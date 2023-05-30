С питомцами не расставайтесь: Как путешествовать с кошками и собаками по России и зарубежью

Если питомец едет в путешествие с хозяином, то можно обеспечить ему комфортное путешествие.

Семейные поездки на небольшие расстояния - самый популярный отдых последнего времени. Куда девать питомца? Можно оставить на передержке или в зоогостинице. А если взять с собой?

- Кажется, что зверь в дороге принесет много хлопот. Но если к путешествию готовиться заранее, то все его участники получат удовольствие, - считает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

ДОКУМЕНТЫ

Ветеринарный паспорт с отметками о всех необходимых прививках. Отдельное внимание при этом уделяется вакцинации от бешенства. Если ранее такой прививки у животного не было, то сделать ее нужно минимум за три недели до путешествия, потому что в ветпаспорт ее проставят не ранее чем через 21 день, когда организм выработает иммунитет. Если повторную прививку перед путешествием сделали до окончания срока действия предыдущей, то 21 день можно не ждать.

Не ранее чем за две недели до поездки нужно сделать анализы на глисты.

Вместе с результатом, ветпаспортом и питомцем посетить станцию по борьбе с болезнями животных (СББЖ). Врач осмотрит вашего любимца и сделает соответствующую пометку в его ветпаспорте. Полный список станций - на mosobvet.ru, а записаться на прием - через mos.ru или мобильные приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

Для путешествия за границу нужно оформить международный ветеринарный паспорт с отметками о чипировании, обработке от глистов и прививках питомцев (в том числе от бешенства), плюс в зависимости от того, в какую страну едете, могут потребоваться дополнительные справки - евросправка для Европы, справка формы Ф-1 для Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и др. А в Израиль, Японию и Объединенные Арабские Эмираты - еще и тесты на наличие антител к бешенству. Всю необходимую информацию можно найти на сайтах посольств.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

АВТОМОБИЛЬ

Главное правило автопутешествий: животное всегда должно быть под присмотром. Нельзя оставить его одного в салоне даже на 5 минут - в жаркую погоду его не спасет открытое окно, перегрев может стоить ему жизни.

Совет ветеринара

- Во время движения также нельзя, чтобы животное могло свободно передвигаться по салону - это чревато травмами, - объясняет Владимир Голубев. - Мелких животных лучше везти в надежно закрепленной переноске. Крупных - в специально оборудованном багажнике с решеткой, которая заблокирует им доступ в салон. Для собак также есть гамаки и пристежки к ремню безопасности. Автогамаки оберегают и салон, и собаку, создавая вокруг нее мягкую защиту. При этом нужно выбирать модели с отверстиями для ремней безопасности, чтобы собаку можно было закрепить. Специальный ремень напоминает шлейку, которая регулируется на груди пса и защелкивается в пазах обычного ремня безопасности, - это также надежно зафиксирует вашего питомца.

Специалисты советуют не кормить животное в дорогу, чтобы не укачивало. Плюс заранее с врачом надо подобрать препараты для снижения тошноты и тревожности. Если питомца беспокоят проносящиеся мимо объекты, повесьте на окна сзади шторки.

Берем с собой:

документы на питомца

переноску

поилку

еду

туалет или пеленку

амуницию (шлейку и поводок для собак)

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОЕЗД

- В поездке лучше по максимуму соблюдать режим дня, к которому привык питомец. Особенно это касается собак: важно делать гигиенические остановки в привычное время и следить за состоянием - животное запросится наружу, когда захочет в туалет, - рекомендует Людмила Коникова. - У кошек с туалетом сложнее: не все готовы к «полевым условиям». Но попробовать стоит: возьмите лоток с привычным наполнителем, добавьте немного использованного и на остановках ставьте кошку туда. Поить можно как из привычных мисок, так и приобрести переносные складные поилки. Кормить собак 1 - 2 раза в день, кошек - понемногу в течение дня.

1. Взять животное с собой можно не только в люкс, СВ или купе, но и в плацкартный, общий и даже сидячий вагон. В приложении и на сайте вагоны, куда с живностью можно, обозначены пиктограммой в виде лапы. В зависимости от класса обслуживания питомца можно перевозить в переноске, оплатив его «путешествие» как перевозку багажа, либо выкупить целое купе - подробнее на сайте РЖД rzd.ru.

2. Мелкой живности и птицам обычно «предписано» путешествие в переносках, сумма измерений которых не превышает 180 см. При этом соблюдаются правила: не более двух животных в переноске, не больше зверей, чем мест в купе.

3. Питомца внутри России можно отправить и без сопровождения, если в составе подходящего поезда есть багажное купе. Тогда в специальной багажной кассе пишут заявление, в котором указывают все данные и контакты отправителя и получателя, плюс сведения о питомце. Отвечать за него будет перевозчик, следить за его состоянием в пути - проводник. Но комфорт внутри переноски обеспечивает хозяин, поэтому важно продумать, как и что он будет есть и пить, куда ходить в туалет. С животным «на борт» бесплатно берут бутилированную воду, корм в заводской упаковке, пеленки или наполнитель, документы.

Кого можно отправить без сопровождения: кошки, лисы, мелкие собаки, декоративные кролики, крысы и мыши, морские свинки, хомяки, ежи, еноты, норки, лягушки, ящерицы, черепахи, птицы и др. При этом все они должны быть миролюбивы и здоровы. Крупные собаки путешествуют только со своими владельцами.

Совет ветеринара

- Если питомец едет в поезде с хозяином, то можно обеспечить ему комфортное путешествие, взять любимую лежанку, к примеру, - рассказывает Людмила Коникова. - Корм берем обычный, не экспериментируем, чтобы не получить аллергические реакции или расстройство ЖКТ. Можно давать под присмотром любимые игрушки. Для собак обязательна амуниция - шлейка и поводок. Если животное едет одно, важно заранее сказать проводнику о его особенностях: к примеру, не подходить к собаке, когда она кушает, иначе срабатывает охранный рефлекс. Это поможет избежать лишнего стресса.

Берем с собой:

документы на питомца

переноску

лежанку

поилку

еду

амуницию (шлейку и поводок для собак)

туалет или пеленку

игрушки

САМОЛЕТ

Единого регламента перевозки животных самолетами нет, требования каждая авиакомпания устанавливает сама. К примеру, Nordwind Airlines разрешает брать в салон собак, кошек, птиц, мини-кроликов, ежей и хорьков весом до 8 кг (вместе с переноской), а Emirates не берет в салон животных вовсе. Все требования авиакомпаний уточняйте заранее.

Однако есть ряд моментов, которые одинаковы для всех.

1. Перевозить животных могут только совершеннолетние пассажиры.

2. За питомца обязательно придется платить, даже если он не будет занимать отдельного места и переноска будет стоять у вас в ногах. Исключение только для собак-поводырей.

3. Для любого полета придется купить переноску, требования к ней (жесткая или мягкая, габариты) также будут прописаны на сайте авиакомпании.

Совет ветеринара

- Оставьте во время перелета в переноске минимум вещей, - советует ветеринарный врач Людмила Коникова. - Еду не кладем, может начаться рвота. Покормите животное после прилета. Воду можно закрепить в специальной поилке между прутьями клетки. Теоретически можно оставить KONG - это игрушка с замороженной едой внутри, но только в том случае, если животное не укачивает. Мягкие игрушки и пеленки убираем - они могут быть выпотрошены и съедены.

Берем с собой:

документы на питомца

клетку-переноску

поилку