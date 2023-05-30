Кардиолог Фаина Лобжанидзе: Никотин для артерий сердца, как ржавчина для труб

31 мая – День отказа от курения. Казалось бы, о его вреде говорят все и всегда. Но кардиологи умеют подобрать слова, которые, действительно доходят до самого сердца.

Вот что о вреде курения пишет кардиолог Фаина Лобжанидзе в книге издательства «Комсомольской правды» «Достучаться до сердца»:

1. Никотин вызывает активацию симпатической нервной системы.

Уже с первой минуты у курящего повышается пульс аж на 30% от исходного, то есть в среднем на 15 ударов в минуту. Артериальное давление тоже повышается: систолическое на 10-20 мм рт. ст., а диастолическое на 6-12 мм.

Если это разовая акция и человек просто попробовал сигарету и на этом «закрыл тему», все нормализуется. Примерно через 20 минут частота сердечных сокращений и АД возвращаются к исходным значениям. Но если это хроническое курение, такого не происходит.

Постепенно у курильщика развивается стойкая гипертония со всеми ее осложнениями в перспективе.

2. Курение повреждает сосуды.

Причем делает это непосредственно, через эндотелиальную дисфункцию. Постепенно артерии становятся жесткими, их стенки – неподатливыми.

Чтобы вы понимали, насколько все плохо, предлагаю представить замену водопроводных труб в летний период. Обычно трубы лежат на всеобщем обозрении. Вы замечали, в каком они состоянии? Новые - гладкие, ровные, с тонкими стенками. А как выглядят старые? На их стенках гораздо больше за счет отложений и засоров, тут и там видна ржавчина. Вот примерно такая же разница между сосудами курильщика и некурящего человека.

С тем лишь огромным отличием, что трубы можно заменить, а наши артерии с нами на всю жизнь, которую мы сами активно укорачиваем сигарета за сигаретой.

3. В измененных артериях легко и просто развивается атеросклероз.

Происходит это за счет того, что имеется воспаление сосудистой стенки – это важное условие для формирования бляшек. Кроме этого, частицы холестерина у курильщика окисляются и приобретают характеристики свободных радикалов (они играют роль в старении организма и развитии онкологических заболеваний), за счет чего быстрее вырастают атеросклеротические бляшки.

4. Как итог: инфаркт или тромбоз нижних конечностей.

Если человек продолжает курить, то воспалительный процесс только больше разгорается и в один прекрасный день приводит к инфаркту или тромбозу артерий нижних конечностей.

И тогда к риску умереть от остановки сердца или стать инвалидом из-за потенциальной сердечной недостаточности присоединяется еще один бонус – в виде возможной ампутации ноги. Вот так! А вы об этом не думали и даже не знали!

Атеросклероз ведь системный процесс, он поражает все артерии, от макушки до пяток. А у курильщиков часто выявляется заболевание периферических артерий, к которым относят артерии ног.

ПЕРВЫЙ СИМПТОМ – РЕДКИЕ ВОЛОСЫ НА НОГАХ

Первым внешним симптомом атеросклероза может быть уменьшение волосяного покрова на ногах:

- Когда я прошу пациентов показать ноги и спрашиваю, давно ли на них не растут волосы, глаза у мужчин округляются знатно! – говорит врач-кардиолог Фаина Лобжанидзе. - Что-то непонятное: кардиолог, и спрашивает про волосы на ногах. «При чем они, когда я про сердце пришел узнать?» А между тем, это имеет важное значение! Абсолютно лысые ноги говорят о махровом атеросклерозе. Там не только в артериях нижних конечностей караул, но и в целом, обычно все плохо.

Так что если вы мужчина или его жена, обратите внимание на ноги:

* Стало ли меньше волос?

* Может, ноги зябнут?

* Вы даже в теплую погоду надеваете носки, потому что холодно?

Если ответили «да» на все три вопроса, вероятно, у вас в артериях выросли бляшки, а значит, пришла пора навестить сосудистого хирурга.

И заодно заглянуть к кардиологу. Желательно сразу с результатами анализа на холестерин.

ВАЖНЫЙ ОЩУТИМЫЙ СИМПТОМ

Первым ощутимым симптомом атеросклероза артерий нижних конечностей является перемежающаяся хромота – это когда при ходьбе приходится останавливаться из-за боли в икроножных мышцах. Прошел, к примеру, 300 метров и остановился, потому что больно и хочется размять мышцы голеней. Чем меньше расстояние до первой такой остановки, тем хуже. В запущенных случаях из-за плохого кровообращения на ногах начинают появляться язвы.

Если вовремя не выполнить соответствующую операцию, можно даже потерять конечность. Чтобы этого не допустить, оперируют сосуды ног: в зависимости от сложности поражения может быть рекомендовано стентирование артерии или аорто-бедренное (а также аорто-подколенное) шунтирование.

После такой операции, как и после операции на сосудах сердца, о курении нужно забыть раз и навсегда! Это обязательное условие для тех, кто хочет жить: научно подтверждено, что у пациентов, не бросивших вредную привычку, значительно выше риск повторного инфаркта миокарда и внезапной сердечной смерти.

«Если человек не в силах отказаться от табака и выбирает продолжать курить, я надеюсь, он понимает последствия, и то, сколько стоит его пачка сигарет...» - говорит Фаина Лобжанидзе.

И ЕЩЕ НЕМНОГО ЦИФР

Если вам не хватило мнения кардиолога, то еще немного о вреде курения расскажет терапевт Иоланта Лялите в книге «У меня есть сердце»:

«Только вдумайтесь в эти цифры! Если вам меньше 50 лет и вы курите, риск умереть от сердечно-сосудистых осложнений для вас в 5 раз (!) выше, чем у некурящего. Или, чем у вас же, если вы сию минуту бросите эту пагубную привычку.

Курение активно способствует тромбообразованию. Оно буквально разрушает внутреннюю поверхность сосудов, нарушая структуру их тканей и вызывая хроническое воспаление. А также, напрямую влияет на качество крови. Все это создает колоссальные риски инфарктов, инсультов и других катастроф даже у относительно молодых людей!

Можно также упомянуть и о других, не менее значимых рисках: от наиболее частых болезней дыхательной системы (вплоть до рака легких, причина которого в 90% случаев - курение) до развития аутоиммунных заболеваний.

Но что касается кардиологической стороны вопроса, однозначно курение – это мощнейший фактор заболеваемости сосудов и сердца. Почти 1/3 смертей от ишемической болезни сердца (а это у нас самая частая причина смерти, в принципе!), связаны с курением или пассивным курением. К слову, пассивное курение повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%!»