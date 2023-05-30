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30 мая 2023 10:40

Мать актера-предателя Смольянинова*: Сын мне не помогает, живу на 20 тысяч. А его жене для ипотеки стоит найти работу

Мать актера призналась, что сын не помогает деньгами, поскольку сам сидит без работы
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Дарья одна воспитывает детей от Смольянинова. Старшему сыну - 7 лет, младшему - 4 года.

Дарья одна воспитывает детей от Смольянинова. Старшему сыну - 7 лет, младшему - 4 года.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Жизнь звезды фильма «9 рота» Артура Смольянинова* разделилась на до и после. После скандального интервью, в котором уехавший за границу актер заявил, что мог бы принять участие в конфликте на стороне Украины, в России его не ждут. Сначала артиста признали иноагентом, а затем внесли в список террористов и экстремистов. Смольянинова больше не приглашают в кино и театры, и доход актера резко упал. Это ударило не только по нему, но и по всей его семье.

«Неплатежеспособных просьба не беспокоить»

На днях бывшая жена Смольянинова Дарья Мельникова, в одиночку воспитывающая двоих детей артиста, сделала громкое заявление. Актриса из сериала «Папины дочки» объявила в соцсетях, что ищет... обеспеченного мужчину.

«Ищу партнера для совместной... выплаты ипотеки. Неплатежеспособных просьба не беспокоить», - то ли в шутку, то ли всерьез сообщила Дарья.

Чуть позже она вновь иронично пожаловалась на жизнь: «Думала, что к 30 годам буду носить украшения от Tiffany, а в итоге ношу пластилиновое кольцо» (видимо, украшение сделал кто-то из детей. - Ред.).

Понять Дарью можно. После шквала критики, обрушившейся на ее мужа, под прицел попала и она сама. Артистку не взяли в продолжение сериала «Папины дочки», который сейчас снимают. Хотя сама Дарья хотела туда попасть. Мол, это было бы «приятной ностальгией». Но продюсеры приняли решение отказаться от ее участия, о чем и уведомили агентов актрисы. Правда, недавно Дарья опубликовала в соцсетях фото со съемок сериала. Приняла ли она в нем участие или просто пришла на площадку, пока неизвестно. Тем не менее о новых проектах артистки ничего не слышно.

Похоже, черный период в жизни затронул всю семью актрисы. Дарья родом из Омска, ее мать - Мельникова Наталья Николаевна. «КП» в поисках информации о ней наткнулась на сайте судебных приставов на женщину с теми же ФИО и датой рождения.

Оказалось, Наталья Мельникова признана банкротом, ее имущество продавали на аукционах. А сама женщина еще должна выплатить более 9 млн рублей. К слову, на судебных заседаниях о банкротстве упоминалось и имя Дарьи. Но на ней долгов сейчас нет.

Машины продали из-за безденежья?

Помогает ли Дарья матери, неизвестно. Также непонятно, содержит ли своих детей Смольянинов после побега из России. Мать артиста недавно выступила с заявлением по поводу положения финансовых дел своего сына.

- У него нет счетов. И собственности нет никакой, кроме моей машины. Недвижимости никогда не было! - сообщила Мария Смольянинова.

Сейчас актер предположительно живет в Риге. Недавно он объявил, что поедет в США на гастроли с музыкально-поэтическим спектаклем по Бродскому. Но билеты на его выступление продаются туго, поэтому организаторам даже пришлось сделать скидку.

Артур Смольянинов развелся с женой два года назад. Фото: Владимир АСТАПКОВИЧ/РИА Новости

Артур Смольянинов развелся с женой два года назад. Фото: Владимир АСТАПКОВИЧ/РИА Новости

«КП» решила узнать у Марии Смольяниновой, как теперь актер живет за границей и помогает ли он своей семье.

- Да, я написала комментарий, что у моего сына нет своей собственности! - сказала мать актера «КП». - Но зачем он вам сдался?

- Его бывшая жена сообщила, что ищет мужчину для оплаты ипотеки. Он ей помогает?

- Я не в курсе, помогает он ей или нет. Мне - нет!

- Говорят, у него сейчас нет денег, это правда?

- Правда это или неправда... Кому-то хочется порадоваться, что у него нет денег, а кому-то хочется позавидовать, что есть. Он уехал, и все уже.

- Но у него жена и дети тут.

- Пока да.

- Все переживают, что у Дарьи нет денег на детей.

- Надо, чтобы у жены работа была. Тогда будут деньги. Если ей не дают работать, что я могу сделать...

- Может, у него нет денег, поэтому он не может помочь?

- Мне он никогда ни на что не жалуется.

- Просто у него работы же сейчас нет.

- Сегодня нет, завтра есть.

- А к вам Дарья не обращалась за помощью?

- Какая от меня помощь? Я пенсионер, получаю 20 тысяч в месяц.

- От ваших родственников.

- Еще есть мама. Ей 85 лет. Кто еще может нам помочь? У него нет недвижимости. И никогда не было, он все деньги тратил на благотворительность. Помогал огромному количеству людей...

- Накоплений у него не осталось?

- Не было у него никогда накоплений.

- Сейчас он ищет работу?

- У него гастроли кончатся, и будет искать работу. Разберется без нас.

От дальнейших комментариев мать Смольянинова отказалась. К слову, на сайте судебных приставов у нее тоже висит долг еще с прошлого года - 6 тысяч рублей.

Правду ли сказала Мария Смольянинова о недвижимости и машинах сына, сказать сложно. Но на январь 2022 года его бывшая супруга была страхователем автомобиля Mercedes-Benz GLK-Klasse, владельцем которого значился как раз Смольянинов.

У самого артиста на сайте приставов висят два штрафа по 500 рублей. К слову, в 2021 году он был страхователем Mazda CX-5, цель ее использования была указана как «личная». Возможно, эти машины пришлось продать.

*Признан иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Украине тоже не ждут

Ранее мать артиста заявила «КП», что после того скандального интервью Смольянинов уже «вынес для себя урок». И опровергла его слова о том, что он готов сражаться на стороне Украины. Впрочем, актеру его резкое заявление не помогло. Незалежная не хочет видеть его у себя. Смольянинов давно числится в базе «Миротворец» за то, что посещал Крым и снимался там в кино. Украинцы обвиняют его в «незаконной коммерческой деятельности» на территории полуострова. Также они остались недовольны тем, что он участвовал в съемках двух, как они считают, «пропагандистских» фильмов: «Калашников» и «Крым».

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