Где в России живут самые богатые семьи: составлен рейтинг регионов по благосостоянию

Суть исследования – определить, сколько денег остается в семье после вычета прожиточного минимума Фото: Shutterstock

Все благополучные семьи благополучны по-своему. Так, перефразируя известного автора, можно охарактеризовать рейтинг уровня благосостояния семей в российских регионах по итогам 2022 года, который опубликовало агентство РИА Новости. Суть исследования – определить, сколько денег остается в семье после вычета прожиточного минимума. За основу взяли семьи, где двое взрослых с двумя детьми и с одним ребенком.

Возглавили рейтинг Ямало-Ненецкий округ, Москва и Сахалинская область, а в аутсайдерах оказались Ингушетия и Кабардино-Балкария.

Понятно, что регион региону рознь. И измерять их одной линейкой не следует. Слишком уж велик меж ними разрыв по уровню социально-экономического развития. Собственно, исследование этот факт и подтвердило.

- Различия между материальным положением семей в различных регионах существенны, тенденций в сторону изменения ситуации пока не наблюдается, - отмечают эксперты.

Подсчет провели, опираясь на данные Росстата.

Итак, в среднестатистической полной семье работают папа и мама, у них двое детей. Для расчета складывались две чистые среднегодовые зарплаты (без НДФЛ), из полученной суммы вычитался региональный прожиточный минимум на каждого. Итог – это потенциально возможный остаток денежных средств. Аналитики скорректировали его на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты Федерации с разным уровнем цен. Разумеется, это очень усредненная модель. В реальности этот остаток должен быть меньше, ведь учтены только самые минимальные жизненные траты.

Тем не менее, на первом месте (по итогам 2022 года) оказался Ямало-Ненецкий автономный округ – 118 тысяч рублей остается в семье с двумя детьми после минимальных расходов. Потом идут Москва, Сахалинская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Аутсайдерами стали Ингушетия и Кабардино-Балкария. Их остатки после оплаты минимальных расходов ушли в минус. Подробнее в рубрике «Конкретно».

- Вообще приведенные данные закономерны, - отмечает доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков. - Если говорить о Москве, то это крупнейший финансовый центр РФ, а два региона-лидера ХМАО и Ямал занимают первые позиции по уровню заработных плат и вкладу в ВВП России. Тут надо учитывать их специализацию. Ведь это нефтяные и газовые кладовые. Их вклад в экономику страны существенный. Они традиционно считаются регионами-донорами. А кавказские республики – это традиционно дотационные территории, потому что наименее развиты в промышленном и индустриальном плане. Там производится продукция с наименьшей добавленной стоимостью и, соответственно, зарплаты ниже.

По словам эксперта, недостаток исследования в том, что аналитики учитывают среднюю зарплату по региону, не учитывая реальных доходов граждан.

- Надо было сегментировать более подробно, - поясняет Чирков. – Зарплата большинства людей не равняется средней. Здесь все индивидуально. Плюс реальные расходы выше, чем прожиточный минимум. И это тоже надо учитывать.

КОНКРЕТНО

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН