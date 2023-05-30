«Ecumene-2023»: Без консолидации усилий к углеродной нейтральности перейти не получится

Фото: Политех Петра Великого

Что такое углеродная нейтральность? Это максимальное (до нуля) сокращение выбросов углекислого газа и его аналогов на производстве. Дело крайне необходимое в условиях быстро развивающегося индустриального мира. В последнее время переход к углеродной нейтральности многими экспертами ставится во главу угла. Для клуба Ecumene данная проблема не исключение. На площадке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого руководители и эксперты крупнейших предприятий и профильных учреждений, представители научного сообщества и высших учебных заведений поделились своим видением процесса достижения углеродной нейтральности и наращивания мер по реализации целей устойчивого развития.

- Возможность поиска новых технологий – это возможность понять наши преимущества, – подчеркнул посол доброй воли ООН и легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов. - Нам нужны люди, которые имеют стратегическое мышление. Важно понять, что мы хотим оставить детям. Мы обязаны этим заниматься, пока не стало слишком поздно. А без науки мы не сможем развиваться. Развитая наука – это наше преимущество перед всем остальным миром. Поэтому для нас большая честь сегодня находится в стенах великого университета.

К слову, Политехнический университет активно участвует в программах всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом рассказал руководитель административного аппарата ректора СПбПУ Владимир Глухов.

- У нас функционирует кафедра ЮНЕСКО, созданная по тематике «Управление качеством образования в интересах устойчивого развития», - отметил Глухов. - В плане вклада в продвижение 17 целей устойчивого развития ООН мы занимаем 1 место в России уже более 10 лет, а в мировом рейтинге – где-то 27 строчку. Вуз ежегодно отчитывается о том, что он делает в этой области. Для нас экология – это важно, в университете есть несколько направлений в этой области. Все студенты слушают соответствующие курсы. Поэтому мы всегда рады принимать участие в подобных мероприятиях. На днях мы принимали Федора Конюхова, награждали его за многочисленные достижения и заслуги, но в итоге вся дискуссия все равно ушла в сторону разговоров о загрязнении планеты пластиком. Дело в том, что одна из ниточек деятельности путешественника – это сбор информации о пластике в океане, в Антарктиде и других труднодоступных местах Земли.

Также Владимир Глухов сообщил, что в вузе можно получить знания в области экономики природопользования и охраны окружающей природной среды.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПЛАСТИКОМ?

Снижение загрязнения пластиком окружающей среды – одна из острых проблем современности. И сейчас важно найти тот вектор, который обеспечит сбалансированное развитие между различными секторами российской экономики.

- Наши задачи: на национальном уровне обеспечить консенсус по многим вопросам, связанным с возникновением вызовов, а на мировой арене добиваться, чтобы мы были подключены к механизмам, которые прорабатываются глобально по будущему в области окружающей среды, - подчеркнул посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Сергей Кононученко. - Мы перешли в практическое русло по согласованию документа в области борьбы с пластиком. Запущен переговорный процесс, который должен завершиться подписанием юридически обязывающих документов по борьбе с пластиком, в том числе морским. Тут существуют разные подходы к этому процессу. Например, часть мирового сообщества считает, что для противодействия загрязнения пластиком нужно накладывать ограничения на развитие углеводородов. Мы же в России полагаем, что нужно делать акцент на снижении загрязнения пластиком окружающей среды и не накладывать запреты на использование углеводородного сырья для его производства.

УГЛЕРОДНО-НЕЙТРАЛЬНЫЙ НИКЕЛЬ – ЭТО РЕАЛЬНО

Крупный бизнес – один из главных интересантов перехода на углеродную нейтральность. Так, например, ПАО «ГМК Норильский никель» уже реализует ряд программ направленных на устойчивое развитие. В их числе –переход на гибридный электротранспорт, выпуск углеродно-нейтрального никеля и снижение выбросов в Норильске.

- Для нас тема устойчивого развития – это не мода, а один из постулатов компании. У нас только в прошлом году на программы устойчивого развития ушло порядка 276 млрд рублей, - рассказал вице-президент компании по федеральным и региональным программам Андрей Грачев. – «Норникель» поддерживает переход на гибридный электротранспорт, мы закупили горнорудную технику на аккумуляторных батареях. А в условиях ограниченного пространства на руднике, в шахте – отсутствие выбросов является важным фактором. В 2021 году Норникель выпустил первую партию сертифицированного международными экспертами углеродно-нейтрального никеля. Партия составила 10 тонн, сейчас мы продолжаем распространять этот опыт: у нас есть цель стать глобальным поставщиком экологически безупречных металлов.

Что касается снижения углеродного следа, то уже сейчас доля электроэнергии, используемой компанией, из возобновляемых источников – более 50%. Кроме того, строится новый завод, который будет работать только на экологию. Его цель – снижение углеродного следа в Норильске на 45%.