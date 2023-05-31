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Экономика31 мая 2023 7:00

Как развивать downstream?

Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким объяснил, почему развитие сектора глубокой переработки сейчас так важно для экономики России
Михаил АКИМ
Михаил АКИМ
Важнейшие условия развития переработки — близость и доступность крупных рынков сбыта.

Важнейшие условия развития переработки — близость и доступность крупных рынков сбыта.

Фото: Shutterstock

Ситуация на сырьевом рынке

Земля не может производить нефть, газ и уголь с той же скоростью, с которой они потребляются человечеством. В то же время геолого-разведочные компании находят все больше ранее неизвестных запасов энергоресурсов, в частности нефти, что снижает ценовое давление на сырьевой рынок. Вместе с этим повышаются затраты в секторе добычи: производителям приходится вкладывать значительные средства в разведку и бурение в других местах. Итог — инвестиции в добычу хоть и приносят высокую прибыль, но не гарантируют денежной отдачи в долгосрочной перспективе.

Традиционно сырая нефть поступала с Ближнего Востока и из России в Европу и США, то есть глобально — с Востока на Запад. Однако динамика полностью изменилась в связи с падением спроса в сочетании с ростом предложения в Северной Америке. Важной тенденцией стала переориентация поставок российской нефти на азиатский рынок, в частности в Китай и Индию.

Подобные трансформации, а также возникновение и развитие электротранспорта, необходимость развития «зеленых» и энергосберегающих технологий создают другой финансовый рынок и, как следствие, значительно влияют на конъюнктуру в перерабатывающем секторе — downstream.

Инвестиции в переработку в большей степени зависят от рыночной ситуации — на текущую существенно повлияли как пандемия COVID-19, так и геополитические изменения. В нормальных условиях спрос на продукты переработки обычно остается стабильным или растет, что предполагает меньший инвестиционный риск в секторе.

С другой стороны, важнейшие условия развития переработки — близость и доступность крупных рынков сбыта. Именно этот фактор определяет возможность экономии на масштабе — она, в свою очередь, необходима для окупаемости инвестиций.

Поскольку проекты в данном секторе крайне капиталоемкие и продолжительные, стоимость заимствования имеет критическое значение: предприятие, окупаемое в период низких ставок, может оказаться абсолютно нереализуемым при высоких ставках, очевидцами которых мы сейчас являемся.

В предыдущие годы актуальность темы переработки сырья значительно возросла по причине роста спроса различных отраслей промышленности на химическую продукцию, а также необходимости более комплексного использования природных ископаемых в связи с «зеленой» повесткой.

При этом Россия, экспортируя значительные объемы нефтегазового сырья, отстает от мировых лидеров по производству и потреблению продуктов нефтехимии и химии. По итогам 2022 года добыча нефти в стране выросла на 2% — до 535,2 млн тонн в год, а экспорт увеличился на 7,6%, до 242 млн тонн. Однако объем нефтепереработки снизился на 3% и составил около 272 млн тонн, а доля продуктов переработки нефти, газа и угля в валовом внутреннем продукте страны составляет немногим более 1%.

В этой связи встает вопрос о необходимости развития в РФ сектора глубокой переработки. Он требует детального анализа с учетом современных тенденций мирового спроса на нефтепродукты, актуальныхтехнологических, экологических, социальных и рыночных критериев.

Ряд прошлогодних исследований показал, что запланированные темпы развития перерабатывающей отрасли за счет модернизации оказываются недостаточными и требуют дополнительных инвестиций в инновационное развитие и строительство.

Социально-экономические эффекты переработки энергоресурсов

Под продуктом нефте- или газопереработки понимают сырье для производства товаров. Однако нередко продуктом переработки углеводородов называют саму вещь, в составе которой есть такое сырье. Если рассматривать товар как результат многоступенчатого преобразования природного ресурса, такой взгляд представляется разумным.

При этом в обществе за продуктами нефте- и газопереработки закрепилась стойкая ассоциация с топливом и энергией соответственно. В действительности они являются основой множества окружающих человека вещей.

Так, после очистки газа можно получить сырье, которое используют в производстве красок, клея, пластика, оптоволокна, жидкокристаллических экранов и т. д.

В результате первичной переработки из нефти выделяют мазут, керосиновую, бензиновую, газойлевую фракцию и другие компоненты. Следующее, вторичное, воздействие изменяет структуру углеводородов, что влечет создание нового продукта. Например, химическое преобразование мазута позволяет получить парафин, котельное топливо, дистиллятное масло, основу для смазочных материалов и прочее сырье.

В общей сложности из продуктов нефтепереработки можно произвести несколько тысяч конечных товаров. Среди них — косметика и бытовая химия, парфюмерия, продовольствие (например, жевательная резинка), пластиковая мебель, бытовая техника, бутылки и автодетали, в том числе наружные, синтетические ткани (нейлон, акрил и пр.), компьютеры и гаджеты, оборудование, провода, игрушки, фотопленка.

