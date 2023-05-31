Ветеринары и владельцы животных забили тревогу: в чем причина искусственного дефицита лекарств и вакцин для питомцев

- Неужели могут быть перебои с лекарствами? Налейте тогда хоть валерьянки, что ли! Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В этом году мне как владельцу собаки и кошки пришлось изрядно понервничать. Сначала возникли проблемы с вакцинацией.

Ну как проблемы…

Просто из клиник взяли и исчезли самые популярные зарубежные вакцины, которые врачи обычно рекомендовали даже немолодым и ослабленным животным.

А под майские пропали из продажи и ходовые импортные средства от клещей и блох в таблетках.

По изначальному плану прошла только стерилизация кошки. Но тоже не без переживаний. Пугали ведь, что средства, которые используются в ветеринарии для наркоза, поступают из-за границы с перебоями и могут в любой момент закончиться.

Редкого собачника или кошатника на этом прекрасном фоне не грызет сейчас мысль: а что ж будет, если животинка серьезно заболеет? Будет чем лечить-то?

ПОСТАВЩИКИ ОСТАЛИСЬ, ПРЕПАРАТЫ ИСЧЕЗЛИ

- Нашей сфере повезло более, чем другим. Никто из зарубежных производителей, которые поставляют нам ветпрепараты, не покинул Россию и не отказался с нами работать, - рассказывает гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова. - Но надо постоянно искать новые пути доставки. Был период в 2022 году, когда увеличились сроки доставки препаратов и возник их дефицит. По некоторым дефицит наблюдается и сейчас. И цена вопроса с весны прошлого года выросла чуть ли не в три раза.

В качестве примера периодически возникающего дефицита эксперт приводит «Телазол» и «Золетил». Это те самые препараты, которые ветеринары при операциях используют для обезболивания и обездвиживания своих хвостатых пациентов. (Выходит, моей кошке с операцией повезло!)

- Исчезло единственное вещество от недержания мочи у сук, препарат выпускают два производителя - французский и испанский. Заменить нечем. «Ветокинола» (бренд антисептических препаратов для животных. - Ред.) резко стало меньше, - дополняет список пропаж главный врач ветеринарной клиники «ЛинаВет» Полина Платонова. - Да такое есть почти в каждом нашем фармразделе. И по вакцинам ситуация ближе к плохой. «Нобивак» исчез, «Вангард», «Дефенсор» практически не поступают, «Эурикана» мало.

ЗАРАБОТАТЬ НА БЕШЕНСТВЕ

Вакцинация - тема особая.

Ведь даже абсолютно здорового питомца прививать от всяческих особо опасных собачьих и кошачьих хворей надо каждый год. И честно говоря, я была несколько обескуражена, когда в достаточно крупных и дорогих столичных клиниках этой весной из прежнего длинного списка вакцин смогли предложить всего две - чешскую («Ну вот, у нас есть импортная») и российскую. Это в Москве. А в некоторых регионах, как жалуются в соцсетях собачники, даже и российская комплексная (это которая не только от бешенства, но также от чумы, энтеритов и т. п.) вакцина «Мультикан» исчезла.

- Перебои с отечественной вакциной вызваны неготовностью производств к выросшим из-за отсутствия ряда импортных вакцин объемам, - объясняет Полина Платонова.

С зарубежными вакцинами ситуация вообще напоминает детектив. Если верить статистике Россельхознадзора, в первом квартале 2023 года импорт в Россию вакцин для всех видов животных вырос аж на 26%! Да, поставки очень популярной ранее вакцины «Нобивак» сократились. Но вовсе не до нуля. А другой, тоже популярной вакцины - «Эуринак» - немного выросли. Но его все равно не найти.

