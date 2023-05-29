Звезда «Формулы любви» Елена Валюшкина рассказала, как Александр Абдулов уговорил ее обнажиться

Елена Валюшкина в фильме «Формула любви». Фото: кадр видео.

Александру Абдулову в этом году исполнилось бы 70 лет. Звезда фильма «Формула любви» Елена Валюшкина, сыгравшая в картине режиссера Марка Захарова роль романтической героини, вспомнила о совместных съемках с актером. По ее словам, Абдулов умел покорять с первого взгляда.

«Вот это обожание зрительское, любовь зрительская к актеру. Такого больше на своей памяти не припоминаю. Потому что он, конечно, располагал к себе всех, все сразу таяли», - рассказала Валюшкина в в эфире программы «Однажды…».

К слову, молодая актриса вовсе не горела желанием сниматься в исторической ленте. Режиссер Марк Захаров пригласил начинающую артистку на пробы, но Елена собиралась отправиться в отпуск именно тогда, когда должны были начаться съемки. Поэтому отказалась от проб. В итоге ассистенты режиссера убедили ее в том, что от такого предложения не отказываются.

Валюшкина вспоминает, что Абдулов буквально царил на съемочной площадке. Даже если он не появлялся в кадре, он все равно присутствовал на съемках.

«Он был везде. Вот я там иду по лесу, по дереву льется какая-то вода, которую никто никогда не увидит. Это значит сверху на ветке сидит Абдулов и из чайника льет воду по стволу, чтобы было красиво. Марк Анатольевич его просто обожал, ему было дозволено все», - говорит актриса.

По ее словам, Абдулов умел хорошо убеждать. Именно он уговорил ее раздеться в кадре. Даже режиссеру Марку Захарову это не удалось. Но Абдулов смог уломать строптивую красавицу.

«Абдулов пришел, нашел какие-то правильные слова. Сказал: «Ну ты пойми, ты будешь первая». Включил свое обаяние чертовское», - призналась актриса.

По словам Валюшкиной, Абдулов был душой съемок. Фото: кадр видео.

Александр Абдулов ушел из жизни в 54 года. Замечательный актер, звезда фильмов «Чародеи» и «Обыкновенное чудо» скончался от онкологии. Абдулов долго боролся с болезнью - ему диагностировали рак легкого четвертой стадии. Врачи делали все возможное, чтобы вылечить артиста, но недуг оказался сильнее. Вероятно, онкологию могло провоцировать многолетнее курение: Абдулов был заядлым курильщиком и не расставался с сигаретами несколько десятилетий подряд.