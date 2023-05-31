Тихая охота опережает график: какие грибы можно найти в Москве и Подмосковье уже сейчас

Весенние грибы в этом году пошли пораньше, а вслед за ними поторопились и летние. Фото: Евгения ГУСЕВА

Весенние грибы, сморчки со строчками, в этом сезоне благодаря ранней весне опередили свой традиционный график на пару недель. Летние виды решили от них не отставать! Московские и подмосковные грибники уже несколько дней собирают шампиньоны, опята, и даже... подосиновики!

Желто-бурый подосиновик

Безусловно - это главный подарок нового грибного сезона, который никто не ожидал найти так рано! Я вот радуюсь находке любого подосиновика гораздо больше, чем даже белому. Разве может быть что-то более красивое, чем гриб с красно-оранжевой шляпкой, на толстой, в темных крапинках, ножке?!

Подосиновики ищем в лесах на востоке Московской области. Фото: Дмитрий ТИХОМИРОВ

Большинство грибников привыкли собирать их со второй половины лета, но вот желто-бурая разновидность нередко начинает расти в июне. И тут опять лидирует восток области, леса под Ногинском и Орехово-Зуевом. Но, думаю, в течение недели волна «красноголовиков» дойдет и до других районов.

Идти за подосиновиками в глухой лес сейчас бесполезно, их надо искать на хорошо прогреваемых березово-еловых опушках или на обочинах лесных дорог.

Несмотря на свое название - «подосиновик», желто-бурая разновидность образует микоризу (связь грибницы с корнями дерева) исключительно с березой, так что не стоит искать их в осиннике, где время других видов подосиновиков (например, красного), начнется не ранее июля.

На том же востоке в молодых сосенках найдены и первые маслята. Я обычно собираю их вместе с сосновыми шишками, из которых получается отличное варенье. Шишки еще можно набрать, но также стоит поспешить: они быстро перерастают, а маслята не менее быстро становятся червивыми.

Но все московские грибники, конечно, ждут встречи с царем грибов - белым! И моя встреча состоялась вчерашним утром - на западе Владимирской области, в сосновом бору, прямо в центре противопожарной канавы, как и должно было быть: первые боровые растут именно так или по обочинам дорог - в центре леса их сейчас искать бесполезно. Я, конечно, после находки обегал весь бор, но, увы, он был одинок. Но от этого не менее ценен.

Так что свой настоящий грибной сезон-2023 я открыл 30 мая!

Трутовик серно-желтый

Далеко не все, даже опытные грибники, знают, но этот ярко-желтого цвета гриб не просто съедобный, но и очень вкусный! К тому же это один из немногих видов трутовиков, о который нельзя обломать зубы. Больше того, ТСЖ (именно так сокращенно знатоки называют этот гриб) по консистенции напоминает курицу! Искать его лучше всего на дубах, как живых, так и мертвых (еще он растет на ивах, липах, вязах и некоторых других деревьях, но значительно реже).

Найти трутовик легко: он буквально светится ярко-желтым на фоне травы и стволов. Фото: Дмитрий ТИХОМИРОВ

Найти ТСЖ просто: благодаря своему ярко-желтому цвету он буквально светится на фоне зеленой листвы и коричневых стволов дубов, и идти за трутовиком можно в любую подмосковную и даже московскую усадьбу, где много старых дубовых аллей. Каждый десятый дуб наверняка окажется заражен трутовиком.

То, что для дуба - неприятность и в финале смерть (трутовик вызывает белую гниль древесины), для грибников - настоящая вкуснятина. Трутовик можно отварить, можно просто пожарить, а можно разбавить им мясной фарш (50/50), и котлеты получатся сочными, с легким грибным ароматом.

Главное - успеть его собрать, так как буквально за неделю из мягкого гриба он станет жестким, как деревяшка. Найдете трутовик, пощупайте его: если он легко продавливается, как тесто, - смело срезайте, если нет - оставьте на дереве и ищите другой дуб.

Я свои первые ТСЖ срезал в выходные на дубах, оставшихся от разрушенной барской усадьбы на поле под Домодедовом.

Шампиньон перелесковый

Видов шампиньонов много, и почти все съедобны (кроме шампиньона желтоногого, но для него еще рановато).

Начало июня - время шампиньона перелескового, на днях в дачных елочках я набрал полкорзины. Именно в елках он любит расти, в тех, где в июле мы точно будем собирать белые грибы. Кстати, «дикий» шампиньон гораздо ароматнее своего тепличного собрата.

«Дикий» шампиньон намного ароматнее тепличного. Фото: Дмитрий ТИХОМИРОВ

В елочках не бывает травы, так что заметить гриб белого цвета на фоне темного хвойного опада несложно.

Несмотря на то, что многие грибные справочники уверяют, что ядовитый двойник шампиньона - бледная поганка (я бы с этим поспорил), в начале лета поганки бояться не стоит. До ее появления минимум пара месяцев! Есть, конечно, еще мухомор весенний, по ядовитости поганке не уступающий, но гриб этот редок, я его не встречал уже несколько лет. Зато шампиньоны - вот они, и совершенно бесплатны, в отличие от магазинных!

Летние опята

Думаю, нет в лесу гриба ароматнее, чем летний опенок. Именно такой запах имеет настоящий грибной лес ранним утром, после дождя. В грибном супе опенок даст фору даже сушеному белому. Единственный минус летнего опенка - субтильность и ломкость. Но если собирать аккуратно и не в пакет, а в корзину (и еще не накладывать сверху массивные шампиньоны), опята вполне можно донести до дома целыми.

Пеньки и основания старых берез - их любимые места. Микологи пугают, что опенок просто спутать с галериной окаймленной, которая по своей ядовитости поспорит с бледной поганкой, но галерина появится позже, а пока смело можно набрать ароматных опят.Рядовка майская

Само название этого гриба говорит о сроке плодоношения (грибники сокращенно называют ее майкой). Она уже появилась в наших лесах на прошлой неделе и продолжит активно расти до середины июня. Рядовкой ее назвали неспроста - любят эти грибы расти кучно, нередко рядами и кругами. С одной грибницы любого вида рядовок часто можно набрать полкорзины.

За рядовкой можно идти не только в густой лес, но и в парки, сады. Многие почему-то считают этот гриб странным и не особо съедобным. А зря!

Главный отличительный признак рядовки майской: запах муки. Некоторых он отвращает от сбора, но другие обожают собирать этот на самом деле отличный, вкусный и очень мясистый гриб.