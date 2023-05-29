Сербов втягивают в конфликт с НАТО: Президент Вучич выступил с экстренным обращением к нации

Президент Сербии Александр Вучич Фото: REUTERS

На фоне резкого обострения ситуации в Косово президент Сербии Александр Вучич выступил с экстренным посланием к нации.

Он обвинил косовского премьера в эскалации обстановки.

- Все это организовано Альбином Курти, с его большим желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО, а он - единственный виновный в происходящем, умывает руки как Пилат и говорит, что это с ним никак не связано, — заявил президент Сербии в обращении.

Сербы, проживающие в частично признанном мировым сообществом, самопровозглашенном Косово, а также Метохии, являющихся частью независимой Сербии, бойкотировали прошедшие там местные выборы, в результате чего все значимые посты получили косовские албанцы. В некоторых населенных пунктах вспыхнули столкновения между сербскими манифестантами и косовской полицией, в результате которых пострадал 41 военнослужащий Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR). Трое мирных граждан также получили серьезные ранения и находятся в тяжелом состоянии. Всего же в ходе протестов пострадали 52 серба.

Накануне Вучич заявил, что премьер-министр Косово Альбин Курти делает все для того, чтобы стать «местным Зеленским».

Также сегодня утром глава Сербии встретился с представителями пяти западных стран и призвал западных лидеров образумить Косово, целью властей которых является столкновение НАТО и Сербии.