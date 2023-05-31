В Москве сбоит навигация. Сервисы объяснили, что делать клиентам

Из восьми беспилотников пять уничтожены и три сбиты с курса. Фото: Александр ЩЕРБАК/ТАСС

Впервые со сбоями в работе навигаторов в столице столкнулись в начале мая. Едете вы по Садовому кольцу, а по карте машина вдруг плывет по Москве-реке. Те, кто гулял в районе Красной площади и смотрел на онлайн-карту, могли обнаружить, будто они находятся в Домодедово или Внуково. На 9 Мая навигаторы часто «перебрасывали» своих пользователей из столицы куда-нибудь в подмосковные поля.

Это не случайные сбои, а работа технических средств, которые умышленно подменяют местоположение или вовсе «давят» сигналы со спутников. Делают это в целях безопасности. Средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) умеют и куда более вредные для электроники вещи. Но с учетом того, что в мегаполисе концентрация техники запредельная, выбирают самый «гуманный» сценарий. Для чего - ответ простой: чтобы сбить с курса вероятный недружественный беспилотник.

«Глушилкам» неважно, работают датчики в навигаторах на нашем ГЛОНАССе, принимают сигнал от спутников GPS или иных систем, также они лишены возможности выбрать по кому именно «бить». Поэтому навигацию теряют вообще все приложения: хоть фитнес-часы, которые используют спортсмены, хоть программы для заказа такси или продуктов, аренды каршеринга, электросамокатов.

- Все приложения, которые используют геолокацию, получают координаты от смартфона или другого устройства. В некоторых случаях эти данные передаются некорректно — как это обычно бывает, например, в туннелях. Похожее происходит и сейчас, только затрагивает большее количество мест в регионе. Мы понимаем, что многие пользователи и водители сталкиваются с трудностями при использовании наших сервисов, поэтому стараемся исправить ситуацию всеми доступными нам способами, — рассказали корреспонденту kp.ru в пресс-службе Яндекс Такси.

Противостоять сбоям GPS обычные горожане могут просто - вбивать нужный адрес вручную. И перед нажатием кнопки «Заказать» - внимательно проверять, правильно ли указан маршрут. В Яндекс в свою очередь говорят, что уже решают проблемы.

- С помощью внутренних алгоритмов мы корректируем координаты и по ним направляем водителей к точке заказа. В водительском приложении мы помечаем отрезок пути, где координаты определяются хуже, специальным знаком «Проблемы с геолокацией». Похожим способом предупреждаем и пользователей. Если при заказе такси иконка машины на карте начинает «прыгать» или вовсе остановилась, то они тоже увидят предупреждение. В этом случае лучше позвонить водителю, чтобы уточнить маршрут или точку подачи автомобиля. Проблемы в определении геопозиции не влияют на ценообразование в сервисе, - отметили в Яндекс Такси.

Трудности могут возникать у тех, кто брал машину в каршеринге (вообще любом из доступных в Москве), покатался и хочет завершить аренду. Но автомобиль может не видеть, что он расположен в месте разрешенной парковки. Тут алгоритм для пользователей простой. Подождать момент, когда машина верно определит геолокацию: «глушилки» работают не нон-стоп, а периодически.