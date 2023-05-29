Российские авиакомпании будут летать на курортный остров Хайнань: что надо знать туристам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У российских туристов, вполне вероятно, скоро появится ещё один доступный зарубежный курорт. Китайский остров Хайнань. Росавиация выдала двум отечественным перевозчикам допуски на выполнение прямых рейсов в аэропорт Санья на Хайнане.

По два раза в неделю на Хайнань теперь могут летать:

Red Wings - из Москвы, Владивостока, Красноярска, Новосибирска, Самары, Хабаровска и Челябинска.

«Икар», более известная как Pegas Fly - из Москвы, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Красноярска, Новосибирска, Петербурга, Уфы и Хабаровска.

До пандемии Хайнань был очень популярен у наших отпускников, особенно у жителей Дальнего Востока - оттуда на китайский остров лететь ближе, чем в Турцию. Не удивительно, что и сейчас допуски получены на полёты из многих дальневосточных и сибирских аэропортов.

На Хайнане много пляжных отелей, в том числе работающих по системе «Все включено». Есть и китайская медицина, и шопинг, и буддийские памятники, и экзотическая тропическая природа. Пляжный сезон - с ноября до апреля.

Впрочем, пока в системах онлайн-бронирования билетов на прямые рейсы нет. Долететь на Хайнань из Москвы можно с одной пересадкой. Дешевле всего - через Пекин или Шэньчжэнь, билет туда - обратно стоит от 53 тысяч рублей на человека. Дорога с учётом пересадки занимает минимум 14 часов, в основном же надо рассчитывать на 18 - 25 часов.

В случае с Китаем запуск прямых рейсов - не интрига, как было с Грузией, а вопрос экономической целесообразности для авиакомпаний и туроператоров. Никаких санкционных и политических препятствий нет. Из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России в Поднебесную летают «Аэрофлот» и китайские перевозчики Air China, China Eastern, China Southern Airlines, Beijing Capital Airlines, Hainan Airlines. В Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Сиань, Шэньчжэнь, Циндао…

А что же Хайнань? Эксперты туристического рынка уверены: прямые рейсы полетят, как только вновь начнёт функционировать соглашение о безвизовых поездках для туристических групп между РФ и КНР. Оно отлично работало до пандемии.

- Мы направили в Китай список туристических организаций, которые готовы к приему китайских гостей на 2023-2024 годы, и сейчас ждем аналогичный перечень с китайской стороны, чтобы это соглашение в полном объеме заработало. И вместе с китайскими коллегами очень тесно работаем, чтобы уже в ближайшее время обменяться этими перечнями, - пообещал министр экономического развития Максим Решетников на недавнем Российско-китайском бизнес-форуме.

Пока соглашение не заработало - придётся оформлять визу. Туристические визы консульство КНР выдаёт. Проблема в том, что запись на подачу документов идёт на две-три недели вперёд, то есть быстро путешествие не спланировать. Рассматривают документы за 3 или 8 дней, визу ставят на один или два въезда длительностью до 30 дней.

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