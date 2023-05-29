Американский сенатор Грэм назвал убийство русских «лучшим вложением денег США» и попал под уголовное дело

После смерти от рака мозга сенатора Джона Маккейна Линдси Грэм занял в Республиканской партии почетное место «лающей собаки» Фото: REUTERS

«Американский сенатор Южной Каролины Линдси Грэм разыскивается по статье Уголовного кодекса России», - говорит в базе розыска, что опубликована на сайте МВД России.

Несмотря на то, что карточка розыска размещена на сайте российской полиции, инициатором розыска стал Следственный комитет России. Именно там по распоряжению председателя ведомства Александра Бастрыкина и было возбуждено уголовное дело.

СК России возбудился не на пустом месте. И причиной тому стали даже не новые высказывания Грэма о России, что появились на подведомственных интернет-ресурсах президента Украины Владимира Зеленского (на видеозаписи его встречи с Грэмом сенатор заявил, что США «еще никогда не тратили деньги так удачно», поскольку в результате этих расходов «умирают россияне»).

Оказывается, благодаря этому ролику Зеленского о Грэме просто вспомнили! И выяснилось, что материалы о возбуждении уголовного дела уже есть, только по его высказываниям годичной давности.

Напомним, в прошлом году Грэм в эфире Fox News на шоу Шона Хэннити выступил с призывом убить президента России Владимира Путина, сравнив его с Цезарем и Гитлером. Потом престарелый американский политик продублировал свои мысли в Twitter.

Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обвинил республиканца в русофобии и посоветовал ему «сохранять трезвость ума». Ну, старый человек, всякое бывает…

В США про прошлогодние террористические призывы Грэма тоже стараются не вспоминать. В Вашингтоне сегодня заявили, что видео про «убийства россиян» было смонтировано в Киеве, а вот американский сенатор, когда говорил «о лучших деньгах, которые мы когда-либо тратили», просто подразумевал гуманитарную и военную помощь украинцам. Грэм, в свою очередь назвал реакцию Москвы «пропагандой».

Понятно, что своими очередными высказываниями американский сенатор пытается оправдать террористические действия украинских диверсантов, что убивают детей на Донбассе и Белгородской области России и подталкивает их на новые преступления. По этому случаю в правоохранительных органах России также планируют возбудить дело, а потом уже выяснять в ходе следствия, как именно говорил Грэм.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередные выпады Грэма «большим позором для США». А военный эксперт и политолог Евгений Михайлов назвал сенатора «лающей собакой на идущий караван».

Понятно, что Грэм не согласится приехать на радио «Комсомольская правда», чтобы рассказать о том, что он подразумевал под своими словами. Он просто не доедет до редакции, так как при пересечении границы России будет задержан.

Может быть задержан и передан правоохранительным органам России в любой из стран, с которыми МВД России имеет соглашение об экстрадиции.

Но очевидно, что Грэм никуда уже не поедет. Уже не в том возрасте, чтобы разъезжать по миру и заниматься международной политикой. После смерти от рака мозга сенатора Джона Маккейна Линдси Грэм занял в Республиканской партии почетное место «лающей собаки». Этакий ворчливый песик американского режима на коротком поводке и влажном корме.