«Ходит на ужины с миллиардерами»: Чем на самом деле зарабатывает на жизнь Волочкова

Балерина по-прежнему привлекает поклонников своими шпагатами. Фото: СОЦСЕТИ

47-летняя Анастасия Волочкова давно уже не блистает на больших подмостках, балетная карьера позади. Но это не мешает артистке жить в шикарном подмосковном особняке и в целом вести безбедную жизнь. А траты между тем у блондинки немалые.

- У меня расходная часть не меньше миллиона рублей в месяц, - рассказывала журналистам Анастасия Волочкова. - Только «коммуналка» за загородный дом - 60 тысяч рублей в месяц, потом еще две квартиры в Питере, включая апартаменты моего отца-инвалида. На быт папы, на сиделок, которые ухаживают за ним, тоже уходит приличная сумма. А еще у меня есть квартира в центре Москвы. Там тоже дорогая коммуналка - 20 тысяч рублей. Плюс зарплата моей команде: директору, пиарщику, танцорам. Еще домработнице плачу 70 тысяч рублей в месяц и столько же ее мужу, который тоже помогает мне по дому. Он и домработник, и садовник в одном флаконе.

Недвижимости на 244 млн рублей

У Анастасии и правда немало недвижимости. На Волочкову записаны: квартира в Санкт-Петербурге (56,8 млн руб.), квартира в Москве (111,8 млн руб.), загородный дом в Красногорском районе Подмосковья (21 млн руб.) и 22 (!) квартиры в Астрахани. Последние - инвестиции в бизнес-проект бывшего мужа Волочковой бизнесмена Игоря Вдовина, который в свое время занял у артистки три миллиона долларов. Деньгами супруг отдать не смог, расплатился астраханскими квартирами, которые балерина не может сейчас продать из-за низкого спроса на рынке недвижимости. Из-за этого у артистки периодически скапливаются долги за коммунальные платежи, которые, впрочем, Волочкова потом погашает.

Все имущество Анастасии (за исключением автомобиля «Майбах» стоимостью 13 млн руб.) оценивается более чем в 244 млн рублей. Но за все это надо платить. И за питание, и за содержание квартир, и плюс затраты на водителя и прочий персонал. Откуда же давно уже не гастролирующая артистка берет на это деньги?

Спонсоры из регионов

- Все говорят, мол, Настя зарабатывает на своем спектакле «Балерина в зазеркалье цирка», где, помимо танцоров, участвуют и дети. Но, поверьте, это нерентабельный проект, - рассказал «КП» продюсер и руководитель компании РУ.КОНЦЕРТ Евгений Морозов. - Много лет назад бывший покровитель Волочковой приглашал меня к ней в качестве бизнес-консультанта. Она еще в то время танцевала в Большом театре, но хотела зарабатывать больше. Однако могу сказать, что валовый сбор на спектакль Волочковой может составить ну максимум 170 тысяч рублей. Кавер-группы и то больше зарабатывают. Настя никогда не была кассовой артисткой, билеты на нее не покупали ни тогда, ни сейчас. Даже на новый спектакль «Балерина в зазеркалье цирка» билеты раздаются бесплатно. Настя этого не скрывает, она сама порой распространяет эти билеты в своих соцсетях.

Но даже такой благотворительный проект требует вложений. Себестоимость одного спектакля - 350 тысяч рублей. Из них большая часть идет на зарплату балета. Таких спектаклей у Насти не больше двух в месяц. И площадки небольшие - какие-нибудь крохотные ДК. Как она проводит эти спектакли? Привлекает региональных спонсоров, - продолжает Евгений Морозов. - В молодости она крутилась среди олигархов, сейчас же живет благодаря инвестициям регионалов. А там народ не такой избалованный, как в Москве. Зажиточным мужчинам лет 50 - 60 интересно пообщаться с королевой шпагатов. Она для них, как НЛО. Надо отдать должное Волочковой: она умеет проводить переговоры с миллиардерами. Например, слышал, что артистка не раз соглашалась поужинать со спонсорами своих спектаклей.

