Полина Гагарина помирилась с бывшим и впервые показала 6-летнюю дочь

Артистка дала аншлаговый концерт в Мегаспорте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К этому шоу Полина готовилась больше года. 14 тысяч зрителей, в зале абсолютный аншлаг. В середине концерта артистка не смогла сдержать слез.

- Хочется остановить это мгновение, потому что столько месяцев подготовки в него вложено. Эмоции меня переполняют, хочу запомнить каждый штрих, - заплакала певица.

Шоу действительно получилось масштабным и эффектным. Артистка блистала в ярких костюмах, демонстрируя свои стройные формы. Ну и конечно, вокально было отработано на сто баллов. Живой звук, шикарный балет. Каждая песня прожита как отдельный спектакль. Гагарина показала себя не только, как виртуозная вокалистка, но и как драматическая актриса.

Впрочем, помимо технологических экранов и других модных приколов, Полина удивила и эмоциональными моментами.

- В зале моя семья, мама, сын, дочь, - рассказала певица 14-тысячному залу.

И вывела на сцену свою 6-летнюю дочь Мию. Это первое появление девочки в свете.

Мия очень волновалась, но ее поддержал аплодисментами зал. Вместе с мамой Мия спела «Колыбельную».

- Теперь доченька, ты знаешь, куда мама каждый день убегает, - сказала дочке Гагарина.

Зрители отметили, что дочка Гагариной очень похожа на своего отца - фотографа Дмитрия Исхакова.

Кстати, Дмитрий тоже присутствовал в зале, сидел в семейной ложе певицы.

Судя по всему, бывшие супруги забыли о былом недопонимании и теперь весьма тепло общаются.

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