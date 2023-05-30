«Человек с ружьем»: Главред «МК» рассказал «КП» о своем партийном выговоре, битвах за журналистов, деньгах, трофеях и женах

Главред "Московского комсомольца" Павел Гусев Фото: Иван МАКЕЕВ

Чтобы уже никто не совался к нам

- Павел Николаевич, вы же еще и член Общественного совета Минобороны. Я не мог дозвониться, мне сказали: Гусев по этой линии уехал.

- На этот раз - не по этой. Но я только из Луганска прилетел.

- Душа болит за Россию?

- Я бы сказал - душа в напряженном внутреннем состоянии. Потому что понимаю сложности и в экономике, и у Министерства обороны. И, конечно, оно делает все, чтобы мы не просто победили, а так, чтобы уже никто не совался к нам сюда.

Прекрасно осознаю, что не так все залихватски, что не нужно лозунгами кидаться, а нужно заниматься делом.

Фото: личный архив.

На знамени не клялся

- Вас ведь назначали главредом «МК» еще при СССР. Вы клялись на Красном знамени?

- (смеется) Нет, не клялся. Я в то время работал в ЦК ВЛКСМ и учился в Литинституте. И не думал, что когда-то меня что-то свяжет с прессой. Хотя когда я работал первым секретарем Краснопресненского райкома комсомола, как-то с друзьями, проходя мимо здания «МК» (оно от нас в 100 метрах было), я в шутку сказал: «Вот где бы я хотел работать». Не подозревал, что сбудется.

Маленький Паша Гусев с родителями. Фото: Личный архив

Внук чапаевского комиссара

- Павел Николаевич Гусев, ваш дед и полный тезка, был после Фурманова комиссаром Чапаевской дивизии.

- Да. Но в 37-м году он поехал на Высшие военные курсы, его друзья были Тухачевский и другие военачальники. И его арестовали, расстреляли. В 56-м реабилитировали.

Я читал протокол допроса, там в папке всего с десяток страниц. Читаешь и удивляешься, как человек мужественно отвечал на вопросы: «Вы о чем говорите, я же прошел всю Гражданскую, был солдатом, все отдал стране. Какое предательство?» Но в конце видно, что уже неуверенно отвечает, наверное, били...

Павел Николаевич, дед Гусева, был после Фурманова комиссаром Чапаевской дивизии.

И все 40 лет - строгий главред

- Я знаком со многими журналистами «МК», ни одного плохого слова про Гусева они не говорят. Вы их «подкупили»?

- Я строгий. Но для меня журналист – человек, которому дан дар Божий. И если я видел, что ребята талантливые, рвутся в бой, всегда давал им это делать.

Никогда не спихивал вину на журналиста. Брал на себя.

И когда у нас погиб Дима Холодов, мы сделали всё, чтобы и расследование было.

Журналист - героическая профессия, нужная, их надо беречь.

Конечно, встречаются журналисты, с которыми перестаешь здороваться. Не из-за политики, а из-за денег, которые они начинают брать за публикации. Для меня заканчиваются эти люди.

Фото: личный архив.

Безальтернативный Павел

- Вас за глаза называют Человек с ружьем. Но не потому, что вы охотник, у вас 5 знаменитых трофеев – слон, тигр…

- … да, это «большая африканская пятерка» называется...

- … а потому что Гусев может пристрелить, если журналиста обидят? Он самые жесткие инициативы по защите прав журналистов придумал.

- Да, мы многое вносили, многое принято. Встречались с силовыми структурами, когда журналистов забирали с толпой, не давали работать, мы их отстояли. Журналистов надо защищать, особенно от ретивых чиновников, которые думают, что мы – унтеры Пришибеевы такие, должны ходить около коленки и исполнять то, что скажут. Это неправильно. Мы должны поддерживать государство. Но это не значит, что мы не должны замечать проблемы.

- 40 лет Гусев главред «МК» и несколько десятилетий - глава Союза журналистов Москвы. Вы такой безальтернативный, что ли?

- (смеется) Наверное, есть альтернатива, но люди видят, что я реально не боюсь выступать ни на каком уровне – высокий, низкий. Чего бояться-то?

Фото: личный архив.

Что лучше - «МК» или «КП»?

- Два крупнейших издания страны «КП» и «МК» - конкуренты? Иногда до меня доходят слухи — Гамов, тебя Гусев хвалил за какой-то материал ревностно: «Почему у нас нет?» И у нас были случаи: вот в «МК» то-то, а у нас чего нет? Ну, вы помните главреда «Комсомолки» Владимира Сунгоркина (он ушел из жизни осенью 2022-го).

- Да, я знаю. «Комсомольская правда» была всегда всесоюзной газетой, а мы были московской. И только с 90-х годов мы стали общероссийской. Нам хотелось догнать «Комсомолку», где-то перегнать. И когда получалось, мы радовались…

Сунгоркина я очень уважаю, он удивительный был человек, прямой. Мы один раз только поссорились. Но я извинился: «Володя, я был неправ». Где-то я что-то ляпнул. Мы с ним и с «Комсомолкой» не враждовали. Мы соревновались.

