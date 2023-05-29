Красавца-сына Тины Канделаки утвердили на роль в российской адаптации сериала "Постучись в мою дверь"

Лео Канделаки на съемочной площадке сериала "Постучись в мою дверь".

Интрига с российской адаптацией турецкого телехита "Постучись в мою дверь" витает в воздухе уже несколько недель. Егор Крид, Константин Крюков - народная молва кого только не записывала в актерский состав нового проекта. И вот наконец официальное заявление: на одну из ролей утвердили 22-летнего Лео Канделаки - музыканта, сына продюсера Тины Канделаки и просто краша (так новое поколение называет объект своего обожания).

Кадр из сериала

Сам музыкант, по его признанию, участвовал в общем кастинге и даже не надеялся, что его утвердят на роль: ни профильного образования, ни опыта съемок у Лео нет. Впрочем, к индустрии кино он все-таки имеет отношение: Канделаки работал над саундтреками к шоу «Любовная магия» и «Наследники и самозванцы», а также записал два трека для нового российского мистического сериала «Дурная кровь».

Кадр из сериала

- Кастинг прошёл весьма волнительно, так как я не являюсь профессиональным актером. Однако режиссёр Всеволод Аравин – настоящий мастер своего дела, поэтому он достаточно быстро смог до меня донести, что нужно продемонстрировать в кадре, - рассказал новоиспеченный актер. - Конечно, когда я выходил с «Мосфильма», я был уверен в том, что никто никакую роль мне не предложит. Как видите, получилось иначе. Буду трудиться!

Какую именно роль сыграет сын телеведущей, пока держат в секрете. Но уже известны имена четырех партнеров, которых также утвердили в проект: роли в российской адаптации получили Максим Белбородов, Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова.

Кадр из сериала

Повторит ли наш проект успех турецкого - вопрос открытый: планка уж больно высока. Оригинальный сериал о красавице-флористке и успешном бизнесмене стал одним из самых популярных в мире, а исполнители главных ролей Ханде Эрчел и Керем Бюрсин - настоящими суперзвёздами, которые дали мощный старт моде на турецкое "мыло". Поэтому фанаты "Постучись в мою дверь" к российской адаптации пока настроены осторожно: мол, убедительно показать турецкую страсть для русских актеров - задача "со звездочкой". Что из этого выйдет, можно будет увидеть в эфире ТНТ и на платформах онлайн-кинотеатров PREMIER и Okko.