Перечисленные производные нефтепродуктов — категории, выпуск которых требует наращивания. Это подтверждает статистика: в прошлом году динамика производства компьютеров и электроники снизилась на 64%, автотранспорта — почти на 50%, электрического оборудования — примерно на 45%, чистящих средств и косметики — на 19%, пластмассовых изделий — более чем на 17%. Одна из причин — снижение импорта оборудования и материалов.

При этом сокращение производства на фоне уменьшения поставок — это не единственный вызов для российской перерабатывающей промышленности. Сегодня транспортная и упаковочная отрасли — одни из крупнейших конечных рынков для нефтеперерабатывающей промышленности — претерпевают значительную трансформацию. В частности, более жесткие экологические нормы требуют наращивания производства высокотехнологичных продуктов переработки сырья и композитных материалов.

То же можно сказать и про сектор товаров народного потребления, где растущее число онлайн-покупателей потребует увеличения выпуска перерабатываемой упаковки, которая позволит сократить количество отходов.

В 2018 году свои усилия объединили 13 ведущих мировых производителей розничных товаров, продавцов и упаковочных компаний, которые в совокупности изготавливают более 6 млн тонн пластиковых пакетов, бутылок, контейнеров и т. д. Их цель — к 2025 году перейти на упаковку, пригодную для повторного использования, переработки или компостирования. Успех инициативы преимущественно определяется развитием нефтехимии, усовершенствованием полимеров и развитием технологий мусоропереработки.

Отдельное внимание следует уделить фармацевтической сфере. Сегодня глубина переработки энергоресурсов — важное условие доступности лекарств. Из-за снижения импорта препаратов на 9% возникла потребность в отечественных медикаментах и фармацевтических субстанциях для их производства, например в феноле, который извлекают из нефти и каменного угля. На его основе производятся антисептики и обезболивающие препараты.

В январе 2023 года Минздрав включил 97 препаратов в перечень «потенциально дефицитных». Среди них — ибупрофен, парацетамол, лидокаин и аспирин. На этом фоне беспокойство вызывает снижение объема производства отечественных лекарств и медицинских материалов — в прошлом году его падение составило 6,9%.

При этом у фармацевтической отрасли есть большой потенциал. В России действующие вещества для медикаментов производят около 100 компаний — с их помощью создается более 50% перечня необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Цель на текущий год — увеличить показатель на 10 процентных пунктов. Данное намерение осуществимо только при условии стабильных поставок сырья, в том числе переработанных нефти, газа и угля.

Нельзя также не сказать о необходимости переработки угля, запасов которого в России хватит примерно на 500 лет.

Сегодня доля угля в энергобалансе России составляет порядка 10%, однако его использование как первичного ресурса — для сжигания — может уменьшиться в результате «зеленой» трансформации. При этом рост потребления, по мнению многих экспертов, обеспечится внедрением технологий газификации. Это особенно актуально для угледобывающих стран, где из-за сокращения добычи сырья возникают социальные проблемы.

Согласно оценкам, в результате глубокой переработки угля, ключевую роль в которой играет процесс газификации с получением синтез-газа, можно выпускать до 130 видов химических продуктов и множество товаров в смежных отраслях. При этом воздействие на окружающую среду и здоровье человека становится минимальным за счет отсутствия неиспользуемых отходов.

Другое важное направление — переработка остатков производства. Ежегодно в России накапливаются миллионы тонн золошлаков: их захоранивают на полигонах, что наносит вред экологии. В то же время существуют технологии, позволяющие поступить иначе — синтезировать из остатков производства химикаты и топливо. Однако пока получение синтетического горючего из угля ограничивается себестоимостью продукта, которая выше рыночных цен.

Создание в России высокотехнологичных перерабатывающих предприятий может привести к поддержанию внутреннего спроса на уголь, созданию предпосылок для более динамичного развития всего топливно-энергетического комплекса страны и сохранению рабочих мест в угледобывающих регионах и углеперерабатывающих отраслях.

Если переработка сырья является перспективной инициативой, то экспорт — наименее желательной. Это связано с тем, что он увеличивает нагрузку на всю транспортную инфраструктуру страны.Например, вывоз угля из Восточной Сибири на Дальний Восток значительно усугубляет перегруженность Восточного полигона и косвенно влияет на объем поступлений в федбюджет. Установление высоких квот на транспортировку сырья по железной дороге влечет за собой снижение вывоза черных металлов, алюминия, удобрений. Перечисленная продукция обладает потенциалом получения высокой добавленной стоимости, а значит, и большей доходности при переработке в изделия.

Помимо решения перечисленных проблем, дополнительным преимуществом развития переработки является создание новых и расширение старых предприятий, а вместе с этим появление дополнительных рабочих мест и реальное повышение занятости.

