Взгляните на оптическую иллюзию - узнаете, насколько легко вас обмануть

«Иллюзия сундука» психолога Антона Норция.

Пользователи соцсетей рассылают друг другу добытую в дебрях научного мира картинку, которая известна среди специалистов как «иллюзия сундука». На картинке прямые – перпендикулярные и параллельные - линии образуют узор, похожий на рельефную стену в английской гостиной, обшитую дубовыми панелями. Ничего на первый взгляд удивительного. Однако подвох – иллюзия, собственно говоря, в том, что среди сразу же бросающихся в глаза прямоугольников, упрятаны круги – аж 16 штук. Надо найти их, как можно быстрее. Попробуйте – круги там точно есть.

«Иллюзию сундука» в 2006 изобрел Антон Норция (Anthony Norcia) – профессор психологии из Стэнфордского университета (professor of psychology at Stanford University in California). Экспериментируя, ученый показывал картинку испытуемым. В среднем на поиски кругов у них уходило 45 секунд. Самые быстрые управлялись за 10-15 секунд, но попадались и такие, которые тратили минуты. Хватало и людей, которые вообще ничего не находили – сколько ни смотрели.

В свое время в природе столь разного восприятия пытались разобраться австралийские ученые — Майкл Николс (Michael Nicholl) и Оуэн Черчес (Owen Churches) из Университета Флиндерса (School of Psychology, Flinders University, Adelaide).

По их мнению, восприятие зависит от возраста: чем моложе наблюдатель, тем быстрее он находит подвох - скрытое изображение.

Но в случае с «сундуком» возраст существенной роли не играл. Высокую скорость показывали те, которые умели замечать нечто необычное среди привычного. Ведь чаще всего мы видим подле себя прямоугольные формы. Круглого - мало. Поэтому прямоугольное первым бросается в глаза. И занимает мозг, отвлекая от поисков второстепенного. Примерно так же, как и подобные иллюзии, нас дурят – отвлекают чем-то привычным, распространенным, скрывая суть подвоха. Но бдительные его чуют.

Итак: найдете круги за 10-15 секунд – обмануть вас вообще невозможно.

30-45 секунд – обмануть трудно.

От минуты и больше – вы легко верите в небылицы.

Вообще ничего не находите? Иллюзии - не ваши развлечения. Разгадывайте кроссворды.

Кстати, с помощью картинок со скрытыми изображениями некоторые психологи оценивают, насколько гибок в психологическом смысле тот или иной человек. И полагают: чем меньше времени уходит на то, чтобы увидеть второе изображение, тем покладистее человек, тем лучше он приспособлен к реакции на меняющуюся действительность. «Незамечающих», соответственно, причисляли к упрямцам.

Ловите отгадку: круги среди прямоугольников условные. Их надо немного «дорисовать в уме». По типу фигур Канижа (Kanizsa illusion) – квадратов или треугольников, образованных кругами с вынутыми кусочками.

Вот они, круги! А вы где искали?