- И так не только с вакцинами. Того же «Золетила», про который мы говорили, с начала 2023 года завезено уже намного больше, чем было за тот же период и в 2022, и в 2021 году. А его все равно не хватает, - рассказывает Татьяна Колчанова. - Где все это? К сожалению, некоторые участники рынка - дистрибьюторы, фармкомпании - решили погреть на ситуации руки. И создают искусственный дефицит, чтобы заработать по максимуму.

О том же рассказывают и в ветклиниках.

- Одна из фирм, продающих ветпрепарат в Москве, скупает большими партиями вакцины и исчезающие препараты и поднимает ценник в три раза, - делится Полина Платонова. - А дистрибьюторы в свою очередь бронируют им эти гигантские заказы.

В Россельхознадзоре также говорят о том, что дефицит вакцин и некоторых других препаратов - искусственный.

Но вину за него возлагают на «компании из недружественных стран», которые не хотят выполнять требования российского законодательства и пускать к себе на производственные площадки российских инспекторов. А потому всячески будоражат общественное мнение и раздувают вокруг своей продукции ажиотаж. Тут речь вот о чем. С 1 сентября ветеринарная продукция у нас сможет продаваться только после проверки Россельхознадзора на предмет надлежащей производственной практики (GMP). Ряд западных компаний просят поблажек (среди них и поставщик исчезнувших «Нобивака» и таблеток от клещей «Бравекто», и другие довольно известные производители). Мол, есть у них некоторые сложности с приемом контролеров из России в нынешней международной обстановке…

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ

Российские вакцины хуже импортных?

С российскими вакцинами, как объясняет Татьяна Колчанова, могут возникнуть сложности при выезде с питомцем за рубеж. А люди и сейчас продолжают ездить на международные выставки и соревнования. Если раньше владелец «спортивной» собаки, привив ее «Нобиваком», был уверен, что может поехать практически в любую страну, то сейчас - увы. Особых проблем нет разве что с нашими братьями по ЕАЭС типа Армении и Казахстана.

Многие владельцы животных уверены, что отечественные вакцины переносятся хуже, чем импортные типа «Нобивака» и «Эуринака». Ветврачи подтверждают, что такое встречается, но в основном в случае не совсем здоровых животных.

- Разница между препаратами - в степени их очистки. В каких-то больше примесей, которые могут вызвать аллергическую реакцию, - поясняет ветеринарный врач компании AlphaPet Евгения Гусева. - Но все очень индивидуально. Один питомец прекрасно переносит наш препарат, другому лучше подобрать импортный.

Это не означает, что отечественные вакцины менее эффективны.

- Иммунитет формируется хороший, - рассказала «КП» главный ветврач клиники «Кондор» Екатерина Чистова. - Поэтому лучше воспользоваться российской вакциной, чем никакой. К тому же она дешевле.

КУДА ПОДЕВАЛИСЬ ТАБЛЕТКИ ОТ КЛЕЩЕЙ?

Исчезли не все средства от клещей, а конкретные - нидерландские таблетки «Бравекто» и американская «Симпарика». Они действительно были очень популярными. Судите сами: таблетка «Бравекто» действует аж три месяца. Один раз накормил собаку - и почти все лето более-менее спокоен. С каплями на холку и спреями все гораздо сложнее. У них более короткий период действия, есть ограничения по возможности купать и мыть зверушку...

- Аналогичное отечественное средство от клещей и блох, тоже именно в таблетках, уже появилось, - просвещает Татьяна Колчанова. - Называется Okvet, производитель «Агроветзащита». Действует 42 дня. Но оно новое, пока малоизвестное - большинство владельцев животных к таким препаратам относятся с недоверием, не хотят экспериментировать. Что касается «Бравекто» и «Симпарики», то я неоднократно спрашивала у их производителей - они входят в наш союз: что у них происходит? Объясняют возникшим ажиотажем. До сих пор поставки шли, как раньше, раз в определенный период. И всего хватало, дистрибьюторы выбирали товар постепенно, в течение нескольких месяцев. А в этом году только привезли - дистрибьюторы сразу все сметают.