Шнуров отправил Зою в уборщицы: скандальный проект окончательно закрыт

Закрылся амбициозный проект Зоя, с которым Сергей Шнуров собирался покорить шоу-бизнес Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

"Проект на миллион долларов" Зоя, с которым Сергей Шнуров два года назад собирался показать шоу-бизнесу, кто тут главный, окончательно канул в Лету. Сначала в январе этого года "ООО Зояпродакшн" покинул сам музыкант, а теперь музыкальный лейбл и вовсе сменил род деятельности.

Как выяснил сайт KP.RU, 29 мая компания поменяла учредителей, гендиректора, юридический адрес и полностью перепрофилировалась - осталось только название. Если раньше под брендом "Зояпродакшн" выпускались песни, то теперь новые владельцы собираются заниматься оптовой торговлей, арендой грузовиков, продажей металла, лесоматериалов и электронного оборудования, а также электромонтажными работами и уборкой помещений - на все руки от скуки.

Таким образом, Зою отправили в уборщицы, хотя это, конечно, выражение образное: сама певица Ксения Руденко, выступающая под псевдонимом Зоя, по бумагам изначально не имела к этому бизнесу никакого отношения. При этом она всё также продолжает петь в составе "Ленинграда": новые клипы регулярно выходят на YouTube, последний - месяц назад. То есть сольное творчество Зоя не потянула, а вот коллективное под крылом скандалиста Шнурова - запросто.

Напомним, проект Зоя музыкант впервые представил публике два года назад на закрытой вечеринке ПМЭФ-2021. Голосистую брюнетку Шнур обещал сделать главной звездой шоу-бизнеса, но прорыва так и не случилось. Хотя группа старалась изо всех сил, выпуская скандальные частушки на острые темы: Шнуров с Руденко "мочили" за мусор в городе питерские власти (многие тогда подозревали, что по заказу), пели про иноагентов, санкции для олигархов, эмиграцию... Но самым нашумевшим оказался хит, посвященный Ксении Собчак, где бывший друг обвинил ведущую не только в инфобарыжничестве, но и в нагулянном от любовника ребенке. Причем, все эти пакости автор текста Сергей Шнуров исполнил голосом своей фаворитки.