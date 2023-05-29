Смоленские дети-поисковики нашли останки самолета времен Великой Отечественной

Фрагменты самолёта времён Войны, найденные смоленскими поисковиками

Команда волонтёров-поисков из лицея-интерната «Феникс» обнаружила в смоленских лесах фрагменты ещё одного самолета времён Великой Отечественной войны. По мнению экспертов, обнаруженные детали принадлежат Пе-2 — самому массовому советскому бомбардировщику тех лет.

— Это уже второй самолёт, выявленный поисковиками «Феникса», — рассказал Андрей Панцевич — директор лицея-интерната.

По словам педагога, в ноябре 2022 года его воспитанники нашли аналогичный летательный аппарат с останками лётчика. Сейчас энтузиасты копаются в архивах, пытаясь установить личность погибшего защитника неба. Такие изыскания не менее сложны, чем работа «в поле» — вернее, в заболоченной местности Сычёвского района Смоленщины.

Таким образом юные исследователи документально подтвердили крушение воздушного судна в сентябре 1942 года, сравнив серийный номер его двигателя с записями архивов. Скорее всего, лётчик погиб, выполняя боевую задачу над оккупированными районами западных областей РСФСР.

— Удалось найти записи журнала боевых действий 130-го бомбардировочного авиационного полка, — говорит Панцевич. — Выяснилось, что 3 сентября 1942 года три крылатых машины не вернулись с задания, причём в том же квадрате, где мы вели раскопки. Полагаем, найденный нами самолет — один из них.

Команда юных поисковиков и их старших наставников продолжает работу с архивами — ведь память о Войне складывается из памяти о каждом из её героев, включая безвестно пропавших лётчиков. Ожидается, что с началом тёплого сезона и летних каникул возобновятся и выезды «на болота» для дальнейших изысканий.

Следует отметить, что школа для одаренных детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот «Феникс» создана при поддержке Председателя Государственной Думы — Вячеслава Володина, ныне возглавляющего её Попечительский совет.