Туризм в России устроил революцию

В Медиагруппе «Комсомольская правда» прошел дискуссионный клуб Ecumene «Туризм страны 2023» Фото: Оксана ЗУЙКО

Тот самый случай, когда хочется сказать «спасибо» пандемии и санкциям. Россияне начали путешествовать по стране, позабыв про «олл инклюзив» и прочие прелести заморских курортов.

- Какие же красивые у нас места! – то и дело восклицают в соцсетях пользователи после очередной поездки на Алтай, Северный Кавказ, Калининград или любое другое место. И постят фотографии с ошеломляющими видами.

Мы, действительно, в большинстве своем плоховато знаем родную страну. Не привыкли путешествовать по ней. Исключением стал лишь пляжный отдых на черноморском побережье. Однако пришло, наконец, то время, когда греть пузики на солнце надоело. Хочется чего-то познавательного или даже культурного, не побоюсь этого слова. И страна тут же распахнула свои объятия, дождавшись этого благословенного момента.

Современный туризм тесно связан со стратегией устойчивого развития и охватывает всё большее чисто новых направлений. Эта динамика превратила туризм в ключевой двигатель социально-экономического прогресса.

- Устойчивый туризм занимает прочное место в повестке дня ООН на период до 2030 года, - рассказал программный директор Ecumene Сергей Рыбаков. - Однако для достижения результата требуются четкие рамки реализации, адекватное финансирование и инвестиции в технологии, инфраструктуру и развитие человеческих ресурсов. Туризм должен в полной мере учитывать свое текущее и будущее экономическое, социальное, экологическое воздействие, удовлетворяя потребности посетителей, отрасли, окружающей среды и принимающих сообществ.

Фото: Оксана ЗУЙКО

НОВЫЕ ТРЕНДЫ

Их отметила заместитель директора Третьяковской галереи Татьяна Шаршавицкая, подчеркнув, что сейчас мы живем в период революции в туризме, которую можно обозначить как изменение стереотипа поведения туриста.

- Первый тренд – вместо курортов активно продвигается культурно-познавательный и образовательный туризм, - сказала эксперт. - Основными точками притяжения становятся не курорты и санатории, а города, предлагающие обширную повестку.

Второй тренд, по словам Татьяны Шаршавицкой, рост внутреннего туризма. Он способствует росту экономики региона и страны в целом.

- Это связано с тем, что в последнее время практически 30 млн туристов не уехали за границу, а остались в своей стране, - пояснила Шаршавицкая. – Стало модным путешествовать в Дагестан, а не в Анталию. Но для этого нужно, чтобы поездки были не просто интересными, но еще и комфортными. Это касается не только объектов размещения, а всей туристической инфраструктуры.

ХВАТИТ ФУТБОЛИТЬ

Посол Всемирной туристской организации ООН Вячеслав Фетисов отметил, что туризм как отрасль народного хозяйства позволяет регионам развиваться и зарабатывать. И с этой точки зрения надо ставить вопрос о создании министерства.

- Нельзя футболить туризм от ведомства к ведомству, - подчеркнул глава ВООП. - Я в свое время занимался туризмом на федеральном уровне. И я знаю, что у нас предприимчивый народ. Полагаю, что у российского туризма фантастическая перспектива, но нужно развивать его интенсивнее, ведь это доходы. Уникальность наших территорий не только в уникальности мест и биоразнообразии, но и гастрономия везде разная. Это не гамбургер, хот-дог и газировка, а разнообразная кухня с локальными особенностями. Мои друзья недавно были в Чечне, вернулись в восторге. Гостеприимно, безопасно, вкусно, интересно. И в стране таких мест полно. Понятно, что летать по России дорого, потому что расстояния огромные. Поэтому требуются серьезные решения по системе частичной компенсации билетов. Плюс нужно учитывать ценность ООПТ. Нельзя развивать в них индустриальные комплексы, потому что это погубит всю природную заповедную уникальность. Нужно строить инфраструктуру за пределами природных территорий.

Фото: Оксана ЗУЙКО

МАРШРУТ ПОСТРОЕН

Руководитель спецпроектов Медиагруппы «Комсомольская правда» Яна Попова рассказал на круглом столе об огромном вкладе нашего издания в развитие туризма. В частности, наша Медиагруппа проводит второй год подряд премию «Маршрут построен».

- Ее цель рассказать многомиллионной аудитории, насколько красива наша страна от Калининграда до Чукотки, - пояснила Яна Попова. - Плюс сделать удобный и понятный путеводитель для туристов. Каждый год мы прирастаем количеством очень интересных проектов и заявок. У нас увеличивается экспертное сообщество и аудитория читателей. Конкурс проходит так. Сначала мы собираем заявки, потом запускаем народное голосование. По его результатам выбираем победителей и отдаем их на оценку жюри. В этом году церемония награждения победителей премии «Маршрут построен» пройдет 29 июня.

ЧЕЧНЯ ЖДЕТ ГОСТЕЙ

Раз уж речь пошла о Кавказе, то самое время вспомнить, что туризм в тех местах как отрасль еще находится в стадии становления. В частности, председатель комитета по туризму при Торгово-промышленной палате Чеченской Республики Элина Батаева вспомнила, что в советские годы многие союзные маршруты проходили через Чечню в сторону Грузии и Черного моря. Но за годы упадка и разрухи вся туристическая история сошла на нет.

