Доктор Хаус по-русски: Врач-ревматолог Елена Выставкина рассказала уникальные истории спасения пациентов

Каждый рассказ в этой книге – набор симптомов и случайностей

В издательстве «Комсомольская правда» вышел медицинский детектив «Истории из соседней палаты». Иначе трактовать книгу врача-ревматолога Елены Выставкиной сложно.

Каждая история (а их в книге 33) – это уникальный медицинский случай. Это целое расследование, подключение армии детективов-врачей. И в итоге, счастливое обнаружение «преступника» - аутоиммунное заболевание.

Каждый рассказ в этой книге – набор симптомов и случайностей. Каждый случай – это удивление врачей, поиск истины, масса анализов. И в итоге, все же победа.

Но самое главное для нас, читателей, понимание того, что врач-ревматолог – это не про больную спину. Или про ломоту в суставах. Хоть и про них тоже. И, в первую очередь, про них.

Врач-ревматолог – это врач, к которому даже коллеги обращаются как к последней инстанции. Если вы смотрели сериал «Доктор Хаус» с прекрасным Хью Лори в главной роли, то примерно понимаете, о чем речь. Этот специалист, сопоставляя массу различных несостыковок в УЗИ, анализах, ЭКГ и прочих исследованиях, может понять, что не так в организме человека, который совершенно неадекватно реагирует на привычное лечение тех же больных суставов. И непростые, сложные, часто неизлечимые генетические заболевания, но поддающиеся терапии, пасуют перед аналитикой и умом человека в белом халате.

А еще «Истории из соседней палаты» читаются потрясающе легко. И главное, с каждой главой вырастает интерес – какие еще тайны может подкинуть человеческий организм? Оторваться невозможно (говорю вам как человек, который полночи читал, не в силах прерваться).

И это не просто детектив, а дверь в фантастический мир непонятного иммунитета человека. Там отдыхают герои «Игры престолов» и вздыхают от зависти профессора Хогвартса – в нашем организме все битвы гораздо сложнее и удивительнее.

В издательстве «Комсомольская правда» вышел медицинский детектив «Истории из соседней палаты»

ЦИТАТА ИЗ КНИГИ «ИСТОРИИ ИЗ СОСЕДНЕЙ ПАЛАТЫ»

«Семь лет. Я твержу эту цифру как мантру. Семь лет — именно столько в среднем проходит от начала заболевания до первой встречи пациента с ревматологом. Семь лет – это в среднем. А я видела такой путь длиной 20 лет. И даже 35.

Когда первая встреча пациента и ревматолога уже состоялась, рано праздновать. Услышав от врача диагноз, пациенты часто путают его с приговором. И убегают. Прячутся. Злятся. Отрицают свою проблему.

Обычная реакция на самом деле. Но из-за этого побега теряется драгоценное время. Время, когда мы можем сотворить чудо: остановить болезнь, улучшить жизнь пациента. Жизнь человека!

Эта книга — дань уважения. Моим пациентам. Их стойкости. Мужеству. Взаимовыручке.

Дань признания их доверию, дисциплине и умению идти вперед, несмотря ни на что.

В этой книге 33 истории. Истории реальные, и каждая дорога мне, точнее, каждый дорог — каждый пациент.

Тот, кто сомневался. Тот, кто лечился. И тот, кто сопротивлялся и не лечился. Тот, кто спорил. Тот, кто учился.

Мои пациенты — это моя работа.

Это моя жизнь.

Моя медицина».