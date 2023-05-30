Захват диверсионной группы, штурм здания, перестрелка: Один день с дружиной «Ярополк»

В лесу под Красногорском проходят учения местного спортивно-патриотического клуба «Ярополк». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он так резво ползет по-пластунски, будто всю жизнь только этим и занимался, хотя по большому счету в свои 32 года Алексей нигде, кроме офиса, не работал.

- По-пластунски - это нас в зале всю зиму муштровали, - признается потом.

Командир приказал - вот и ползет. У небольшого отряда, с которым москвич Алексей этим утром вошел в лес, задание - найти и уничтожить диверсионно-разведывательную группу противника. Задание - тренировочное. Противник - условный.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДВЕ ГРУППЫ В ЛЕС, ОДНА - НА МЕДИЦИНУ

В лесу под Красногорском каждую субботу собираются участники местного спортивно-патриотического клуба «Ярополк». С прошлой осени все желающие могут бесплатно постигать азы начальной военной подготовки для взрослых. Организовал это бывший спецназовец Илья Шадриков, служивший в легендарной «Альфе» - Управлении «А» Центра специального назначения ФСБ России.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Наши занятия идут уже седьмой месяц. До конца марта работали в помещении. А потом ввели занятия на улице, - рассказывает Шадриков. - Здесь хорошее место - есть заброшенное здание, где можно отрабатывать различные мероприятия по зачистке помещений. А рядом еще и лесистая местность, там мы отрабатываем засадные действия, поиск и обнаружение противника, как перемещаться в группе, как отходить, как прикрывать.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На площадке у заброшки выстроились около тридцати человек (среди них шесть женщин) в камуфляже и полном снаряжении. В руках - макеты автоматов Калашникова.

Всех разбивают на три группы. У каждой - командир из числа занимающихся. Две группы отправятся в лес на поиск условной ДРГ (инструкторы заранее расставили в зарослях манекены), одна проводит занятия по тактической медицине. Потом они меняются.

Мы с фотографом Владимиром Веленгуриным должны следовать за отрядом командира с позывным «Липецк».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОНТРОЛЬ!

В отряде семеро. «Липецк» идет вторым.

- Впереди должен быть боец, которому командир больше всего доверяет, - объясняет Шадриков. Он тоже движется за группой, чтобы в случае чего на месте корректировать действия курсантов, указывать на ошибки.

Вместе с «Липецком» на расстоянии метров пять друг от друга движутся «Раджа», «Тихий», «Никита» (с ударением на последнем слоге), «Сид», «Струна» и «ЛЭП». Все, повторюсь, обычные гражданские люди.

В случае обнаружения диверсантов основная часть группы тихо рассредотачивается в цепь. Двое должны будут зайти с фланга, чтобы обеспечить поражение с двух сторон.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минут через сорок «Липецк» поднимает руку: ДРГ обнаружена. Раций у ребят пока нет, поэтому информацию передают голосом: «Вижу несколько человек - на двенадцать часов!»

Отряд получает команду залечь, подползти поближе и занять позиции для стрельбы. Пара человек тут же получают от Шадрикова (он как бы над схваткой) за неправильное движение и слишком высоко поднятую во время ползания пятую точку. Наконец «Липецк» дает команду на огонь. Стрельбу тоже озвучивают голосом.

После команды «отставить» с фланга заходят двое - на зачистку, перемещаются по поляне, «стреляя» голосом и выкрикивая: «Контроль!»

- Это означает, что стрелял член нашего отряда и он контролирует ситуацию, - комментирует Шадриков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ХОЧУ БЫТЬ ГОТОВЫМ»

По словам людей, которые посещают занятия, сюда они приходят, чтобы получить навыки, которые «могут пригодиться».

40-летний Эдуард - менеджер фирмы по разработке лекарств - занимается с октября.

- До этого я уже искал подобные клубы, чтобы получить какие-то навыки, подучиться. Хочу быть готовым к этому.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий (он же «Липецк») работает экономистом, у него три высших образования.

42 года. Семья, дети.

- Мне не довелось служить в армии. А тут появилась возможность изучить военное дело. Хочу быть максимально готовым, чтобы чувствовать себя уверенным, если окажусь... в тех или иных ситуациях. Сначала было сложно. Мышцы в полном снаряжении (на занятиях также надевают утяжелители - вместе получается до 20 кг. - Авт.) работают совершенно по-другому. Поэтому самое главное здесь - слушать и повышать физическую подготовку.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«НАШИ УШЛИ В ЗОНУ СВО»

Когда очередная группа заходит на занятия по тактической медицине, инструктор, ветеран подразделения «Альфа» Александр Погребной, кивает на ребят в камуфляже:

- В сентябре это были просто новички, которые не разбирались ни в медицине, ни в тактике. А теперь это уже фактически полноценные боевые единицы.

Сейчас костяк, который посещает занятия, - около 60 человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Илья Шадриков добавляет:

- За семь месяцев с наших курсов около тридцати пяти человек ушли в зону СВО - в качестве контрактников Министерства обороны и новобранцев частной военной компании. Тьфу-тьфу-тьфу - есть несколько раненых, но никто из наших не погиб.

Фельдшер Василий Гусев рассказывает группе, как остановить кровь, если товарищ тяжело ранен. На пальцах показывает, какую артерию пережать, куда наклонить голову человека, который уже наверняка без сознания...

По словам Ильи Шадрикова, уже в июне его подопечные могут начать ездить на стрельбы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВОПРОС - РЕБРОМ

Зачем сюда идут девушки

На занятиях по НВП женщины занимаются наравне с мужиками. Хотя среди них есть и многодетные матери, и вполне себе состоявшиеся предпринимательницы.

Одна женщина рассказывала нам, что хотела быть готовой. Если мужа мобилизуют (у пары уже взрослые дети), она отправится в зону СВО помогать медикам. Но некоторые готовы драться с оружием в руках. Мол, современные женщины в зоне боевых действий не только «телефонистками» могут быть. Пересказывают друг другу то ли байку, то ли нет, что женщины-штурмовики теперь тоже бывают.

Девушка с позывным «Струна» в обычной жизни работает переводчиком.

- Я пришла сюда, потому что хотела бы научиться каким-то основным вещам, которые могут пригодиться. Возможно, наступит момент, когда нужна будет моя помощь. В моем окружении есть военные, поэтому через занятия я намного больше понимаю, что наши парни делают, рискуя там, за лентой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОНКРЕТНО

Бесплатные занятия в клубе проводятся три раза в неделю: среда (зал), суббота (лес) и воскресенье (промышленный альпинизм, навыки преодоления препятствий с помощью веревки).

Адрес: Красногорск, Ильинское шоссе, 6.

Телефон: +7 (495) 562-42-26.