- И нам пришлось перелопать много материалов, чтобы восстановить часть маршрутной системы и сделать грамотный подход к возрождению туризма в регионе, - сказала Элина Батаева. – Сначала был сделан акцент на массовый туризм, но после захотелось вернуться к истокам и заняться чем-то таким, что детально покажет туристу наши традиции, быт, культуру. Мы решили возродить родовое поселение в деревне Казбичи. Она находится на территории Аргунского музея-заповедника. Это уникальное место, где турист может оказаться в самобытной обстановке и почувствовать атмосферу нашей республики, вкусить ее гостеприимство.

Фото: Оксана ЗУЙКО

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева отметила, что культурно-познавательный туризм - это новый тренд туризма в нашей стране. Сейчас он выбился в лидеры. Хотя тенденция, которая складывалась до пандемии была совсем иной. В чем изменения?

- Пандемия ограничила въезд в нашу страну иностранных туристов, за счет которых развивался и рос туристический поток, - сказала Елена Проничева. – Причем, это касалось всех мировых музеев. Многие знаковые музеи показывали падение посещаемости. Сейчас в нашей стране поток восстанавливается, но что удивительно – за счет российского туриста. Раньше соотношение наших и иностранцев было 50 на 50. Сейчас наших намного больше. Вывод – в стране появился любознательный турист, который у хочет узнать свою страну и полюбить ее. А стало быть и логика работы с такими посетителями требует актуализации и другого отношения.

Советник генерального директора АО «Аргументы и факты» Николай Терещенко темой туризма занимается уже давно. Он лично побывал в 65 регионах России. Поэтому его рассуждения интересны не только с профессиональной точки зрения, но как потребителя туристических услуг.

- У меня такие наблюдения, - говорит он. – В последние году спрос вырос настолько, что в высокие сезоны людей некуда селить. Места нужно бронировать заранее. В связи с этим нам нужно оттягивать туриста от популярных мест. Например, от Листвянки в Иркутской области. На Байкале есть немало других прекрасных территорий. Или в таких краях как Краснодарский и Ставропольский вовсю рекламируют межсезонья, чтобы распределить турпоток более равномерно.

ГАСТРОТУРИЗМ

Президент Международного энонастрономичесчкого центра Леонид Гелибтерман огорошил с ходу. Оказывается, официально гастротуризма в России нет.

- Нет законодательной легализации такого понятия, - объяснил он. – Правда, дело не так уж безнадежно, потому что уже есть готовая концепция на эту тему и я надеюсь, что в сроком времени появится соответствующее определение. Почему оно необходимо? Многие люди воспринимают гастротуризм как путешествие группы гурманов, которые едут попробовать изысканный деликатес. На самом деле, это лишь небольшая часть. Подобного рода туризм – это возможность через кухню и блюда региона познакомиться сего бытом, культурой и т.д. И если говорить о культурно-познавательном туризме, то здесь уместен и гастротуризм. Есть прекрасные сочетания музеев и ресторанов на эту тему. Музеи тоже могут быть объектами и центрами гастрономического туризма. Так же как и особо охраняемые природные территории (ООПТ). Главное, умело с этим работать и пользоваться. Еще важно понимать, что основа любого гастротуризма лежит в развитии производства локальных продуктов.

САДИМСЯ НА МОТОЦИКЛ

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов рассказал, что в городе на Неве, как культурной и исторической столице, хорошо развиты все туристические сообщества. Одно из самых активных – мотосообщество, у которого есть опыт совместных путешествий и проведения мотодосуга.

- В нашей стране давние традиции мотопутешествий и пробегов, - сказал Павлов. - До ограничений эта активность была и по другим странам, но сейчас акцент на внутреннем туризме. И это хорошая возможность – узнать свою страну, проехав с мотоциклистами по самым красивым местам. Одна из ближайших таких возможностей – фестиваль «Мотостолица», который пройдет с 19 по 25 июня. 19 июня собираемся в Москве и едем в Санкт-Петербург. Смысл не просто проехать, а не нарушая правил дорожного движения, в организованной колонне, показать своим примером, что мы за безопасность на дорогах. Конечная точка – Царское село, откуда будут организованы мотоэкскурсии с гидами по разным местам. С 23 по 25 июня пройдет шоу моторов.

ИЛИ ЕДЕМ ПОЕЗДОМ

Первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок РЖД Елена Ракова рассказал, что РЖД уже 4 года активно занимаются туризмом.

- Мы предлагаем путешествия в формате отель на колесах, - отметила она. - Наш современный поезд ночью передвигается между городами, а днем пассажиры идут на экскурсии. И им не надо ломать голову, где разместиться. Для этого есть отель на колесах. Мы понимаем, что наш новый формат, который называется туристический поезд, нужно закрепить законодательно, потому что он требует другого похода нежели пассажирские поезда. У нас уже порядка 40 круизов. Все описания есть на нашем сайте в разделе «Путешествия с РЖД».

