Наемники из США и Польши приняли участие в попытке прорыва диверсионной группы в Белгородской области

На этой неделе в Белгороде подтвердили, что во время прорыва диверсантов на территорию региона в акции участвовали иностранные наемники, в том числе из Польши и США. Фото: REUTERS

На этой неделе в Белгороде подтвердили, что во время прорыва диверсантов на территорию региона в акции участвовали иностранные наемники, в том числе из Польши и США. На Западе сделали вид, что не заметили вторжения бывших военнослужащих НАТО на территорию Российской Федерации.

Об этом на «Радио «Комсомольская правда» в эфире Игоря Виттеля и Ивана Панкина мы говорили с Андреем Марочко, военным экспертом, подполковником ЛНР в отставке.

- Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что среди диверсантов, напавших на его региона были поляки и американцы.

- Наше командование очень верно реагирует на такие провокации. Вот только в информационном поле это не сильно афишируется. Участились наши удары по пунктам временной дислокации противника. Недавно уничтожили такой пункт в Харьковской области, где базировались иностранные наемники.

- Почему такая операция со стороны Украины в сторону Белгорода стала возможной?

- Была серьезная подготовка натовскими инструкторами, диверсантами профессиональными, которые разрабатывали эту операцию. Я не согласен, что это была просто «диверсионная группа».

- А что это было?

- Это малая спецоперация войсковая. Там присутствовали и танки, и бронетехника иностранная. Иностранцы сами там активно участвовали.

- Отчего мы не акцентируем на этих фактах внимание?

- Если б такое случилось три или четыре года назад, был бы гвалт в мировом сообществе. И мы бы звонили во все колокола. А теперь все понимают, что, по сути, с нами ведет прокси-войну весь блок НАТО.

- На Украине украинцы заканчиваются?

- Да. Если вы откроете украинские соцсети, там все наводнено картинками новых кладбищ, роликами, когда возлагают цветы на могилы пацанов, которым бы еще жить и жить. На Донбассе огромное количество из них нашли себе судьбу совсем не доблестную. Сейчас в некоторых районах, в том числе в Артемовске, после разминирования идут поиски тел погибших. Много находят украинских боевиков, опознать которых практически невозможно.

- И наемников находят?

- То, что здесь присутствуют иностранцы - не новость. В 2014 году в регулярной армии Украины уже была интернациональная бригада. Туда вошли наемники из прибалтийских стран и Польши. И численность ее была порядка 3 тысяч человек.

- А сейчас?

- Приблизительно 20-30 тысяч иностранцев на территории Украины участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. Это и выходцы из постсоветских стран.

- У нас учитывать эту специфику?

- Да, и принимают меры. В том числе, чтобы в дальнейшем нивелировать такие провокации со стороны боевиков.

- Нет ощущения, что мы такие вторжения слабо отрабатываем в информационном плане?

- Это проблемный вопрос. Специалистов -информационщиков в наших военных структурах мало. Многие чиновники считают, что информационное поле – не самое главное. Главное – успехи на полях сражений. Но идет гибридная война. Часто при согласованиях теряется время – ключевой фактор на информационном поле. Надо пересматривать тактику и стратегию в этом отношении.

- Нам нужен подобный центр, как ЦИПСО на Украине?

- Нужен. И он должен заниматься мониторингом соцсетей, информ-пространства, подачей оперативной информации, рассылкой всем информагентствам. Сводки Минобороны очень скупые. Сейчас появились спикеры на местах. Но процесс идет медленно.

- И как нам нужно работать в информационном направлении?

- Нужно четко обозначать проблемные вопросы и заниматься борьбой с противником его же оружием с привлечением профессионалов.