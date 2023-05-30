Зеленского обвинили в госизмене и возбудили уголовное дело: в Киеве вспыхнула грызня за власть

Украинский суд обязал возбудить уголовное дело о возможной государственной измене Зеленского и членов его команды. Фото: REUTERS

Украинский суд обязал Государственное бюро расследований Украины (ГБР - укроаналог американского ФБР, созданный по лекалам США) возбудить уголовное дело о возможной государственной измене президента (пока еще) Украины Володымыра Зеленского и членов его команды. Заявление об этой измене сначала в ГБР подал депутат Верховной рады Украины Гео Лерос, исключенный из фракции "Слуга народа", но после того, как в ГБР его послали по всем известному адресу и не на державной мове, а на русском языке, Лерос обратился в суд, и тот принял такое решение.

Считать, что Зеленский, глава его Офиса Андрей Ермак и прочие Подоляки могут быть "рукой Москвы" или "агентами Кремля" – такое придет в голову разве что полному неадеквату или человеку, который одержим идеей мести и сведения счетов любыми способами. И Гео Лерос именно из этой второй категории. Период его "медового месяца" отношений с командой Зеленского после прихода в Верховную раду оказался очень коротким. В марте 2020-го Лерос опубликовал видео, на котором, как он говорил, брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака торговал за взятки государственными должностями, после чего в отношении Лероса было возбуждено уголовное дело "за разглашение государственной тайны". От того обвинения Лерос вроде бы отбился, но против него начали сразу несколько расследований – за незаконную надстройку этажа над своей квартирой и за неуплату налогов, а после и вовсе исключили из фракции Зеленского "Слуга народа", тем самым лишив "серых" и "черных" доходов, которые получают на Украине парламентарии.

С тех пор Лерос периодически всплывает в информационном пространстве Незалежной со стандартными обвинениями в адрес Зеленского и Ермака в том, что они "продались Москве", являются "агентами Путина" и тому подобным бредом. Не стал исключением и нынешний инцидент.

- Обязали открыть уголовное дело по статье "Государственная измена" на Зеленского и Ко! Напомню, карманное ГБР отказалось расследовать государственную измену Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ, но мы судом обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование, - написал Лерос в своем ТГ-канале. Нынешние его обвинения связаны с теми людьми, которых Зеленский сначала назначил на важные должности, а потом некоторых из них, как экс-председателя СБУ Ивана Баканова, уволил летом прошлого года. Кстати, в июле прошлого года Зеленский действительно уволил тогдашнего главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Украины Ирину Венедиктову за "многочисленные факты государственной измены сотрудников этих ведомств. И ту Ермаку и Зеленскому нечего будет возразить Леросу. Но ведь он старается выставить дело так, что они (Баканов и Венедиктова) специально назначали на важные должности в спецслужбах "агентов Москвы". А самих Венедиктову и Баканова назначили кто? Правильно, Зеленский, Ермак, заместитель Ермака Машовец и им подобные известные не только на Украине лица. Вот Лерос и требует, по меньшей мере, допросить всех перечисленных им лиц на предмет госизмены при кадровых назначениях. А еще лучше – посадить их за нее. Потому что, сами понимаете, нечего лезть в чужие надстройки над квартирами.

На самом деле в этом обвинении нет ничего серьезного, и дело не стоит выеденного яйца. Его закроют, потому что "подозрения не найдут своего фактического подтверждения". Максиму, немного подпортится настроений у Ермака и Зеленского - не более того.

Скажу больше – это совершенно типичная для властей нынешней Украины картина. Тут все интригуют против всех, подсиживают, обвиняют, чтобы сбросить того, кто получает преференции сейчас, и самому занять его место. Михаил Подоляк интриговал против Арестовича и сбросил его, замкнув на себя финансирование по части пиара. Буданов и Сырский интригуют против друг друга (скорее, против враг врага), но это не мешает им вместе интриговать против главкома ВСУ Залужного. Заместитель Ермака Машовец интригует против своего шефа Ермака. Сейчас Подоляк интригует против министра культуры Ткаченко, чтобы занять его место. Не успеет новый человек усесться в важное кресло, а против него уже заговор. Причем, все низменные мотивы с обеих сторон прикрываются орнаментом патриотического пафоса и высокой патетики.

- Я не позволю этим предателям избежать ответственности за тяжкие преступления против украинского народа, - патетически заверил всех Гео Лерос.

Не позорился бы, Лерос. Потому что все вы там предатели, и все совершили тяжкие преступления. Крысы в бочке.

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