Обновленный в феврале и сохранившийся в марте исторический минимум безработицы не свидетельствует о росте числа трудоустроенных. На показатель в значительной мере повлияло высвобождение рынка труда за счет оттока мигрантов и выезда из страны части россиян.

Получается, в долгосрочной перспективе наиболее предпочтительный способ снижения безработицы — создание новых рабочих мест компаниями, ориентированными на качество и высокую производительность труда. Очевидно, к ним относятся предприятия, стремящиеся к эффективному использованию углеводородных ресурсов страны, разработке и внедрению инноваций.

Бюджет страны и переработка углеводородов

По данным Минфина, в 2022 году нефтегазовые доходы составили 41,6% федерального бюджета. Остальная часть казны сформировалась из налогов, акцизов и пошлин. Наибольший интерес представляет внутренний налог на добавленную стоимость, на который пришлось 23,3% федбюджета.

База для расчета НДС — добавленная стоимость, то есть рыночная цена продукта за вычетом расходов на материалы. Чем больше стадий обработки пройдет товар, тем чаще будет получать добавленную стоимость — она нанизывается на каждом участке производственной цепочки. Очевидно, что многоэтапная переработка сырья создаст двойной положительный эффект: повысит доходы бюджета от внутреннего производства и уровень валового внутреннего продукта, который, к слову, в 2022 году снизился на 2,1%.

Значительно на сокращение ВВП повлияло падение индекса физического объема добавленной стоимости в ряде сфер. Одной из причин его уменьшения стал уход с российского рынка зарубежных брендов, а также снижение объема поставок импортной техники и материалов для предприятий — базовых товаров, созданных из продуктов нефте- и газопереработки.

Без отлаженного производства собственной «базы» невозможно развитие новых высокотехнологичныхотраслей промышленности. Это связано с тем, что разработка инноваций требует серьезных вложений: постоянной модернизации производства, поставки высокотехнологичного оборудования и применения качественного сырья. Однако такие затраты успешно окупаются и в конечном итоге положительно сказываются на ВВП страны.

Таким образом, в текущей ситуации устойчивость российской экономики и рост доходной части бюджета во многом зависят от уровня независимости отечественного рынка. При этом успех импортозамещения будет определяться объемами переработки добытого сырья и динамикой производства товаров из него. Безусловно, сегодня ряд проблем решается за счет параллельного импорта, однако это лишь временная мера, не дающая ответов на структурные вызовы экономики.

Оборудование и технологии

Хотя исследования по влиянию разрыва технологических цепочек на возможность строительства заводов в данном секторе на момент подготовки материала были неизвестны, можно руководствоваться результатами аналогичного исследования смежных видов бизнеса, в частности горно-металлургического направления, — его провела консалтинговая компания «Яков и партнеры», бывшее российское подразделение американской McKinsey, совместно с группой «Цифра».

Согласно аналитическим данным, более половины опрошенных менеджеров российских компаний ожидают технологического разрыва с партнерами из «недружественных» стран через четыре-пять лет. При этом наиболее серьезным вызовом, по мнению бизнеса, является уход западных импортеров, особенно сильно ограничения проявляются в поставках цифровых решений и автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Традиционно их значительная часть поставлялась из-за рубежа. В основном это было обусловлено экономикой масштаба, которая привела к тому, что в ряде отраслей осталось два-три доминирующих мировых поставщика.

Также возникает необходимость в оборудовании для отслеживания и переработки токсичных химикатов. Данные системы критически важны для предотвращения техногенных и экологических аварий на предприятиях, которые развивают производственные мощности по глубокой переработке.

Новый вектор развития сырьевого рынка

Последствия текущей геополитической ситуации подтвердили бесперспективность сырьевой модели экономического развития — она работает лишь в краткосрочной перспективе, маскирует реальные проблемы и, как следствие, тормозит развитие отечественного рынка. В частности, данное торможение связано с «голландской болезнью» — негативным эффектом на экономическое развитие, оказываемым укреплением реального курса национальной валюты в результате высоких цен на экспортируемое сырье. При этом страдают несырьевые отрасли экономики из-за роста себестоимости, предприятия закрываются, что увеличивает безработицу в стране.

Принятое властями решение об активном импортозамещении, в том числе в высокотехнологичных сферах, потребовало смещения вектора в сторону развития производства. Однако реализация подобной инициативы требует оптимизации сырьевого потенциала. Глобально углеводороды выступают материалом для производства необходимых товаров, в частности ресурсом для создания инноваций, от которых зависят технологический суверенитет России и устойчивость ее экономики.

Вывод очевиден: ориентация на поиск новых стран — импортеров российского сырья — это не способ развития рынка, а возврат к модели, оказавшей деструктивное влияние.

Модернизация производств, активизация ресурсного потенциала страны, привлечение капитала в сферу переработки и высокотехнологичные отрасли, поддержка предпринимателей — вот те меры, которые могут стимулировать устойчивое развитие современной экономики России, обеспечивающее социальное благополучие и защиту окружающей среды.

О РАЗНОМ