Шойгу призвал граждан поддерживать родственников солдат, участвующих в СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу Фото: REUTERS

В Национальном центре управления обороной России прошло заседание Общественного совета при Минобороны России с участием министра Сергея Шойгу.

«У нас в стране невероятное количество очень и очень болеющих за страну настоящих граждан нашей страны. Вы знаете, я абсолютно уверен, что у нас есть все возможности. У нас замечательные люди, которые выполняют эти задачи. Хочется рассказать о всех и хочется поблагодарить всех - вспомним каждого и скажем спасибо каждому кто сегодня прилагает максимум усилий», – отметил в ходе заседания глава российского оборонного ведомства.

Сергей Шойгу поблагодарил членов Общественного совета за активное участие в жизни Вооруженных Сил Российской Федерации и работу в области патриотического воспитания молодежи.

А еще выразил признательность за поддержку членов семей военнослужащих: «Много ездите, много встречаетесь, много делаете. Помогаете, поддерживаете не только участников специальной военной операции, но и их родственников, близких, родных, участвуете в организации разных мероприятий, наших мероприятий, которые проводятся это и телемосты – это большая работа по поддержанию боевого духа».

Сергей Шойгу проинформировал членов Общественного совета о результатах деятельности Минобороны России и отметил, что «по-прежнему большое внимание в военном ведомстве уделяется вопросам взаимодействия армии и общества».