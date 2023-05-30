В России резко выросло число финансовых пирамид: Что нужно знать, чтобы не попасться на удочку мошенников

Число финансовых пирамид в России за год выросло более чем вдвое. Фото: Shutterstock

Центробанк констатирует: число финансовых пирамид в России за год выросло более чем вдвое. Только за первый квартал их обнаружено более двух тысяч! Какие легенды и сценарии чаще всего используют аферисты и как уберечь свои деньги от мошенников?

Легенда № 1: Делай как я

Мы все хотим жить богато и мечтаем заработать миллионы, вкладывая тысячу рублей. Да поскорее! Этим и пользуются мошенники, которые обещают сверхприбыль уже завтра. А наживкой зачастую является обычное женское обаяние.

- В соцсети со мной познакомилась красивая девушка. Завязалась активная переписка. По ее версии, она живет в Швейцарии. Через несколько дней она начала показывать скрины брокерского портала и просить поздравить ее с успешной сделкой! Сказала, что это якобы закрытая платформа, ее брат рулит ее финансами. У него как у брокера есть доступ, и она может замолвить за меня слово, - рассказывает один из пострадавших на сайте «Вкладер», где жертвы аферистов делятся своими историями.

Дальше его по скайпу убеждают открыть счет на этой платформе. Успешные сделки идут одна за другой, счет растет каждый день. Девушка и ее «брат» поздравляют и убеждают вложить еще. Но сомнения у жертвы еще остаются. Поэтому он решает на пробу вывести часть денег. И тут начинается главный акт этой пьесы. Оказывается, чтобы получить деньги, нужно сначала заплатить «страховку» - 25% от всей суммы на счете. Якобы это правило Евросоюза. Но даже после этого деньги никто не возвращает.

- Такие предложения псевдоинвестиций чаще всего идут от компаний из-за рубежа. Их организаторы предпочитают переводы в криптовалюте. Это сильно затрудняет их обнаружение. Есть предложения якобы инвестиций в производство, недвижимость, торговлю продуктами или лекарствами. Но нужно понимать: если у компании нет лицензии Банка России, то она просто-напросто пытается на вас заработать. Завтра она возьмет ваши деньги и будет скрываться от вас, - объясняет Валерий Лях, директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России.

Легенда № 2: Вы нам - клики, мы вам - деньги

Другая популярная стратегия - чтобы поймать жертву на крючок, мошенники даже готовы ей платить. Или делать вид, что платят.

Вот одна подобная схема - пирамида InTouch. Ее суть - в непыльной работе. Нужно посещать определенные сайты, оставлять лайки и комментарии. За каждое выполненное задание платят по несколько долларов. Правда, бесплатных заданий всего несколько. А чтобы получить доступ ко всем видам заданий, в том числе очень «прибыльным», нужно покупать статусы. Они стоят сотни долларов. Организаторы обещают, что их можно быстро окупить - за пару-тройку недель.

Но платить «зарплату» никто никому и не собирался. А при попытке вывода средств начинаются традиционные для мошенников сложности.

Мы все хотим жить богато и мечтаем заработать миллионы, вкладывая тысячу рублей. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Легенда № 3: Игра в инвестора

Наверное, все в детстве играли в «Монополию». Это мама всех инвестиционных игр. Она дает азы того, как можно вкладывать деньги в недвижимость, а потом зарабатывать на них. Но на настольных играх нельзя развести большое количество простодушных игроков. Поэтому мошенники упражняются в креативе и придумывают онлайн-игры.

Названий таких игр очень много: «Рыбаки», «Гномы», «Строители». Их объединяют довольно бедная графика и простейший функционал. Игрок зачисляет на свой игровой счет деньги (вполне реальные), начинает на них строительство какого-нибудь виртуального объекта и наблюдает, как растет его капитал. Якобы потом он сможет вывести его в реальный мир и доказать родителям, что их отпрыск не просто игроман, а инвестор.

- Очень активно идет охота на подростков и молодежь, делаются сайты пирамид в виде псевдоинвестиционных игр. А на молодежь действует даже не реклама фантастической доходности, а фотографии сверстников в брендовых вещах с веером денег и арендованными спорткарами на фоне. Многие понимают настоящую цену таких снимков. Но есть такие, кто все-таки пробует рискнуть и отдать мошенникам деньги, взятые у родителей, - объясняет Валерий Лях.

В большинстве случаев увлечение псевдоинвестиционными играми приводит к потере денег.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Новые технологии на службе мошенников

Один из главных приемов строителей финансовых пирамид - жертвы должны вербовать других жертв (см. «Важно). Но некоторые жулики идут еще дальше и заставляют «работать на себя» известных личностей.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Вот технология, которая сейчас набирает обороты. Мошенники берут видеозапись выступления какого-то известного человека (например, голливудской звезды или Илона Маска). И озвучивают его по-русски таким образом, что якобы он рекламирует некий сверхприбыльный инвестиционный проект. Крутят подобные ролики в соцсетях, нередко такие видео вылезают в качестве рекламы. И находятся люди, которые верят всему, что сказала им знаменитость. И вкладывают деньги в этот «проект», на самом деле отправляя свои кровные аферистам.