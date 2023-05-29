Касым-Жомарт Токаев: ЕАЭС надо, прежде всего, заниматься вопросами экономической интеграции

Фото: www.akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что задачи Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигнуты, при этом главной целью альянса, объединяющего Казахстан, Россию, Армению, Беларусь и Кыргызстан, остаётся дальнейшая экономическая интеграция входящих в него государств. Напомним, что на прошлой неделе Токаев принял участие в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС в столице России и выступил с рядом заявлений. К теме московского саммита ЕАЭС президент Казахстана вернулся во время визита в Северо-Казахстанскую область, где он встретился с производителями сельскохозяйственной продукции.

Россия – естественный партнёр

«Северо-Казахстанская область занимает стратегическое положение на границе с Российской Федерацией – это наш естественный партнёр. Мы постоянно ведём переговоры и в рамках ЕАЭС, и на двустороннем уровне в плане обеспечения беспрепятственной торговли и обмена товарами», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что в Москве состоялось заседание Высшего совета ЕАЭС, на котором говорилось о том, что «прежде всего нужно заниматься вопросами экономического взаимодействия, интеграции, сотрудничества». В выступлении Токаева в Москве среди прочего прозвучало предложение запустить скоростные грузовые поезда «Челябинск – Болашак – Иран», а также совместно инвестировать в инфраструктуру Ирана и Туркменистана.

Во время визита в Северо-Казахстанскую область президент страны отметил, что торговля между государствами ЕАЭС должна носить беспрепятственный характер, членам блока необходимо прилагать максимум усилий для того, чтобы создавать единый товарный рынок. Казахстанские грузоперевозчики должны иметь доступ к внутренним железнодорожным тарифам на российской территории, это необходимо для того, чтобы беспрепятственно и с выгодой для себя перевозить товары как на российский рынок, так и на рынки третьих государств.

«Ещё раз повторяю: в ЕАЭС надо, прежде всего, заниматься вопросами экономической интеграции, потом всё остальное», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: www.akorda.kz

Казахстан останется безъядерным

Что такое «остальное»? По словам Токаева, это – вопросы идеологии, образования, здравоохранения, спорта и культуры, которые, по его мнению, требуют к себе безусловного внимания. «Но есть и другие платформы, где мы успешно сотрудничаем со всеми соответствующими странами. Поэтому надеемся, что ЕАЭС, прежде всего, выполнит своё предназначение, которое было зафиксировано в Договоре 2015 года», – подчеркнул президент Казахстана.

Во время встречи Касым-Жомарт Токаев прокомментировал недавно прозвучавшее заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Казахстану стоило бы присоединиться к Союзному государству России и Беларуси, тогда «будет ядерное оружие на всех». «На днях президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего – Евразийский экономический союз», – заявил Токаев.

Он отметил, что Казахстан не нуждается в ядерном оружии, поскольку республика присоединилась к договору о его нераспространении и договору о запрещении ядерных испытаний. «Мы остаёмся верными обязательствам в рамках этих международных документов», – заключил Касым-Жомарт Токаев.