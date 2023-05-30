Большого врача и великого пастыря помянули в Ташкенте

В узбекской столице прошла конференция в честь 100-летия архиерейской хиротонии святителя Луки Крымского Фото: wikimedia.org

Ее организовали Ташкентская и Узбекистанская епархия Русской православной церкви. Поддержал мероприятие Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». В конференции участвовали священнослужители РПЦ, представители университетов из России, Узбекистана, Киргизии и министерств и ведомств республик.

По видеосвязи с участниками конференции пообщались потомки святителя Луки, живущие в России и в Бельгии.

На открытии конференции Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий заявил следующее:

- Будучи священником, святитель Лука, имея от Бога дар живого слова, смог уберечь души человеческие от ухода в бушевавший в то время раскол и от вечной погибели.

Архиепископ Лука, в миру Валентин Войно-Ясенецкий, в марте 1917 года вместе с семьей переехал из России в Ташкент. Там работал главврачом горбольницы. В 1921 году он принял священный сан. А 31 мая 1923 года в таджикском Пенджикенте состоялось архирейское рукоположение Луки по благословению патриарха Московского и всея России Тихона.

Но спустя неделю он был арестован. А затем отправлен в лагеря.

- Лука умом и беседой своей чувствовал чужую боль, как свою собственную. Как врач, как человек, как христианин, - так высказался викарий Симферопольской и Крымской епархии РПЦ, епископ Ялтинский Нестор.

- По предложению нашего фонда и по благословению владыки Викентия выставка будет также представлена в медицинских учебных и лечебных заведениях Узбекистана, а также на приходах епархии, - сообщила глава наблюдательного совета ЕСПО Анна Громова.

Стоит напомнить, что Святитель Лука Крымский в миру был хирургом Валентином Войно-Ясенецкий. Он основал школу гнойной хирургии в России.

Изданный в 1934 году труд «Очерки гнойной хирургии» принес ему мировую известность.

В 1946 году за свои научные труды священник получил Сталинскую премию.

При том архиепископ Лука был трижды репрессирован и провел в ссылках в общей сложности 11 лет.