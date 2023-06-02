Эксперт рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников

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Пожалуй, нет ни одного человека, который бы не знал о телефонных мошенниках. И каждому кажется, что его это точно не коснется. Но методы психологического воздействия, которыми пользуются преступники, заставляют даже информированных людей терять деньги.

Один из популярных способов обмана – человека убеждают снять деньги наличными и положить на «безопасный» счет через банкомат другого банка по реквизитам, которые указал мошенник.

– В этом случае разрывается цепочка срабатывания систем безопасности кредитной организации, наличные деньги без проблем зачисляются на счет мошенников через другой банкомат, откуда моментально ими снимаются. В итоге обманутый человек, составляя заявление в полицию, даже не может вспомнить реквизиты счета, которые он вводил при переводе, - поясняет Дмитрий Миклухо, старший вице-президент, директор департамента информационной безопасности ПСБ.

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По его словам, главная опасность заключается в том, что с использованием различных методов психологического воздействия человека заставляют совершать необдуманные поступки. Если кто-либо самостоятельно перевел деньги мошенникам, вернуть их уже не получится.

Чтобы не стать жертвой аферистов, нельзя сообщать незнакомым людям данные банковских карт (номера, пин-коды, CVV), коды из SMS, секретные слова, устанавливать на свои устройства (телефон/компьютер) сомнительные приложения и точно нельзя переводить незнакомцам деньги. Кем бы они ни представлялись.

- Любой звонок «из банка» или «правоохранительных органов», целью которого является побуждение к каким-либо незапланированным действиям с денежными средствами, следует немедленно прервать, - напоминает главное правило Дмитрий Миклухо.

Общаться с мошенниками не стоит даже из любопытства. В качестве одной из мер помощи можно установить специализированное приложение на телефон, которое определяет звонки мошенников. Оно позволит отсеять часть подобных звонков.

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Три признака обмана:

- Если вам звонят в мессенджере (WhatsApp, Viber, Telegram), а на аватарке абонента стоит значок известной компании или государственной структуры, это ничего не значит. Официальные органы не звонят через бесплатные мессенджеры. Да и в принципе очень редко звонят обычным людям.

- Если вас пытаются запугать и в чем-то обвинить (например, якобы в пособничестве финансовым мошенникам и т.п.), не верьте этому и прервите разговор.

- Если просят оформить на себя кредит и перевести деньги на «безопасный счет» или снять деньги наличными, а потом отвезти их в незнакомое место, передать их курьеру или положить в банкомат другого банка - это точно обман!