Какие акции покупать, чтобы заработать на дивидендах и как индийская рупия сбережет активы: советы дал независимый финансовый советник Денис Дедков

Фото предоставлены пресс-службой финансового советника Дениса Дедкова

Как сохранить и приумножить свои сбережения? Ответ на этот вопрос сегодня волнует многих. Банковские проценты по вкладам, увы, не самый заманчивый вариант. Остаются инвестиции, но и здесь нужно быть изрядно подкованным, чтобы не утонуть в мире активов, шортов и стаканов.

А между тем, в это непростое плавание пускается все больше россиян. По данным Центробанка, в июне 2020 года, на брокерском обслуживании находилось 6 млн пользователей, а в январе 2022 года - уже более 17 млн человек. Абсолютное большинство не использует и трети всех доступных инструментов, чтобы заставить деньги работать. Упрекнуть их сложно - разобраться в этой истории совсем непросто. Но, сегодня мы попытаемся взглянуть на загадочные графики с другой стороны и получить доступные стратегии от настоящего гуру рынка. Наш собеседник – Денис Дедков. Если вы следите за инвестиционной индустрией, его имя, безусловно, вам знакомо. Денис на слуху в финансовом мире, он выделяется своими достижениями и прогрессивными финансовыми методами. К своим 40 он прошел большую школу и на личном опыте вывел лучшие успешные стратегии. Ныне он является востребованным финансовым консультантом, помогая крупным компаниям решать сложные финансовые задачи. Благодаря его советам, бизнес не только справляется с трудностями, но и занимает лидирующие позиции в своей нише. Так что, звание «Лучший частный инвестор» на фондовом рынке, он получил вполне заслуженно. А еще, наш собеседник - соавтор книги “Азбука личных финансов”. Но, пожалуй, самый интересный момент его биографии - это первая в России сделка с цифровыми финансовым активам (ЦФА). Денис принимал в ней непосредственное участие и знает, как это будет работать изнутри. Благодаря ему, возможность узнать детали появилась и у нас. А еще не обойдем стороной практические советы, как сохранить свои накопления сегодня и во что лучше инвестировать.

- Денис, в 2016 году вы получили награду "Лучший частный инвестор" и стали победителем в номинации "Top performer Citi IPB" от Citibank. С чего начинали и чем занимаетесь сейчас?

- Начинал с Университета "Высшая Школа Экономики", учился на специальности "финансы и инвестиции". Затем были крупные инвестиционные компании и международные банки. А в 2013 году решил уйти в бизнес и основал компанию, специализирующуюся на финансовом консалтинге. Впоследствии, создал частный закрытый инвестиционный фонд с командой профессионалов.

Мне было очень приятно получить эти награды, поскольку они отражают результаты моего упорного и труда.

Я являюсь основателем финансовой платформы FinPuzzle и активно использую ИИ в своей работе. Один из моих последних значимых проектов – организация первой в России финансовой сделки с цифровыми активами.

Фото предоставлены пресс-службой финансового советника Дениса Дедкова

- Судя по результатам, ваша финансовая стратегия дала хороший результат. А какой был ваш первый стартовый капитал?

- Он начал формироваться еще на заре моей карьеры, когда я был наемным работником в финансовой сфере. Мне дали премию, что-то около 50 000 рублей, и эти деньги стали отправной точкой. Как раз были кризисные времена, был шанс все потерять, но вложения оправдали себя. Я разделил портфель по разным активам и, примерно через год, суммы выросла в пять раз.

Я даже помню, что покупал акции Сбербанка по 15 рублей, а сегодня они торгуются выше 240 рублей. Этот опыт показывает, что, даже в сложные времена, можно найти перспективные инвестиции.

- А были ошибки? Почему после них нельзя бросать?

- Конечно, были, без них никак. Например, в 2014 году мой фонд только набирал обороты, к нам присоединились крупные инвесторы. Из-за изменений в геополитической ситуации в стране, на финансовом рынке тоже началась паника. Биржа ММВБ открылась с большим минусом и тут же закрылась, и так три раза - никакой возможности совершать сделки по закрытию позиций или хеджированию. Мы вынесли для себя хороший и дорогой урок, было много ошибок, которые в будущем исключили и подстраховались.

