гастарбайтер из Киргизии.

«Светило турецкой пластической хирургии» доктор Аруузат, оказавшаяся домашней медсестрой из Киргизии (справа) и менеджер Татьяна (слева) знают, что им ничего не будет, поэтому даже на камеру ведут себя спокойно. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ДА НИЧЕГО ИМ НЕ БУДЕТ

Таня быстро и профессионально осмотрела кабинет, нашла с десяток следов преступлений:

- Дин, видишь, вскрытая упаковка хирургической нити. Ей же и будут зашивать пациенток. Вот этой грязью. Смотри еще: пинцет, игла, шовный материал и препараты-филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Такие не сертифицированы в России.

- Я это купила на Вайлдберрис, - кричала экс-турецкий врач, а теперь киргизская домашняя медсестра. - Все законно!

- Надо вызвать полицию?

- Можно, но ждать мы будем часа 3. Не факт, что они приедут, а если и приедут, то ничего не сделают.

Похоже, прекрасно знали об этом и сотрудницы этого кабинета. Вернулась Татьяна-сутенер и начала нам угрожать, что напишет на нас заявление, потому что мы могли что-то украсть.

Картина ясна. Не ясно только, как женщины соглашаются в таких условиях проводить какие-либо манипуляции? Почему отдают деньги? Свои. Заработанные. О чем думают?

ДЕВОЧКИ ХОТЯТ ЭКОНОМИТЬ

- Экономят, верят подружкам, отзывам из интернета. В клинике же солидной и ценник соответствующий, - рассуждает Тамара, когда мы уже вышли из коворкинга.

- А врачи?

- Я тоже всякий раз поражаюсь их смелости. Не боятся ведь в таком подполье и подтяжки, и блефаропластику, и липосакции. Мы бывали в таких кабинетах… Все стены в кровище. Да что там, даже аборты…

- А ведь еще популярна аппаратная косметология. С ней что?

- Настоящий бич. Нормальный, сертифицированный аппарат стоит от 5 миллионов рублей, плюс обучение врача, плюс расходники. Ну как одна процедура может стоить 5000 рублей? Все, что предлагают за эти деньги, - подделка, последствия от которой самые непредсказуемые. Начиная от ожогов кончая келоидными рубцами, уродством. Мы такого насмотрелись, мама дорогая! Кривые носы с торчащими из кожи нитями, парезы (паралич мышцы) лица, гниения, слепота. Буквально две недели назад пациентка умерла от анафилактического шока.

Таким на всю жизнь может остаться нос после рук дилетанта. Фото: Предоставлено общественной организацией «Черный шприц»

ДЕЛА НЕ ЗАВЕСТИ

Еще 2 года назад Тамара ни о какой правозащите и не думала. Как все мы, регулярно ходила к косметологу. Не вникая в тонкости, колола все, что предлагал специалист. В один из таких визитов врач предложила поднять скулы препаратом, который не выводится из организма никогда.

Проблема в цифрах Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Да, он сертифицирован, но оказалось, что колоть под глаза его категорически нельзя. Итог - изуродованное лицо, несколько месяцев температуры, косметолог, разводящий руками, и бездействие полиции. Тогда Тамара наткнулась в интернете на сотни таких же пострадавших.

- Выяснилось, что никто, даже суперадвокаты не понимают специфики и не знают правильных шагов. Завести уголовное дело удается единицам, - говорит Кормишина. - А если и удается, то, пока идут следствия и суды (может и два, и три года), последствия процедуры могут стать уже необратимыми. Так родилась идея создания «Черного шприца». Обращений вал. И это мы еще не беремся за перекошенные губы или упавшую после укола бровь. Только тяжелые, с реальным вредом здоровью.

Эта пациентка всего лишь мечтала убрать второй подбородок... Таким на всю жизнь может остаться нос после рук дилетанта.

БАБУШКА СТАРАЕТСЯ ДЛЯ ДЕДУШКИ

- Одна наша подопечная из Нальчика, - продолжает Тамара, - решилась на безоперационную ринопластику (хотела поднять кончик носа филлером). И вроде косметолог у нее была с образованием, но что за препарат колола - теперь загадка. А главное, одно неверное движение - и игла попала… в артерию, питающую глазной нерв. Очнулась наша девушка в реанимации через 19 дней. Один глаз полностью ослеп, чтобы спасти второй, нужна очень серьезная и дорогостоящая реабилитация. Я связывалась с врачом. Она мне сказала: «Я не сволочь, давайте я выплачу девушке 300 тысяч. Но года через два-три. Сейчас у меня нет».

- Удалось завести дело?

- Да, и то только потому, что был нанесен тяжкий вред здоровью. Но суд все еще идет, а по таким статьям («незаконное осуществление медицинской деятельности») очень короткий срок давности. И он вот-вот выйдет.

- Мало того что девушке платить за реабилитацию, так еще и юристам.

- Нашим юристам из регионов я разрешаю назначать себе гонорар в виде процентов от суммы компенсации. Но если речь про пенсионера или тяжелый случай, тут все готовы к альтруизму.

- Пенсионеры?

- Конечно! Их разводят постоянно. Навязывают кредиты. У меня сейчас в работе одна женщина из Москвы. Ей 79, и она тоже просто хотела быть красивой.

Последствия такой подтяжки век придется лечить еще долго. Фото: Предоставлено общественной организацией «Черный шприц»

ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ НА КАРТЕ

- Откуда в основном ваши клиентки?

- Самые пострадавшие города - Новосибирск, Махачкала, Москва. В столице в основном обращаются по пластическим операциям. Здесь это прямо бич. Вот, например, у меня сейчас клиентка, - рассказывает Татьяна. - У нее выпала росгрудь.

А чем мы хуже? Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Что, простите, выпало?

- Росгрудь. Один пластический хирург придумала окрашивать импланты в цвета триколора. Такой маркетинговый ход.

- А в Дагестане работает несколько фабрик по производству серых препаратов, - добавляет Тамара. - Сейчас из-за санкций многие бренды ушли из России, и на продукцию таких цехов просто бум. Эти уколы сами по себе небезопасны, так еще и непонятными препаратами… Головные боли, шишки на лице. У нас есть история, как у женщины после инъекции развился ботулизм - страшная болезнь, когда человек стремительно умирает в муках. Едва ее спасли.

- Мы проводили несколько экспертиз этого препарата, и каждый раз оказывался разный состав. Однажды даже яд кобры нашли, - рассказывают девушки. - Так что прежде чем что-то себе колоть или отрезать, сто раз все обдумайте и проверьте.

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