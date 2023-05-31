Диалоги культур, многополярность и будущее России: О чем говорили на крупнейшем форуме гуманитарного знания

На Лихачевские чтения по традиции приезжают крупнейшие ученые и общественные деятели страны и всего мира. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Великий культуролог и филолог, академик Дмитрий Лихачев говорил: «Каждый человек обязан заботиться о своем интеллектуальном развитии». Заветы ученого чтут в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП). С этим вузом Дмитрий Сергеевич успешно сотрудничал до последних дней жизни, а в 1993 году был избран первым Почетным доктором университета.

С 2001 года в память о прославленном гуманисте по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина в СПбГУП проходят ежегодные Международные Лихачевские научные чтения, приуроченные к Дням славянской письменности и культуры. В этом году ведущие ученые и эксперты со всего мира обсуждали проблему диалога и конфликтов культур в меняющемся мире.

ДИАЛОГ В ТРУДНЫЙ ЧАС

25 мая в стенах университета профсоюзов все гудело. С самого утра в Театрально-концертный зал имени Андрея Петрова прибывало множество гостей. В XXI Международных Лихачевских научных чтениях участвовали представители 11 стран мира: выдающиеся ученые, видные общественные и государственные деятели, дипломаты и известные журналисты. Чтобы перечислить все их регалии, потребуется несколько выпусков «Комсомольской правды». Посудите сами: участниками форума стали члены академий наук разных стран, 31 руководитель академических институтов и научно-исследовательских центров, более 100 докторов наук и профессоров из 18 регионов России, а также признанные специалисты в области политики, культуры, искусства, экономики и юриспруденции. Остальные места в просторном зале заняли многочисленные студенты с горящими глазами. В вузе, чьи воспитанники, по данным службы занятости, являются самыми востребованными молодыми специалистами на рынке труда, далеко не все желающие попадают на такие форумы. В зале много мест, но желающих-то еще больше!

Перед началом пленарного заседания к аудитории обратился ректор СПбГУП, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Александр Запесоцкий.

- Сегодняшнее мероприятие можно смело назвать крупнейшим ежегодным мировым форумом ученых-гуманитариев, - сказал он. - Здесь собрался цвет гуманитарной науки - те, кому интересна проблематика диалога культур. К сожалению, в наши дни ситуация для международных научных контактов не самая лучшая. Многие западные ученые не смогли к нам приехать из-за колоссального давления со стороны их властей. Однако мы не растеряли дружеских контактов с коллегами. Те, кто не смог приехать лично, прислали свои доклады. Мы представили их на специальном сайте lihachev.ru. Сейчас там свыше 150 научных работ.

Зал был полон умной, желающей знать еще больше молодежи. Лихачев гордился бы таким молодым поколением. Фото: СПбГУП.

БОРЬБА КУЛЬТУРЫ И ШТАМПОВ

Первая часть мероприятия была посвящена сложившейся геополитической ситуации в мире. Чтения открыл член Государственного совета России и председатель организации с 20 миллионами участников - Федерации независимых профсоюзов России - Михаил Шмаков. По давней традиции он зачитал обращение к участникам форума от администрации президента Российской Федерации. Михаил Викторович добавил, что весь мир сегодня переживает времена конфликтов, а идущая специальная военная операция обнажает суть времени и давних противостояний.

- В Указе «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» четко заявлено, что Россия - это страна-цивилизация, которая не подстраивается под других, - напомнил Михаил Шмаков. - Мы готовы к контактам и сотрудничеству, но будем до самого конца отстаивать свои ценности от посягательств других. С «общеевропейскими ценностями» мы разошлись по главному вопросу: что есть человек, семья и наше будущее? На сегодняшних чтениях нам предстоит интересный, сложный, острый и откровенный диалог.

Когда же на сцену поднялась настоящая звезда от мира политики - Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Мария Захарова - зал взорвался бурей аплодисментов. В своей фирменной манере и стиле изложения Мария Владимировна обрисовала картину того, как она видит современную реальность.