Но неудачи и ошибки должны рассматриваться не как причина для отказа от своих целей, а как возможность расти и совершенствоваться.

Фото предоставлены пресс-службой финансового советника Дениса Дедкова

- Теперь о наболевшем: как сохранить свои активы в 2023 году?

- Сейчас нужно быть гибким в принятии решений, ситуация меняется быстро. А перед тем, как начать действовать, составить хотя бы простой инвестиционный план, опираясь на свои доходы и расходы. Ответьте на вопрос: что произойдет, если вы потеряете свой источник дохода и как вы будете действовать в такой ситуации? Это поможет осознать свой уровень риска.

Мои советы носят обобщенный характер, каждая ситуация индивидуальна.

Перечислю некоторые стратегии для сохранения активов в 2023 году:

1. Покупайте золото в виде слитков, ETF или монет. Цены на золото определяются в валютах, что обеспечивает защиту от инфляции и колебаний валют.

2. Диверсификация инвестиций: размещайте активы в различных классах и отраслях.

3. Инвестируйте в стабильные и надежные валюты сильных экономик.

4. Криптовалюты. Не списывайте со счетов этот вариант. Они обладают высокой волатильностью.

5. Недвижимость. Сейчас можно найти хорошие предложения. Актив не самый ликвидный, но стабильный и долгосрочный, плюс доход от аренды.

6. Сосредоточьтесь на акциях с выплатой дивидендов. Такие бумаги могут обеспечить постоянный поток доходов, даже во время спада рынка.

7. Поддерживайте резервный фонд. На сберегательных счетах должны быть деньги на “черный день”, чтобы не распродавать портфель.

8. Инвестируйте в инфляцию защищенные облигации. Такие бумаги обгоняют инфляцию.

9. Советуйтесь с профессионалами.

Фото предоставлены пресс-службой финансового советника Дениса Дедкова

- А что касается валюты, многие советуют обратить внимание на юань или валюту стран ближнего зарубежья. Эти инвестиции надежды?

- Чтобы портфель был стабильным, какая-то часть средств должна быть в валюте. Но сейчас для россиян существуют риски хранения валюты в брокерских компаниях или банках из-за санкций и блокировок.

Теперь про валюты. В 2023 году набирает популярность юань, но для меня это закрытая валюта. Китайская экономика не прозрачна, делать прогнозы по ней сложно. Индийская рупия куда надежнее. Она менее подвержена строгому государственному контролю и вмешательству. Это может предложить большую гибкость для инвесторов и снизить валютные риски.

- Многие российские компании уже начинают подсчитывать активы и объявлять сумму дивидендов. Какие акции еще не поздно купить, чтобы увеличить капитал?

- Этика финансового консультанта не позволяет мне называть конкретные позиции. Но могу предложить советы по выбору дивидендных акций.

Чтобы найти хорошие компании, выплачивающие дивиденды в России, вы можете выполнить следующие шаги:

1. Изучите фондовый рынок. Начните с ознакомления с Московской биржей (MOEX).

2. Сосредоточьтесь на акциях "голубых фишек". Это крупные, хорошо зарекомендовавшие себя компании с историей стабильных финансовых показателей. Ищите компании в российском индексе MOEX и индексе "голубых фишек" MOEX.

3. Изучите финансовое состояние этих компаний, отчеты о прибылях и убытках. Сосредоточьтесь на таких ключевых показателях, как прибыль на акцию (EPS), коэффициент дивидендных выплат и дивидендная доходность.

4. Ищите стабильную дивидендную историю, то есть, компании со стажем постоянных и растущих дивидендных выплат.

5. Инвестируйте в компании, выплачивающие дивиденды, но в разных секторах (энергетика, финансовые услуги, телекоммуникации и потребительские товары).

6. Следите за новостями и тенденциями. Все это влияет на результаты: будет ли ваша инвестиция успешной или наоборот.

7. Инвестирование в акции всегда связано с риском, а прошлые результаты не являются показателем будущих.

Фото предоставлены пресс-службой финансового советника Дениса Дедкова

- Многие специально покупают акции под дивиденды, а потом спешат их продать. Насколько выгодна такая стратегия?

