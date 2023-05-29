ФСБ задержала банду вымогателей, похищавших деньги страховых за счет фиктивных ДТП

Мошенники устраивали на дорогах аварии с угнанными за границей элитными иномарками

Сотрудники Федеральной службы безопасности, совместно со Следственным комитетом, МВД, Федеральной службой по финансовому мониторингу России выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на хищении денежных средств, принадлежащих страховым компаниям Российской Федерации.

«В ходе оперативной работы стало известно, что на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов действовало организованная преступная группа, которая имеет выстроенную иерархию и распределение ролей, организовывает фиктивные ДТП, в том числе с автомобилями, ввезенными из-за границы. В связи с этим в СКФО и ЮФО значительно выросли цены на страховые полисы», - сообщили в ФСБ России.

Оперативники выяснили, что в состав группы, входили 30 человек. Среди них были сотрудники страховых компаний, должностные лица правоохранительных органов СКФО и ЮФО (УГИБДД), экспертных учреждений по оценке ущерба транспортным-средствам при ДТП.

Все они были задержаны, арестованы и привлечены к уголовной ответственности. С данным уголовным делом соединены шестнадцать уголовных дел, возбужденных по аналогичным эпизодам на дорогах России.

«Организатор ОПГ предпринял попытку скрыться от следствия за границей, но был задержан в результате своевременных оперативно-разыскных мероприятий на пункте пропуска Верхний Ларс (РСО-Алания) и доставлен в следственные органы», - отметили в ФСБ России.

Во время обысков у арестованных членов банды нашли банковские карты, через которые прошли 1,5 миллиарда рублей, персональные компьютеры, а также печатное оборудование для изготовления поддельных ВИН-табличек и специальной продукции на автомобили.

Также были изъяты и арестованы и сами угнанные за рубежом автомобили премиум-класса, которые мошенники подставляли в авариях.

Оперативно-разыскные мероприятия и неотложные следственные действия продолжаются. Если вы пострадали от этих вымогателей обращайтесь в правоохранительные органы.