"Это вряд ли случится со мной": Треть россиян не знает, как вести себя в случае ЧС

37% россиян признаются, что не знают, как нужно поступать в случае ЧП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

От несчастного случая не застрахован, к сожалению, никто. С детства нас учат, как вести себя в критической ситуации: при пожаре, наводнении и так далее, но почти никто не относится к этому серьезно. В результате, 37% россиян признаются, что не знают, как нужно поступать в случае ЧП, и предполагают, что если им на самом деле доведется столкнуться с опасностью, то они просто растеряются и запаникуют. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Четверть опрошенных говорят, что знают, где у них лежат документы и наличные деньги, поэтому в случае необходимости они смогут быстро схватить все самое важное и отправиться в безопасное место.

«Самая распространенная ошибка людей, это то, что каждый думает, что это (ЧС), случится не со мной. А я думаю, что лучше быть живым параноиком, чем мертвым оптимистом», - говорит участник исследования.

А вот еще 25% как раз полагаются на удачу, к возможному ЧП они никак не подготовлены, но в случае какого-либо катаклизма уверены, что смогут быстро собраться с мыслями и предпринять все необходимые для спасения действия.

5% россиян отрицают даже мысль о том, что с ними что-то может произойти. Они не хотят думать о плохом и никак не подготовлены на случай какого-либо происшествия.

Ответственных и подготовленных к ЧС граждан в стране оказалось всего 8%. 4% из них говорят, что на случай какой-либо чрезвычайной ситуации у них есть отлаженная схема действий: они знают, что нужно взять с собой, куда бежать и к кому обращаться. А еще 4% говорят, что у них дома есть тревожный чемоданчик, и пусть он никогда не пригодится, но они будут уверены, что в случае ЧП все самое необходимое собрано в одном месте и всегда находится под рукой.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли семь тысяч человек.