Длинноногая красотка: Екатерина Климова показала фото в купальнике

Екатерина Климова. Фото: соцсети.

Екатерина Климова не только активно снимается в кино, но и играет в театре. Вместе с труппой Центрального академического театра Российской армии актриса отправилась на гастроли. В Пензе артисты представили «Мастера и Маргариту». В спектакле Екатерина играет роль главной булгаковской героини. Постановка прошла на ура: вдохновившись хорошей погодой и теплым приемом зрителей, Екатерина опубликовала в соцсетях серию снимков в купальнике.

Екатерина опубликовала в соцсетях серию снимков в купальнике. Фото: соцсети.

На фото актриса позирует у бассейна в черном слитном купальнике. Екатерина приняла несколько эффектных поз, и фотограф запечатлел ее фигуру с самых выгодных ракурсов.

«Сегодня в Пензе истинно летний день, а зритель просто огонь. Впрочем, как и всегда! Благодарим вас за бурные аплодисменты. Наш легендарный спектакль ''Мастер и Маргарита'' уже в пути! Увидимся в театре», - рассказала Климова.

Подписчики пришли в восторг от стройной фигуры актрисы. Фото: соцсети.

Подписчики пришли в восторг от стройной фигуры актрисы. «Вы пример для подражания. Роскошная женщина», «Королева», «Эталон женственности и красоты», «Ну богиня просто», «Идеальная фигура», «Екатерина, вы очень красивая, вообще не меняетесь», «Ну, Климова, вы и провокатор! В некоторых краях еще холодина, а уж с такой фигурой жарко и в холодную погоду!», «Сразу захотелось в Пензу», «Лучшая реклама Пензы», «Все этим летом в Пензу», - пишут поклонники в комментариях.

«Лучшая реклама Пензы», - шутят подписчики. Фото: соцсети.

Ранее актриса рассказывала, что оставаться в прекрасной форме после четырех родов ей помогают занятия пилатесом и аквааэробикой. Климова уже много лет ходит в один и тот же фитнес-центр. Здесь же ее дети учились плавать и занимались спортом.

«Если бы не занятия аквааэробикой, то все мои беременности прошли бы не так легко. С самого рождения мои дети учились здесь плавать, старшая дочь Лиза начинала играть в большой теннис. Матвей занимался боксом», - делилась Екатерина.

Екатерина Климова воспитывает четверых детей от разных мужей. Актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова и рано стала мамой, родив Лизу. Счастливую семейную жизнь разрушил роман с коллегой по съемочной площадке Игорем Петренко. Забрав дочку, Климова ушла от Ильи в новую жизнь. Петренко стал ее вторым мужем, они прожили вместе 9 лет. В этом браке появились сыновья Матвей и Корней. Младшую дочку Беллу Екатерина родила от третьего мужа, актера Гелы Месхи, с которым она развелась три года назад.