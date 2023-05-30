Улучшаем жилищные условия с ипотекой: как продать старую квартиру и купить новую с наименьшими усилиями

Фото: "КП" Архив

Где взять деньги на новое жилье? Большинство россиян решают этот вопрос просто: продают жилье старое. До 70-80% сделок в России — альтернативные. Это как раз и означает, что одна квартира продается, а взамен покупается другая — получше и побольше или по каким-то другим критериям более соответствующая жизненным обстоятельствам семьи. А на разницу в стоимости прежней квартиры и нового жилья мечты можно взять ипотеку. Это проще и доступнее, чем покупать квартиру по ипотеке «с нуля».

Просто оно вроде бы просто, но риелторы считают альтернативную сделку одной из самых сложных. Особенно когда в дело замешана ипотека. В чем сложности и как их «проскочить» с наименьшими усилиями и нервами? Разобрались вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

ЧТО ЗА СЛОЖНОСТИ ВОЗНИКАЮТ

Допустим, вы хотите продать свою тесную однушку и приобрести что-то попросторнее. В наших российских условиях очень редкая удача — найти на эту однушку покупателя с «живыми» деньгами. И одновременно — подходящую новую квартиру для себя, да такую, хозяин которой, в свою очередь, не ищет альтернативу своему жилью. Чаще риелторы выстраивают из продавцов и покупателей целые цепочки, нередко достаточно длинные и сложные.

А это чревато, как минимум, несколькими серьезными подводными камнями.

Первый — все квартиры должны очень хорошо проверяться на юридическую «чистоту». Одно рухнувшее из-за неожиданно вскрывшихся деталей звено ставит под удар всех участников цепочки. И хорошо, если неожиданности обнаружатся до того, как дело выйдет на этап сделки.

Второй — идеально, если все сделки в цепочке регистрируются в Росреестре одновременно, а не последовательно. Иначе, если какую-то куплю-продажу там «развернут», а остальные сделки успешно зарегистрируют, как разбираться?

Третий — дополнительные сложности и нервотрепка со взаиморасчетами как следствие подводного камня номер два.

Четвертый — если в цепочке есть кто-то с ипотекой, то все может усложниться еще сильнее из-за дополнительных проверок, которые наверняка захочет устроить банк. Это затраты времени.

И это еще не все возможные проблемы. Понятно, что успех альтернативной сделки во многом зависит от профессионализма агентства недвижимости, которое ею занимается. Но адекватно оценить этот профессионализм (а не за просто так ли эти риелторы кучу денег берут?!) человеку, который не каждый день улучшает свои жилищные условия, нередко затруднительно.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЛИШНЕЙ ТРАТЫ НЕРВОВ

Самый простой способ упростить альтернативу — доверить ее проведение банку, в котором вы берете ипотеку. На сегодня, правда, такой сервис есть только у Сбера (подробнее об этом читайте здесь). Но тенденция налицо. Ведь банки сами заинтересованы в том, чтобы с квартирой, которая будет служить залогом, не произошло ничего нехорошего. И все равно тщательно проверяют документы. Почему бы не свести все, что касается проверки недвижимости и безопасной передачи денег, просто в отдельный сервис для клиентов?

А теперь о том, как это работает. Сервисом по проведению альтернативных сделок может воспользоваться любой ипотечный клиент Сбера через сервис Домклик. Важно также, чтобы в цепочке не было заемщиков других банков — это более сложная ситуация. Еще одно условие — все участники сделки должны воспользоваться Сервисом безопасных расчетов от Домклик. А также быть гражданами России. Недвижимость в цепочке должна быть вторичной (здесь можно прицениться к ипотеке на вторичку от Сбера). А вот квартира это или дом с землей — не имеет значения.

Фото: "КП" Архив

Кстати, если никто из участников альтернативы ипотеку не берет, сервисом все равно можно можно воспользоваться. Для этого надо заказать услугу «Сделка за свои средства».

Технология в целом такая: записываясь на сделку (это можно сделать через личный кабинет на Домклик или по телефону), надо сообщить, что у вас альтернатива. Вам помогут «направить» все сделки к одному специалисту, и проводиться они будут одновременно. Важный момент: в Росреестре документы также будут регистрироваться одновременно. А использование сервиса электронной регистрации от Домклик позволит сократить сроки регистрации прав на жилье и при этом не ходить ни в МФЦ, ни в Росреестр. После регистрации прав собственности все участники получат документы на электронную почту, а за перечисление денег в соответствии с договорами купли-продажи будут отвечать банковские специалисты. Как видим, количество усилий, которое требуется от участников сделки, заметно сокращается.

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