Каждый пятый россиянин просит соседей присматривать за домом во время отъезда

19% опрошенных рассказывают, что у них хорошие отношения с соседями и на период отъезда они просят их присмотреть за жильем. Фото: Shutterstock

Кто перед отъездом хоть раз не задумывался, как обезопасить дом от грабителей. В сезон отпусков и дач эксперт дал самые действенные советы, как защитить свое жилье и имущество. На первых и последних этажах рекомендуется установить решетки, а для состоятельных граждан лучшим решением может считать сигнализация. Однако к таким мерам прибегают совсем немногие, как правило, россияне (41%) просто закрывают окна и двери и со спокойным сердцем отправляются на отдых. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

19% опрошенных рассказывают, что у них хорошие отношения с соседями и на период отъезда они просят их присмотреть за жильем. Кто-то же вместо соседей приглашает пожить в доме кого-то из родственников.

«Я всегда оставляю родственников пожить», - рассказывает участник опроса.

«А у нас соседи очень бдительные», - делится другой.

16% признаются, что вообще не делают ничего особенного на время отъезда. Оставляют все как есть и надеются, что никакие грабители на их имущество не позарятся.

А вот 12% россиян установили себя дома сигнализацию, и теперь чувствуют себя намного спокойнее. Ведь если кто-то попытается пробраться к ним в дом, немедленно приедет охрана и полиция.

3% рассказали, что для собственного спокойствия установили на окна решетки, еще 2% оставляют дома включенный свет, чтобы создавалось впечатление, что дома кто-то есть, а 1% - включенное радио для тех же целей.

1% добавили, что установили на дверь «умные» замки, которые имеют чипы и не поддаются никаким отмычкам.

А вот 33% опрошенных добавили, что грабителей они не боятся, так как дома у них красть нечего.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 5,7 тысячи человек.