- Я бы хотела обострить дискуссию, - заявила Мария Захарова. - Тема нашего собрания звучит как «диалог и конфликты культур». Считаю, что сейчас идет совсем не столкновение разных культур. Сегодня мы видим противостояние культуры в целом и бескультурья. Именно в этом и стоит искать ответы на многие важные вопросы, которые так остро ощущаются в наши дни. Предлагаю просто заметить, что вековые культурные традиции различных цивилизаций превратились в банальные PR-кампании. Например, глубинные темы колониализма, работорговли, расизма со своей историей и причинами сводятся всего к трем буквам – BLM, а тема поиска места женщины в этом мире и ее прав превратилась в хештег «MeToo». Таких примеров примитивизации становится все больше. Так что я призываю очень серьезно отнестись к проблеме, когда пустые люди рассказывают другим, как правильно жить и думать, используя лишь коммуникационные средства без каких-либо знаний и фактов.

После перерыва участники собрались на панельную дискуссию на тему «Какую многополярность мы предвидим». На ней эксперты попытались спрогнозировать, из каких полюсов будет состоять мир ближайшего будущего.

По словам профессора Университета Сорбонна (Франция), доктора исторических и политических наук Оливье Рокпло, США вместе с Великобританией пытаются поглотить Евросоюз и лишить его какой-либо самостоятельности. В то же время Россия стремительно укрепляет связи с Китаем, Индией, Ираном и Турцией. Все эти страны имеют большой потенциал стать великими державами и превратиться в главные точки грядущего многополярного мира.

С французским коллегой согласился старший советник Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Мехди Санаи.

- Времена прежнего мироустройства проходят, - признал Мехди Санаи. - Сейчас некоторые политические игроки пытаются установить однополярный мир с собой во главе, кто-то стремиться к разделу влияния на разные сферы, а кто-то хочет оставить все как есть. Кто выйдет из этой схватки победителем? Истинный ответ на это знает только Бог!

Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий и первый губернатор Петербурга (1996-2003) Владимир Яковлев. Фото: СПбГУП.

МЕСТО В НОВОМ МИРЕ

Во второй день чтений традиционно работали несколько секций. Главная из них проходила в шикарном конференц-зале одной из центральных городских гостиниц. Обсуждали переход от однополярности к реальной многополярности. Диалог вышел весьма жарким. Например, всем запомнилось эмоциональное выступление заместителя президента Российской академии наук, академика Валерия Черешнева.

- Можно сказать, что после распада СССР мы жили в однополярном мире с гегемоном в лице США, - вспомнил Валерий Черешнев. - Однако ничто не вечно. Теперь в мире говорят о многополярности и «неформальных империях». Этим термином можно назвать Америку, Китай и, возможно, Россию. При этом первые два государства активно торгуют и тесно связаны между собой, а мы что? Нашей стране надо четко определить, какую роль она собралась играть в многополярном мире и как ей побороть попытки изолировать и порвать с нами все контакты и связи!

Также всеобщие овации сорвали выступления иностранных экспертов. Преподаватель Старшей школы Конгсберг Норвегии Ян Стоксет заявил, что популярный на Западе отказ от природной идентичности мужчины и женщины - это прямой путь к трансгуманизму и замещению человека аморфным роботом без морали и принципов. А президент объединенной торгово-промышленной палаты «Швейцария - Россия и страны СНГ» Ги Меттан обозначил три причины наступления многополярного мира. Во-первых, холодная война давно позади и трения крупных держав не столь масштабны. Во-вторых, сейчас нет большой конкуренции за статус локального центра силы - все игроки давно известны. И, наконец, очевидный крах американской системы мирового контроля и потеря США возможности диктовать свою волю всему свету.

Итоги секции подвел ее модератор - заместитель министра информации Республики Беларусь Игорь Бузовский.

- Настали сложные времена, - заключил Игорь Бузовский. - Сегодня от всех требуется пройти тяжелейшие испытания. В умах, сердцах и целых цивилизациях царит смятение, однако это время не только больших потрясений, но и великих возможностей для наших государств.

