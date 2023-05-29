Дуэт с Лепсом и танец с Полуниным: Елена Север с размахом отметила 50-летие

Григорий Лепс пришел поздравить певицу с юбилеем. Фото: пресс-служба Елены Север.

Певица и телеведущая Елена Север отметила 50-летие: свой юбилей артистка отпраздновала грандиозным шоу в одном из концертных залов Москвы. Поздравить виновницу торжества пришло немало знаменитостей. В зрительном зале были замечены Максим Фадеев, Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Александр Ревва и многие другие.

Не менее впечатлял звездный состав участников концерта: вместе с Еленой на сцену вышли Григорий Лепс, Александр Маршал, Стас Михайлов, Дмитрий Дюжев, Стас Пьеха и многие другие исполнители. Ведущим концерта стал Николай Басков. Артист давно дружит с семьей Елены.

Это первый сольный концерт артистки, к которому она шла много лет. Фото: пресс-служба Елены Север.

Особым сюрпризом стало выступление певицы в паре со знаменитым танцором Сергеем Полуниным. Артист балета исполнил эмоциональный танец под сингл Север «Всем и каждому». В один из моментов Сергей подхватил Елену и закружил ее по сцене, легко подняв в воздух.

Елена Север и танцор Сергей Полунин. Фото: пресс-служба Елены Север.

Это первый сольный концерт певицы, к которому она шла много лет. Шоу получилось действительно ярким и зрелищным. С помощью мэппинговых технологий сцена и зрительный зал перевоплощались для каждого номера. Так, дуэт с Григорием Лепсом получился космическим – благодаря проецируемым на декорации изображениям планет и Млечного пути. Номер Елены со Стасом Михайловым перенес зрителей в атмосферу маскарада. А дуэт Север и Александра Маршала сопровождали всполохи огня и языки пламени.

Дуэт с Александром Маршалом. Фото: пресс-служба Елены Север.

Не менее эффектными оказались наряды именинницы. Сложно представить, что этой хрупкой женщине уже исполнилось 50: выглядит Елена лет на десять моложе. И может позволить себе любые, даже самые смелые костюмы: например, алые шорты с кожаными ботфортами в тон или полупрозрачное платье, в котором она танцевала вместе с Полуниным.

Номер Елены и Стаса Михайлова перенес зрителей в атмосферу маскарада. Фото: пресс-служба Елены Север.

Фото: пресс-служба Елены Север.

Елена Север и Стас Михайлов. Фото: пресс-служба Елены Север.

Особенный номер Елена посвятила памяти Иосифа Кобзона. Как рассказала артистка, Иосиф Давыдович сыграл большую роль в ее жизни, став образцом для подражания не только в творчестве, но и в семейных отношениях. Они не раз выступали вместе на одной сцене.

Не менее эффектными оказались наряды именинницы. Фото: пресс-служба Елены Север.

Полную версию шоу покажут на одном из федеральных телеканалов. Средства, вырученные от продажи билетов на свой юбилейный концерт, Елена Север направит на благотворительность. Артистка передаст около 9 миллионов рублей на покупку жизненно важного медицинского оборудования для детских отделений родильных домов Донецка.

Елена Север и Григорий Лепс. Фото: пресс-служба Елены Север.