ЧТО С КАДРАМИ?

- В рамках нацпроекта «Туризм» в стране строится много туристических объектов, и множество проектов готовится к запуску помимо этого, - начал свое выступление проректор Российского государственного университета туризма и сервиса Евгений Родионов. - Но сфера подготовки кадров пока не поспевает за такими темпами развития, есть определенные сложности. Согласно стратегии развития туризма в РФ до 2035 года, численность работников к тому времени должна составить почти 5 млн человек. Это очень много, учитывая, что сейчас эта цифра колеблется от 2-2,5 млн. Нам нужно мобилизоваться и готовить кадры. Но что происходит в сфере образования? Кадры для туризма готовят в учреждениях средне-профессионального образования (СПО) и вузах. При этом, если сложить количество обучающихся в вузах, то это 30 тысяч, в СПО – 3 тысячи. Очень мало при грядущих потребностях. Плюс если посмотреть на карту России, то мы увидим, что подготовка идет непропорционально. В Центральном, Южном, Приволжском федеральных округах готовят гораздо больше специалистов, чем в Сибири и на Дальнем Востоке. И тем не менее, в этом году было принято решение создать в трех регионах РФ центры по подготовке кадров в сфере туризма. Это Санкт-Петербург, Москва, Татарстан. В них мы планируем запустить 10 целевых программ переподготовки кадров.

ЭКОТУРИЗМ

Член Координационного совета по экологическому благополучию при Общественной палате РФ, сопредседатель Экспертного совета по заповедному делу Всеволод Степаницкий спрашивает аудиторию - какой туризм принято считать экологическим? На самом деле, понятие экотуризма имеет множество интерпретаций. И это плохо.

- Сам термин экотуризм был предложен 40 лет назад, - рассказывает Степаницкий. - Это не просто туризм, а содействующий сохранению биоразнообразия, неразрушающий окружающую среду, ее сохраняющий и имеющий познавательную направленность. Так он оценивается в мире. О развитии именно такого экотуризмане раз говорил наш президент. Однако за последние годы со стороны экспертного сообщества на разных площадках понятие экотуризма обсуждалось в разных позициях. Его чуть ли не с нуля изобретают, игнорируя прошлые наработки. Таким образом происходит подмена понятий. Когда даже рыболовные туры называют экотуризмом, или организацию пикников. Но это не имеет ничего общего. Развитие экотуризма напрямую связано с ООПТ и с фактором понимания значимости ООПТ как национального достояния. Такой поддержки катастрофически не хватает в нашей стране. Поэтому его надо развивать именно в этом направлении.

Эксперт по устойчивому туризму ЭкоЦентра «Заповедники» Александр Железняк отметил, что мощный и скрытый тренд – это путешествия по природным территориям. Эти короткие и частые путешествия случаются, когда людям нужно выбраться из города на природу.

- И если ООПТ хоть каким-то статусом защищены, то остальные природные территории никак не охраняются, - говорит Железняк. – Сейчас, например, Дагестан в тренде, но скоро там будет катастрофа такая же как на зимнем Байкале. Когда туристов много, а инфраструктуры нет. На природных территориях нет элементарных санитарных зон. И здесь много законодательных провалов. Путешествовать по природным территориям можно, а правовой легализации нет. Мы продвигаем создание оборудованных экологических троп. Важно понимать разницу между оборудованными и стихийными тропами. Оборудованная тропа начинается с парковки, туалета, входной зоны. Есть прекрасный пример - Большая Севастопольская тропа. Это уже более 250 км. В других регионах есть разные виды троп: этнические, винные и т.д. И это очень популярное направление. Но у нас нет статистики, мы не понимаем такого туриста. Сколько людей ходят на природу, как они себя там ведут, что им нужно. А создание троп – это возможность понять модель передвижения такого туриста.

УПОР НА СОБЫТИЯ

Событийный или event-сектор играет серьезную роль в развитии туризма. Российский союз выставок и ярмарок в прошлом году оценил, что конгрессно-выставочная деятельность приносит порядка 3,2 трлн рублей. В то время как весь туризм, связанный с участием в мероприятиях, к концу 2024 году должен составить 1,4 трлн долларов. Один из видов конгрессно-выставочной деятельности – винный фестиваль от Forbes.

Генеральный директор Forbes Congress Ольга Орешникова рассказала, что еще в 2021 году Forbes обратил внимание на изменения в законодательстве, которые урегулировали вопросы в области российского виноделия.

- Была даны понятия, что такое российское вино и из какого материала оно должно быть сделано, - перечислила Ольга Орешникова. - Тогда мы решили собрать людей и поговорить, что такое российское вино. Оказалось, не все знакомы с таким понятием. Наше вино и тогда, и сейчас еще нечто новое на столах. Однако мы надеемся переломить эту тенденцию. Форум мы проводим в Москве, привозя вино из разных регионов. На первое мероприятие мы получили 300 заявок, выбрали 100 лучших. В прошлом году было 400 заявок. В этом году тоже готовимся провести очередную винную ассамблею с торжественной церемонией награждения, т.к. труд винодела сложный и требует особого внимания.