Она и сама рассказывала, что легендарный «Майбах» ей подарил некий миллионер по имени Султанбек, с которым ее познакомила «сваха», и та получила немалые деньги, чтобы этот ужин состоялся. Насколько мне известно, Волочкова просит у спонсоров на свои постановки от 10 млн рублей. И думаю, она эти деньги получает. Да, у нее нет огромной коллекции брендовых сумок и бриллиантов, но она содержит большое количество недвижимости и платит зарплату персоналу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Поссорились с дочерью из-за квартиры»

17-летняя дочь Волочковой Ариадна тоже мечтала стать балериной, но сейчас девушку больше привлекает живопись. Фото: СОЦСЕТИ

Последние годы 17-летняя дочь Анастасии Волочковой Ариадна живет в семье отца - бизнесмена Игоря Вдовина. Балерина убеждена, что бывший настраивает дочь против нее. Между тем у Вдовина уже давно своя жизнь, мужчина счастлив в браке с телеведущей Еленой Николаевой, почти полтора года назад у них родился сын Александер.

- У Ариши испортились отношения с мачехой, но возвращаться домой к матери она не хочет, - делятся с «КП» друзья Волочковой.

На выпускной бал в школе дочь свою знаменитую маму не позвала. Та обиделась.

- Не захотела видеть, приревновала к моей славе и успеху - ради бога. Ничего страшного не произошло, - посетовала балерина. Однако, как рассказали «Комсомолке» приятели артистки, размолвка произошла по другой причине.

- У Ариши появился парень, и она попросила у Насти ключи от московской квартиры на Петровке, которую Волочковой в свое время подарил Сулейман Керимов. Сказала: дай нам с парнем там пожить, все равно квартира пустует. Но Настя ей отказала, - говорят друзья балерины.

Близкие артистки не исключают, что, когда единственной дочери Волочковой исполнится 18 лет, она сможет через суд потребовать у своей знаменитой мамы одну из ее элитных квартир.

В ТЕМУ

Пиар-романы: всем выгодно

- В звездной тусовке поговаривают, будто Волочкова иногда соглашается на пиар-романы.

- Да, например, на премии РУ.ТВ она появилась с молодым певцом Никитой Keaton, - напоминает Евгений Морозов. - Балерина уверяла журналистов, что они познакомились на ее спектакле. А Никита запутался и сказал, что они встретились на каком-то концерте. При этом Волочкова туманно заметила, что парень ей симпатичен как мужчина. В итоге всем хорошо: Настя получила немалый гонорар, а неизвестный певец - свою минуту славы. Или как с последними спектаклями «Балерина в зазеркалье цирка». Их спонсором стал миллионер Олег Шадский, который оплатил выступление своей жены - «русской Барби» Тани Тузовой. Она спела в спектакле, ее фото появилось на афише. Для Насти это выход, поскольку корпоративов у нее никогда не было. А что она там будет показывать? Любителей балета у нас не так много. А вести заказники ее не приглашают, поскольку в серьезных структурах она в стоп-листе из-за скандальной репутации. Раньше какой-то побочный доход у Насти был от соцсетей. Сейчас там у нее особых заказов нет. Ну, максимум заработает тысяч 100 рублей за один пост.

- Но ведь Волочкова еще снимается в скандальных ток-шоу. Может, она и там зарабатывает?

- Максимум 200 - 300 тысяч рублей за программу. И таких съемок у нее в последнее время мало. Две-три в год. Этих денег даже на зарплату персоналу не хватит. Нет, Волочкова всегда была спонсорским проектом. Сначала ей помогал олигарх Сулейман Керимов, потом ее содержал отец ее дочери Игорь Вдовин, выплачивая ей ежемесячно по 3 млн рублей. Сейчас у нее тоже есть штат поклонников, которые возят ее на Мальдивы. Она привлекает состоятельных мужчин своими шпагатами. Пока артистка стройна и внешне привлекательна, она будет жить безбедно, - считает продюсер Морозов.