Сейчас тоже соревнуемся. «КП» шикарно работает в интернет-пространстве. Мы пытаемся догонять. Я горжусь тем, что мы вас перегнали в печати в некоторых регионах…

- Ну, может, только в некоторых... Сунгоркин дорожил вашей дружбой.

- Его неожиданный уход из жизни, это ужасно. Я в тот момент был на Сахалине, узнал там. И никак не мог долететь. Когда прилетел, его уже похоронили. И прямо с военного аэродрома я поехал на кладбище, положил цветы, постоял, кое-что ему сказал.

- Новый главред Олеся Носова то же самое продолжает.

- Да, я ее хорошо знаю. Очень интересная. Немного говорит, больше слушает. У нее пытливый взгляд, оценивающий ситуацию.

Фото: личный архив.

Газета - дело прибыльное?

- Я давно хотел у Гусева спросить - ведь газета убыточная вещь. Вы, как собственник газеты, ничего же не должны получать. Или у вас есть тайные предприятия, подпитывающие «МК»?

- Когда были самые «вкусные» годы (это конец 90-х и начало 2000-х), мы много зарабатывали на рекламе и продажах газеты, на наших фестивалях в «Лужниках» до миллиона человек собиралось.

Мы эти деньги вкладывали в будущее. Купили свою типографию (ну, вместе с правительством Москвы). У нас своя сеть газетных киосков. Много площадей в издательском корпусе мы сдаем, потому что выкупили их. У нас свое рекламное агентство. Это широкий бизнес.

Фото: личный архив.

О санкциях

- На Гусева санкции весь мир повесил. На охоту толком не поедешь.

- Да, я в Европе охотился, в США, в Канаде, в Австралии. Теперь эти страны закрыты для меня. Но я там уже пешочком прошел все, с ружьишком за спиной. Есть много других стран. А главное – наша страна. Я посмотрел карту, оказалось, во многих местах я и не бывал.

Вот сейчас ездил на рыбалку на Баренцево море, на треску. Такое удовольствие получил! Вернулся – как новый человек, по-другому все чувствую.

И таких мест полно. Скоро поеду на Байкал.

Фото: личный архив.

Выговор за «ЧП районного масштаба»

- Писатель Юрий Поляков до сих пор вспоминает, когда написал «ЧП районного масштаба», вы к нему приехали в Переделкино, пили водку, он вам читал, а вы говорили: «Не, Юр, это никогда не напечатают». Потом – раз – и вышло в «МК», за что вы получили выговор.

- Да.

- А вообще, сколько выговоров у вас?

- Не считал. С десяток, наверное, по линии комсомола и один - по линии партии.

Меня же Зайков (был такой первый секретарь Московского горкома после Ельцина) снимал с работы и исключал из партии. Но вмешался первый секретарь горкома комсомола Смирнов Станислав. Он Зайкову сказал: «Гусев – наш комсомольский кадр. Мы должны сначала его обсудить в комсомоле, чтобы это было воспитанием для молодых, а затем уже передадим вам в партию».

Зайков согласился. Но пока шло обсуждение моей вины, самого Зайкова сняли с работы.

Фото: личный архив.

Ещё и драматург?

- Помню был спектакль по пьесе Гусева «Я Вас люблю, Констанс». Повлияло то, что вы – сын военного переводчика и театрального костюмера, и Литинститут закончили?

- Повлияло, наверное, то, что моими друзьями с 70-х годов были и Андрей Яхонтов, драматург и писатель, и Юра Поляков, и Сергей Мнацаканян... Для меня это были глоточки живого. И уже потом я с поэтом Александром Ароновым - это на его стихи песня «Если у вас нету тети…» - мы стали театральными критиками под фамилией Аргус (Аронов – Гусев). Мы не пропускали ни одного спектакля, лет пять, не покладая рук. И я к театру так пристрастился, что написал две пьесы, одна шла в Малом театре, другая – в Театре Гоголя.

КСТАТИ

В чем секрет его любвеобильности?

- Меня попросили девушки из «КП»: узнай секрет любвеобильности Гусева. Интересуются, значит.

- (смеется) Да, у меня пятеро детей, я их всех обожаю, все они со мной, с папой. Я для них, мне кажется, большой авторитет, они и слушаются, советуются.

Так получилось, что у меня четвертая жена сейчас, заслуженная артистка России певица Нина Шацкая.

Со всеми своими женами, с которыми мы расставались, я в дружеских отношениях. Со всеми общаюсь, даже семейные праздники справляем. Как-то так сложилась жизнь.

- А поете вместе с Шацкой?

- Нет! У меня голос такой, если я запою, тогда «МК» перестанут читать.