Семен Альтов - давний друг университета. Фото: СПбГУП.

А В ЭТО ВРЕМЯ

97 ЛЕТ ГЛАВНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ ВУЗУ

24 мая, накануне Лихачевский чтений, СПбГУП, который академик Лихачев называл «университетом будущего», исполнилось 97 лет. По этому поводу 26 мая в «Гранд Отел Европа» прошел шумный и веселый праздник. На нем собрались ведущие участники научных чтений и старые друзья учебного заведения. Все вместе они поздравляли любимый университет и его ректора, который с 1991 года ведет знаменитый вуз к новым свершениям.

- Сегодня мы отмечаем сразу два приятных события, - приветствовал гостей Александр Запесоцкий. - В этом году исполнилось 97 лет со дня рождения нашего вуза, который был создан российскими профсоюзами из рабочих кружков Петербурга в 1926 году. Второй важный повод - это завершение XXI Международных Лихачевских научных чтений, которые, безусловно, обогатят нашу науку.

На вечере присутствовало свыше 150 друзей и партнеров университета - выдающиеся представители отечественной и зарубежной науки, культуры, искусства, бизнеса, спорта, ректоры вузов, знаменитые артисты, руководители средств массовой информации, юристы и дипломаты. С искренними улыбками на лице гости говорили теплые слова и тосты. Оказалось, что каждый из них связан с СПбГУП теплыми и светлыми воспоминаниями.

- Сегодня университету профсоюзов было сказано очень много добрых пожеланий, - отметил российский актер Сергей Селин. - Я же хочу сказать, что восхищаюсь студентами и ректором этого вуза. Александр Запесоцкий - организатор и вдохновитель всех успехов СПбГУП. Александр Сергеевич дарит свою щедрость, ум, знания и умения не только своим студентам, но и всем нам. Фамилию Запесоцкого знают не только в Петербурге, но от Москвы и до самых окраин. Всему коллективу университета я желаю здоровья, счастья, хороших друзей, улыбок.

Все ожидали от приема пышности, яркости и креатива, которыми так славится заведение, выпускающее цвет российской интеллигенции. Однако вечер превзошел даже самые смелые ожидания. От шикарных интерьеров, калейдоскопа красок, вечерних нарядов и парада знаменитостей захватывало дух. Не подвела и особая праздничная программа. Перед гостями выступили Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Семен Альтов, симфонический оркестр IP Orchestra под руководством Игоря Пономаренко, солист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Антон Авдеев, участница вокального проекта «Голос» на Первом канале Софья Онопченко, лауреаты российских и международных конкурсов Анастасия Вишневская и Анастасия Лаптева, солист Михайловского театра Михаил Гаврилов, а также блистательные студенты кафедры хореографического искусства СПбГУП.

Ярким завершающим аккордом стал огромный украшенный торт. Честь разрезать это произведение искусства выпала супруге Александра Запесоцкого и его дочери - будущей абитуриентке главного гуманитарного вуза страны.

СКАЗАНО!

«По моему мнению, Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов отличается своей радушностью и заботой о студентах. Когда я прихожу туда, то чувствую непередаваемую атмосферу гармонии, согласия и комфорта, которая окружает учеников и преподавателей вузы. Сегодня в мире очень мало таких заведений, где индивидуально и неравнодушно подходят к обучению нашей молодежи».

(Ирина ЖЕГЛОВА, генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда в Петербурге».)

«Для меня, как для профсоюзного работника, СПбГУП родной. Я считаю, что в гуманитарной сфере ему нет равных. Это подтверждают стопроцентное трудоустройство после окончания обучения и карьерный рост. Вместе с днем рождения вуза проходят Лихачевские чтения - форум элиты всей интеллигенции России и мира, своего рода фирменный знак СПбГУП. Для студентов это уникальный шанс узнать действительно важные вещи. Здесь куется будущее России».

(Владимир ДЕРБИН, председатель Ленинградской федерации профсоюзов.)