- Для большинства инвесторов такая стратегия может оказаться неэффективной, поскольку перед выплатой дивидендов стоимость акции обычно увеличивается до уровня дивидендов, а потом падает.

Для непрофессионалов такой шаг - большой риск.

Мой совет - использовать хорошие дивидендные акции для долгосрочного инвестирования.

Об этом я подробно пишу в своей книге “Азбука личных финансов”, а также писал научно-исследовательскую статью на эту тему.

- В обиход входит понятие цифровой рубль. Пожалуй, вы про эту валюту знаете лучше многих. Нашим читателям поясним, что Денис участвовал в первой сделке с цифровым рублем. Это знаковое событие для всей страны, где Денис сыграл важную роль для всей финансовой индустрии. ЦБ давно ведет работу в данном направлении. Такая валюта упростит систему расчетов, добавит инноваций в сфере платежей и позволит снизить комиссии провайдеров. Так что - одни плюсы. Пока только единицы экспертов досконально разбираются в теме и Денис один из них, так как стоит у истоков. Итак, что же такое ЦФА и почему же это очень важно для страны?

- Если простым языком, то Цифровые финансовые активы (ЦФА) - это ценности или права, но в электронном виде. Их можно хранить, обмениваться или использовать с помощью цифровых технологий. ЦФА могут быть в виде валюты, ценных бумаг, деривативов, смарт-контрактов и других важных инструментов.

Такие сделки очень упрощают расчеты между участниками рынка. Все операции становятся доступными и прозрачными, что немаловажно. То есть, универсальный инструмент, который решает и проблемы с переводами, и безопасность активов, и позволяет экономить на различных комиссиях. Думаю, за этим будущее.

- Вы участвовали в первой сделке с цифровыми активами. Это была сделка с драгоценными металлами. Она не просто прошла успешно, но стала значимым событием на российском финансовом рынке. Все неизвестное пугает. В чем были сложности?

- Это было в 2022 году, проведена большая работа. И если не вдаваться в детали, то сделка продемонстрировала потенциал и преимущества использования ЦФА для токенизации реальных активов. Именно после этого были внесены изменения в законодательство, касающееся применения ЦФА, что позволило расширить возможности таких операций. Я полагаю, что эта сделка послужила отправной точкой для создания Цифрового рубля Центральным банком России.

Фото предоставлены пресс-службой финансового советника Дениса Дедкова

- То есть, рубли, которые мы носим в кошельке, скоро уйдут в прошлое?

- Конечно, нет. Это будет цифровая версия нашей валюты, но функционировать она станет параллельно с наличными деньгами и безналичными средствами. Хранится такая валюта на специальных счетах-кошельках и позволяет также совершать любые расчеты. Но не стоит сравнивать с криптовалютой, это разные вещи. Цифровой рубль будет регулироваться ЦБ, также, как и обычные деньги.

Пока точные сроки, когда цифровые национальные валюты станут обыденностью, сложно определить. Здесь играют роль многие факторы. Но с развитием технологий, ЦФА станут реальностью уже в ближайшие годы.

- Сегодня ИИ сопровождает современного человека почти во всех сферах. В том числе, в сфере управления личными финансами. Как часто сейчас роботы распоряжаются личными счетами? Или это пока пилотные проекты?

- Искусственный интеллект и машинное обучение уже активно использовались в управлении личными финансами, его популярность и сложность продолжают расти.

Например, на моей платформе FinPuzzle ИИ используется для управления активами клиентов, проведения анализа стратегий. Причем, это различные варианты помощников: от чат-ботов, до готовых вариантов инвестирования с учетом рисков. Результаты показывает отличные.

- В банковской сфере тоже каждый столкнулся с ними. Не заменят ли чат-боты большинство реальных сотрудников? Тогда начнет увеличиваться безработица.

- Чат-боты значительно сократили время ожидания и улучшили качество обслуживания клиентов. Я считаю, что они могут заменить большинство реальных сотрудников, но всплеск безработицы вряд ли произойдет. Главы крупнейших банков признают, что ИИ поможет уменьшить использование физического труда. Но, по мере развития технологий, будут открываться и новые возможности для работы. Например, специалисты в области ИИ, аналитики данных и тех, кто работает с обучением машин, востребованы, как никогда.

ИИ приведет к перераспределению рабочей силы.