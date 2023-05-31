«Вятский квас»: к маркировке безалкогольных напитков готовы

Добросовестные производители и поставщики видят во внедрении маркировки пользу и для бизнеса. Фото: Shutterstock

В России с 1 июня по 31 августа 2023 года пройдет эксперимент по маркировке безалкогольных напитков в государственной системе маркировки «Честный знак» — соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

В перечень вошли овощные и фруктовые соки, сокосодержащие напитки, морсы, компоты, растительные напитки на основе сои, орехов, злаков и семян, а также минеральные и газированные воды с содержанием сахара или вкусо-ароматических добавок.

Технически суть изменений в том, что производитель наносит на свою продукцию специальную цифровую маркировку, по которой можно отследить всю информацию о товаре и производителе. Эту информацию может увидеть и любой покупатель с помощью приложения Честный ЗНАК, достаточно лишь просканировать коды маркировки.

У большинства производителей безалкогольных напитков уже есть опыт работы с маркировкой, установлено необходимое оборудование, поскольку они зачастую производят еще и упакованную воду, молочную продукцию, а также пиво, в отношении которых обязательная маркировка уже введена.

Так, например, одной из первых сообщила о готовности к маркировке безалкогольных напитков компания «Вятич», производитель «Вятского кваса».

- Наша компания выпускает популярный и любимый во всей стране «Вятский квас», а также и другие сладкие напитки, - сообщил заместитель генерального директора пивоваренного завода «Вятич» Сергей Ворончихин. - К старту маркировки безалкогольных напитков мы будем готовы. Благодаря постоянной модернизации и педантичному отношению каждого сотрудника к своему делу, мы оснастили необходимым оборудованием все производственные линии. На них уже разливается упакованная вода и пиво, а в установленные сроки начнем маркировать и сладкие напитки.

Поддержали решение и другие производители.

- В ближайшее время мы протестируем маркировку на сладкой воде, - сообщил представитель производства ООО «Ключель», поставщика безалкогольных напитков и других продуктов питания. - Уверены, что маркировка не окажет негативного влияния на честных производителей детской воды и безалкогольных напитков, и при этом позволит бороться с недобросовестной конкуренцией. Самое главное - обезопасить в первую очередь детей, а также другие группы населения от некачественной продукции.

Об опасности некачественной сахаросодержащей продукции уже во весь голос говорят врачи и диетологи. Повальное ожирение среди детей и ранний диабет — бич нашего времени.

Добросовестные производители и поставщики видят во внедрении маркировки пользу и для бизнеса.

- Наше предприятие успешно внедрило систему маркировки «Честный знак» по упакованной воде, - рассказал заместитель гендиректора компании «Совлит» Сергей Ребриев. - Система позволяет использовать детальную информацию торговых потоков, исключать из товарных цепочек наименее эффективных посредников. Соответственно, продукция поступает в нужном количестве, в нужное место и в нужное время. У нас широкая линейка напитков: квас, лимонады, газировка, поэтому мы планируем принять участие в эксперименте по сладкой воде, заинтересованы протестировать весь процесс нанесения маркировки на продукцию в рамках этого эксперимента.

Новшество позволит противодействовать незаконному обороту безалкогольных напитков, в том числе контрафактных – их по данным ВШЭ не менее 12%. А еще с помощью маркировки можно получить корректную информацию о производстве и обороте продукции, чтобы начислить правильный акциз на сладкую газировку, который вводится с 1 июля 2023 года — так что новшество будет способствовать повышению собираемости налогов и таможенных платежей.

Напомним, внедрить маркировку соков и сладких напитков предложил Минпромторг РФ. Инициативу поддержали в Госдуме, положительные отзывы пришли от ряда общественных организаций и от самих производителей. Многие из них подкрепили это не только словом, но и делом: добровольно подключились к нововведению.