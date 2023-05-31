Последние новости о ситуации вокруг Украины на 31 мая 2023 года: Где прячется Порошенко, о чем умоляет Зеленский и не спятил ли Резников

Йенс Столтенберг, генсек НАТО, заявил, что Запад продолжит оказывать помощь Украине. Фото: REUTERS

Вянут «Гвоздики, сохнут «Акации»

«Западная» группировки войск на Купянском направлении нивелировала до 40 националистов, три автомобиля, САУ «Гвоздика» и американскую РЛС AN/TPQ-50. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении вывела из строя более 85 боевиков, две бронемашины, два пикапа, гаубицу Д-20 и САУ «Гвоздика». «Южная» группировка войск на Донецком направлении нанесла противнику такие потери: полторы роты ВСУ, две бронемашины, три автомобиля, гаубица Д-30 и склад боеприпасов 54-й мехбригады ВСУ. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила свыше 140 украинских военнослужащих и четыре автомобиля, а на Херсонском направлении - взвод ВСУ, пять автомобилей, САУ «Акация» и гаубицы Д-30 и «Мста-Б». ПВО перехватили семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS, одну ракету HARM и 8 украинских БПЛА. А Зеленский в это время объявляет сроки контрнаступа. Сводки он, что ли, не читает?

Атаку беспилотников на Москву признали террористическим актом

По факту атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву по поручению главы СК России Бастрыкина Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, сообщили в СК. След взят.

Киев надеется на Сеул в деле защиты неба

Шестой президент незалежной заявил, что Киев ждет от Сеула поставок систем противовоздушной обороны. В интервью изданию "Чосон Ильбо" Зеленский заявил: «Система ПВО — не оружие, а исключительно оборонительное оборудование. Для восстановления Украины нужен «небесный щит». Искренне надеюсь, что Республика Корея поможет нам в этой сфере». После того, как американские Patriot начали гореть как спички, украинский лидер уже пытается искать защиту где угодно. Кто-то его так и запомнит: искатель приключений на свою харизму.

Украинцы считают, что США их спаситель

Издание Atlantic сообщает, что большинство украинцев прекрасно понимают, что они уже проиграли бы в конфликте без помощи Америки. Обозреватель издания Кори Шейк пообщалась с простыми украинцами и с политиками во время поездки в Киев. Люди на улицах и в высоких кабинетах говорили ей одно и то же: без постоянных вливаний от Соединенных Штатов экономике Украины была бы крышка. А без американских вооружений и необходимых разведданных от американцев для ВСУ русские давно бы стояли в Киеве. Но почему же никто не вспомнил про Лондон?

Зачем Зеленский превратил Украину в Афганистан

Николай Азаров, бывший премьер Украины, заявил, что нынешний президент незалежной превратил республику в новый Афганистан. Азаров высказал такое мнение: «В разные годы президенты Украины обещали сделать из нее то новую Францию, то Швейцарию. Однако Зеленский пошел дальше всех и сделал из страны новый Афганистан». Азаров полагает, что все это совершается «на радость англосаксам и оборонным концернам». А что об этом думают в Кабуле?

Министр обороны Украины утверждает, что нападения на Россию не будет

Алексей Резников, министр обороны Украины, похоже, заболел. Он выступил с утверждением, что ВСУ не нападут на российскую территорию. И что Киеву нужно нормализовать отношения с Москвой. В интервью медиагруппе Funke Резников заявлял удивительные вещи: «Российская земля нам не нужна. Украина стремится к нормальным отношениям с Россией - как с Польшей, Словакией или Румынией. Мы не участвуем в обстрелах Белгородской области». Может, министра не успели вывести из контрнаступательного транса?

Генсек НАТО делает хорошую мину при плохой игре

Йенс Столтенберг, генсек НАТО, заявил, что Запад продолжит оказывать помощь Украине. В Осло глава альянса высказался так: «Все следят за признаками усталости в странах НАТО и партнерах с точки зрения нашей способности оказывать поддержку Киеву. Пока мы этого не видели. Несмотря на наличие разных голосов по вопросу поддержки Украины, в основном сохраняется политическая воля поддерживать Зеленского». А недавно Столтенберг заявлял, что не считает решение ряда стран НАТО заблокировать импорт украинского зерна проявлением усталости от конфликта. Правильно, надо дудеть в дудочку и думать, что кобра будет вечно покачиваться вдалеке от вашей физиономии.

Порошенко прячется по подвалам

В Днепропетровской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области вечером 30 мая была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Сирены тревоги в этих регионах зазвучали в 18:28 по местному времени. А за 12 часов до того воздушную тревогу объявляли в Киевской, Черкасской и Черниговской областях. В в украинской столице сработала система ПВО. Был опубликован кадр, где экс-президент Порошенко сидит в бомбоубежище с задумчивым лицом. Этот человек обещал Донбассу, что дети юго-востока будут прятаться по подвалам, пока дети Киева и Чернигова будут ходить в школы. Ну вот звенит последний звонок.

Хороший дезертир украшает любую часть ВСУ

Андрей Марочко, подполковник ЛНР в отставке, сообщил, что военнослужащие ВСУ после нанесенных ударов бросают позиции на Краснолиманском направлении. По данным Марочко, возле Невского и Макеевки на Краснолиманском направлении отмечено самовольное оставление позиций украинскими боевиками. Узнав о случаях дезертирства, командование ВСУ перебросило подкрепление на этот участок фронта и объявило поиск бежавших дезертиров. Известно, что беглецов более взвода. А там и до роты недалеко.

Залужный объявлен в розыск

Главком ВСУ Валерий Залужный объявлен в розыск в России по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России. Еще полгода назад Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Залужного и других украинских военачальников по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ). А чего его искать — он же памятник. Нерукотворный. Подвальный.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Пучков: Укронацисты считают, что России должна остаться выжженная территория (подробнее)