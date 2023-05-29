Вдвое быстрее «Сапсана»: В России появится отечественный высокоскоростной поезд

«Российские железные дороги» продолжают строительство поезда нового поколения, который будет вдвое быстрее "Сапсана" Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

«Российские железные дороги» продолжают строительство поезда нового поколения. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров в интервью на канале «Культура».

- Планируем, что в 2027 году у нас будет высокоскоростной поезд следующего поколения. Он будет полностью отечественного производства, - сказал он.

Уже есть дизайн и детальная разрисовка предстоящих стадий производства. Оно будет вестись компанией «Синара – транспортные машины». К сборке первого поезда там планируют приступить в 2026 году. При этом запуск транспорта будущего невозможен без высокоскоростной магистрали. Ее планируют проложить по маршруту «Москва – Санкт-Петербург». Тоже к 2027 году. Испытания уже проходят.

- Сегодня мы готовы построить ВСМ. Считаем, что сейчас это нужно. Сейчас самое время, - пояснил глава РЖД.

Предполагается, что скорость состава на высокоскоростной магистрали составит 400 км/час. Это вдвое быстрее нынешних «Сапсанов». Добраться из одной столицы в другую получится за два часа 15 минут. При этом трасса, скорее всего, пройдет по новому маршруту – с заездом в Великий Новгород. Общая стоимость проекта в 2021 году оценивалась в 1,7 трлн рублей. При этом часть затрат РЖД возьмет из собственных средств. Из Фонда национального благосостояния планировалось взять лишь 468 млрд рублей.

Как недавно заявляла замглавы Минтранса Валентина Иванова, разработка проектной документации для строительства ВСМ завершается, а в 2023 году должна пройти госэкспертиза. Это позволит уточнить стоимость проекта.

Эксперты по-разному оценивают необходимость магистрали. С одной стороны, проект выглядит очередной бессмысленной тратой триллионов бюджетных рублей. Плюсы для пассажиров не очевидны. Что 2 часа 15 минут, что 3 часа 45 минут – особой разницы нет. Тем более что в других регионах на эти деньги можно решить массу транспортных проблем.

Тем не менее есть несколько аргументов в пользу ВСМ. Во-первых, пассажиропоток. Он должен вырасти втрое – с 11 до 33 млн человек в год. В летнее время нехватка поездов ощущается уже остро. Во-вторых, грузопоток. С приходом на пути «Сапсанов» грузовое движение перенесли на другие ветки. Это вдвое удлинило маршрут. В итоге скорость доставки грузов снизилась, а цена выросла. Новая магистраль позволит снять эти проблемы и запустить грузовое движение по старому маршруту.