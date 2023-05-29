Ученые выяснили, как выглядит кошачья улыбка. Она совсем не похожа на человеческую

Хозяевам рекомендуется освоить улыбку "как у Мурзика" Фото: Shutterstock

Животные-компаньоны проводят с человеком гораздо больше времени, чем с сородичами. И по идее хозяева и их любимцы должны понимать эмоции друг друга. Для людей одним из самых важных сигналов является улыбка. Когда кто-то тебе улыбается - в душе расцветает что-то хорошее.

Но животные никак не реагируют, когда мы им улыбаемся, хотя ласковую интонацию в голосе чувствуют моментально. Наверное, это происходит потому, что с точки зрения братьев меньших, человеческая улыбка отнюдь не является знаком дружелюбия: в мире зверей оскаливать зубы - это значит проявлять агрессию. Но ведь такие сибариты, как домашние коты, должны каким-то образом демонстрировать удовольствие от жизни и хорошее настроение? Иными словами, улыбаться по-кошачьи. Тогда, как может выглядеть эта улыбка? И смогут ли люди взять ее на вооружение, чтобы поулыбаться своему хвостатому и полосатому (а не скалить зубы, как мы это обычно делаем)? Этому животрепещущему вопросу посвятили свое исследование ученые из Группы исследования коммуникации и познания млекопитающих Университета Сассекса (Великобритания). Англичанам сам Бог велел заняться этой темой, потому что единственный известный в литературе улыбающийся кот - Чеширский - был подданным Ее Величества.

В широких кругах бытует мнение, что коты, при всем своем артистическом обаянии, существа немного эгоистичные, сами себе на уме. Однако предыдущие исследования показали, что коты не хуже собак понимают подсказки человека, когда речь идет о поиске вкусняшек. Кроме того, они эффективно манипулируют человеческим вниманием с помощью мурлыкания, отличают свое имя от других слов (даже если имя произносит незнакомый человек) и способны утешить хозяина, если он находится в плохом настроении (трутся о него мордой). Такие особенности мурзиков воодушевили зоопсихологов из Университета Сассекса - не может быть, чтобы котяры, обладая таким поведенческим диапазоном, не знали, что такое улыбка. Но где её искать? Лев Толстой полагал, что глаза - это зеркало души, в соответствии с этой доктриной исследователи предположили, что для передачи важных эмоциональных сигналов коты используют глаза. В качестве кандидата на роль голливудской кошачьей улыбки ученые выдвинули известное поведение кошек, которое называется “последовательность медленного моргания”. Эта когда барсик несколько раз прищуривает глаза, а потом зажмуривается на короткое время - и так несколько раз.

Ученые провели два эксперимента: в первом случае привлекли два десятка котов и их владельцев. Хозяев просили имитировать кошачью улыбку - поморгать своим котикам. При этом на видео фиксировали, как люди улыбаются хвостатым-полосатым и наоборот. Для контроля считали сколько раз котики “улыбаются” сами по себе, когда хозяева делают “постное лицо”. Оказалось, что кошки гораздо чаще “улыбаются”, если тоже самое делают люди.

Во втором эксперименте котам “подмигивали” не хозяева, а незнакомые граждане - в их роли выступали сами исследователи. В контрольной группе кошки и незнакомцы смотрели друг на друга не моргая. Выяснилось, что что после обмена улыбками коты вели себя с чужими тетями гораздо более доверчиво и дружелюбно (подходили на более близкое расстояние, чаще давали себя трогать).

Ученые для наглядности разложили кошачью улыбку на четыре стадии. Фото: www.nature.com

- Трудно понять почему кошки избрали такой способ для выражения состояния благополучия и позитивного настроения , - говорит ведущий автор исследования Карен Маккомб. - Возможно, потому что кошки воспринимают прямой взгляд в глаза, как вызов и угрозу. А серия зажмуриваний, которые прерывают этот обмен угрожающими взглядами - антипод этого состояния.

Так или иначе, но зоопсихологи считают, что такая игра в “жмурки” - как будто вы только что с Васенькой наелись сметаны - способствует взаимопониманию людей и кошек. Не верите? Попробуете на досуге поделиться со своим полосатым другом кошачьей улыбкой и посчитайте сколько раз она к вам вернется.