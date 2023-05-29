Россия раскроет над СНГ зонтик безопасности

Ратифицировано соглашение России и Киргизии о создании региональной системы ПВО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин пояснил в эфире Радио «Комсомольская правда» зачем Владимир Путин ратифицировал соглашение России и Киргизии о создании региональной системы ПВО.

- Что это нам дает? Создается объединенная региональная система ПВО Киргизии и России. Она инсталлируется во все страны СНГ. Это один из элементов сплошного ПВО. Пять гектар выделяет Киргизия, мы готовы там построить все необходимое. Все будет подчиняться главкому ВКС Российской Федерации. Главной будет Россия, но она обеспечит возможность прикрытия ПВО в коллективном формате для центральноазиатских стран. У этих государств далеко не перспективные системы ПВО, они не отвечают современным требованиям. Так что Россия может на себя взять определенную часть ответственности и помочь им прикрыться нашим «одеялом», - пояснил Андрей Кошкин.

«Теперь государство максимально увеличит выпуск вооружений и станет размещать эти вооружения где заблагорассудится, - пообещал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что документ ДОВСЕ стал неактуальным еще в 2007 году, когда НАТО стало проводить военные учения, расширять и размещать различные виды вооружения и техники у границ России.

Действительно, страны НАТО давно забыли о существовании ДОВСЕ, нарушая договоренности о «максимальных уровнях вооружений и техники у каждой из групп стран-участниц договора в регионах и районах применения», что подписывался между членами Организация Варшавского договора и Североатлантическим блоком НАТО. Расширив альянс до Хельсинки и помогая Украине наступательным оружием, НАТО ярко продемонстрировало свое явное пренебрежение всем прежним договорам.

Напомним, ранее Госдума приняла, а президент России Владимир Путин 29 мая 2023 года подписал закон о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Одновременно с этим в Белоруссии было размещено нестратегическое ядерное оружия. Белорусской стороне передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный применять ракеты не только в обычном, но и ядерном оснащении.

Также часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года и адаптирован членами в 1999 году. На основе адаптированного документа предполагалось осуществить переход от блоковой структуры Договора к национальным и территориальным уровням обычных вооружений и техники для каждого государства-участника. Согласно Договору, в пределах района его применения (от Атлантического океана до Уральских гор, реки Урал и Каспийского моря, включая островные территории) группам 16 государств-участников Договора и шести государств-участников Организации Варшавского договора разрешалось иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники. Благодаря ДОВСЕ 30 государств должны были резко сократить потенциалы, необходимые для внезапного нападения и начала крупномасштабных наступательных действий.

Однако, страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора. А прибалтийские государства (Латвия, Литва и Эстония) и балканские страны (Словения, Албания и Хорватия), вступившие в НАТО в 2004 и 2009 годах, и вовсе отказались присоединяться к ДОВСЕ. Поэтому еще в 2007 году РФ объявила о моратории на исполнение условий соглашения.